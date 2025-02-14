Битва фаворитов Бундеслиги. Главный бомбардир «Баварии» – против двух открытий «Байера»

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вчера, 22:11

Нас ожидает отличный матч.

Матч с «Селтиком» оставил тревожное впечатление

Разница в классе между командами слишком велика, чтобы позволять сопернику так близко подобраться к тебе. Шотландцы окатили «Баварию» холодным душем в домашних стенах. Испугали быстрым голом (на первой же минуте), который отменили из-за офсайда, реализовали единственный момент за почти 80 минут и в самой концовке могли даже сравнять.

Ещё больше нервозности добавляла реализация. Мюнхенцы нагнетали всё сильнее, очень хорошо смотрелись на мяче. Но раз за разом при ударах не хватало точности – эту победу точно не назовёшь убедительной. Кейн тоже отмечает:

Совершенно точно в игре были эпизоды, в которых мы могли бы сыграть лучше, и к следующей игре это надо исправить. Но если оценивать в целом, то в нужный момент мы забивали. В концовке на нас оказывали давление, но мы выстояли. Мы понимали, что поначалу атмосфера будет оказывать воздействие, и нам чуть не забили на первой же минуте. Пришлось проявить терпение – мы знали, что будем больше владеть мячом. Порой, чтобы вскрыть подобного рода игру, требуется проявить особенные способности.

Кейн на ходу

Сам Харри забил победный мяч в игре с «Селтиком» – в касание замкнул подачу с углового на дальней штанге. Англичанин набрал ход и отлично чувствует себя в немецком гранде. В первом же сезоне за мюнхенцев нападающий забил 36 мячей в 32 играх Бундеслиги, а теперь отметился 21 голом (сыграл в 19 матчах чемпионата). У форварда отличные физические данные, он почти не пропускает игры и решает эпизод за эпизодом. В общей сложности у него 73 гола в 74 матчах за немецкий гранд, и он не уходит без голов в пятом матче подряд.

Кейн отбивает каждый вложенный в него евро – после ухода Левандовского именно такой разносторонний топ-форвард был нужен «Баварии». Это смертоносное оружие на важный матч.

Сезон для мюнхенцев только начинается

«Бавария» проводит первый сезон под руководством Венсана Компани – неопытного тренера, которого решили поставить у руля европейского гранда. Бельгийский менеджер ярко начал – команда громила соперников одного за другим. При этом делать выводы по работе Венсана в любом случае было рано. Учитывая уровень конкуренции в чемпионате и статус баварцев, объективно оценивать прогресс с новым наставником можно ближе к весне.

Тогда турниры вступают в решающую стадию. В Бундеслиге уже можно сказать, насколько тяжело будет взять титул и кто главный оппонент. В Лиге чемпионов начинается плей-офф. Всё, что было перед этим, для «Баварии» – разминка. Попутно можно оценить перспективы в менее важных турнирах – Кубке Германии. За исключением последнего результаты «Баварии» неплохие.

Уверенный отрезок от «фармацевтов»

Осенью действующие чемпионы Германии смотрелись на порядок хуже. Игра не клеилась, чаще проскальзывали ошибки – и уже не удавалось творить магию в концовках матчей. И всё же леверкузенцы набрали ход в конце ноября. К 19-му туру у «Байера» было восемь побед подряд в Бундеслиге, до «Баварии» оставалось четыре очка.

В последнее время команда сбавила ход – ничьи с «Лейпцигом» и «Вольфсбургом» откатили «фармацевтов» на дистанцию в восемь баллов от лидера чемпионата. Но определённые успехи ещё есть – команда Хаби Алонсо уверенно разобралась со «Спартой» и вышла напрямую в 1/8 финала плей-офф ЛЧ . Плюс переиграла «Хоффенхайм», а сразу после выдала камбэк с «Кёльном» в четвертьфинале Кубка Германии.

Дилемма на острие

Для Алонсо это сто процентов приятная головная боль – голевое чутьё прорезалось у двух его форвардов. Изначально основным нападающим был Патрик Шик – чех забивал за «Байер», когда Бонифаца ещё не было в команде. Патрик даже стал лучшим бомбардиром команды – но на следующий сезон посыпались травмы. Из-за этого «фармацевтам» пришлось подписать нигерийца.

Примерно в тот же момент началась эпоха Хаби в клубе. Виктор при нём заиграл – уже он стал основным, а Патрику пришлось продолжать восстановления и мириться с ролью запасного. В этом сезоне уже травма Бонифаца открыла Шику дорогу в старт. Он этим шансом воспользовался. 13 голов в 10 матчах чемпионата, в которых чех подменял Виктора. К недавним играм Бонифац вернулся – и сам забил «Хоффенхайму» в чемпионате и «Кёльну» в Кубке, причём гол «козлам» – победный. В том же матче, правда, Шик оформил дубль и сотворил камбэк «Байера». Выбор между этой парой – тяжелейший для Алонсо.

«Бавария» встречается со своей главной головной болью и раздражителем

Понятно, что на длительной дистанции очевидное преимущество – за «Баварией» (11 побед в 20 предыдущих матчах). Но вот уже два года «фармацевты» навязывают конкуренту жестокое сопротивление. В пяти последних играх мюнхенцы ни разу не обыгрывали леверкузенцев – а вот у последних уже три победы в активе.

К этому примешивается чемпионская гонка – «Байер» отстал на восемь очков и не хотел бы сходить с дистанции сейчас. Победа над «Баварией» – шанс дождаться следующих ошибок гегемона и обойти его второй раз к ряду.

Прогноз Soccer.ru: «фармацевты» на ходу, плюс заработали отдых, выйдя напрямую в 1/8 финала, к тому же игра пройдёт на их территории. Все условия – максимально благоприятны для «Байера». Он этим воспользуется.