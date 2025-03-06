«Манчестер Юнайтед» мчится к победе в Лиге Европы. Клуб Захаряна и римляне попробуют помешать Амориму

1741255664

сегодня, 13:07

Стартует стадия 1/8-й финала.

«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»

Захарян снова травмирован, не сыграет с МЮ . Его команда проведет первый матч дома. Им достался злой соперник, ведь Аморим вылетел из Кубка Англии в серии пенальти против «Фулхэма». С обороной МЮ нельзя ставить на легкий проход дальше в борьбе с «Реалом Сосьедад», невзирая на проблемы испанцев в Ла Лиге. Победитель пары сыграет против лучшего в схватке «Лиона» и ФКСБ . Румыны на прошлом этапе выбили ПАОК с Чаловым и Оздоевым. Теперь соперник сильнее, как и у «Реала Сосьедад». У Аморима полный лазарет, но ему некуда отступать. Ещё парочка ошибок голкипера и защитников – Рубена отправят в отставку. А вот успех в Лиге Европы может подарить ещё один сезон в проблемном «Манчестер Юнайтед».

ФКСБ – «Лион»

Для удобства восприятия идём по одной части сетки. Победитель предыдущей пары сыграет с лучшей командой из этих двух. У «Лиона» финансовые неурядицы. Премиальные в еврокубках важны. Новая команда Фонсеки одержала три победы в четырех турах Лиги 1. Уступили только ПСЖ , но проиграли чемпиону 2:3. «Ткачи» грамотно сыграли вторым номером, создавая моменты у ворот Доннаруммы. Впрочем, дела во внутренней лиге не всегда мешают командам в еврокубках. Не нужно идти на первой строчке дома, чтобы оказаться в финале Лиги Европы. Кто там только не играл. Многие, но не «Лион». Во Франции команде придется играть без тренера Фонсеки. Пауло наорал на арбитра Лиги 1, отстранили на 9 месяцев.

«Рома» – «Атлетик»

Одна из самых интересных пар. В первом раунде «Рома» обыграла в большинстве «Порту» со счетом 3:2. Нервный поединок с дублем Дибалы отправил команду Клаудио Раньери к одному из лидеров в общей таблице Лиги Европы. «Атлетик» Вальверде обладает ресурсами для создания проблем римлянам. Особенно с учетом, что у испанцев почти нет травмированных игроков. «Рома» тоже без кадровых проблем. Старина Раньери в последние месяцы в тренерской карьере – наперед сообщил, что окончательно завязывает и уходит на пенсию, может повторить фокус садовника из Германии. Хайнкес выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, когда сообщил команде в 2013 году, что уходит. «Рома» с Раньери тоже похорошела, 4 победы подряд.

«Фенербахче» – «Рейнджерс»

Как условились, собираем одну из сторон сетки. Победитель схваток с участием Моуриньо сыграет с победителем в дуэли «Ромы» и «Атлетика». Для Жозе встреча с римлянами стала бы свиданием с бывшей командой. А пока тренер хочет сатисфакции за неудачи в Турции. В Суперлиге «Галатасарай» опережает «Фенербахче» на четыре пункта. Недавно в матче между командами случился скандал. Моуриньо сказал, что люди из тренерского штаба соперника прыгали как мартышки. Жозе обвинили в расизме. За тренера заступился бывший форвард «Галатасарая» Дрогба, но зажигательные турки набросились на самого Дидье. А «Рейнджерс» набросится на команду Джеко, Тадича и Амрабата. Моуриньо – формальный фаворит, но это ещё нужно доказать.

АЗ – «Тоттенхэм»

Переходим ко второй части сетки. Здесь АЗ после неожиданного прохода «Галатасарая» – дома разнесли турецкого фаворита 4:1, сравнит свои силы с командой, которая играла с турками осенью. «Шпоры» уступили в Стамбуле 2:3. Кстати, голландцы тоже встречались с турками второй раз. Перекрыли ничью победой и ещё одной мировой в плей-офф. Отличный результат для АЗ , но «Тоттенхэм» для них опаснее, ведь зажат в угол. Лига Европы стала последним турниром, где «шпоры» ещё могут выиграть трофей. После краха в АПЛ случились вылеты из двух английских кубков. В «Тоттенхэме» кивают на травмы, но многие футболисты на выходе из лазарета. Постекоглу нужно пройти АЗ , а дальше у него точно более яркий и сложный соперник.

«Аякс» – «Айнтрахт»

«Аякс» снова может сыграть против «Тоттенхэма», как в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда казалось, что молодые голландцы после побед над грандами попадут на «Ливерпуль» Клоппа. Но у бразильского вингера Моуры были другие планы. «Шпоры» проиграли дома и уступали в гостях 0:2. Но хет-трик Лукаса отправил Почеттино в решающий матч Лиги чемпионов. Спустя шесть лет «Аякс» может взять реванш. И для начала надо воспользоваться проблемами «Айнтрахта». Напомним, что эта команда выигрывала Лигу Европы. Неприлично молодой тренер голландцев Фариоли сравнит себя с просто молодым коллегой Топпмеллером. Одна из самых лучших пар, хотя если «Аякс» включит максимальные обороты – не завидуем немцам.

«Будё-Глимт» – «Олимпиакос»

Открываем последний квартет, из которого выберут полуфиналиста Лиги Европы. Здесь тоже футболист с российским паспортом, как у «Реала Сосьедад». Только голкипер Хайкин в основе. Норвежцы прошли «Твенте» в прошлом раунде. А дальше их ждёт обладатель кубка Лиги конференций. «Олимпиакос» – клуб миллиардера Маринакиса, который также часто проводит время в Англии, где болеет за свою другую команду, «Ноттингем Форест». Опытный тренер Мендилибар придумывает, как навредить Хайкину. У греков молодая и физически крепкая команда. В этой паре вряд ли стоит спешить с ярлыками «фаворит» и «аутсайдер». Хотя в финал одному из дуэта пройти будет крайне сложно. Могут нарваться на клуб из Серии А.

«Виктория» – «Лацио»

У тренера Барони не хватило ресурсов для борьбы за Скудетто. «Лацио» на восемь пунктов отпустил «Интер» и на семь очков ниже «Наполи». Последние успехи «Ювентуса» тоже огорчают римлян. У них неплохой футбол, выигрывали у сильных команд в Серии А. Хотят в полуфинал Лиги Европы. Для этого надо пройти сначала упрямую «Викторию», а затем победителя пары с Хайкиным. Задача по плечу Ивану Проведелю, ещё одному человеку с русскими корнями в Лиге Европы. Голкипер сборной Италии не всегда доволен защитниками, среди которых есть экс-спартаковец Жиго. Зато у «Лацио» опытные люди в атаке – Дзакканьи и Педро. И молодежь, вроде правого инсайда Исаксена. Сыграют в свою силу – пройдут дальше.