Победная серия «Спартака» под угрозой. В двадцатом туре РПЛ у фаворитов упрямые оппоненты

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вчера, 22:16

Футбол с пятницы по воскресенье.

«Рубин» — «Спартак»

Хронологически это последний матч тура. «Спартак» будет знать результат пятничного поединка «Краснодара» и субботней встречи «Зенита». Давление на «красно-белых» растет, ведь выиграли в семи матчах РПЛ подряд. Станкович добился уникального для клуба результата в 21 веке. А «Рубин» проиграл в прошлом туре «Ахмату». Дома команда Рахимова должна показать зубы, ведь со «Спартаком» собрали три поражения в чемпионате подряд. А вот раньше казанцы были неудобным оппонентом для москвичей. Посмотрим, что у них получится теперь. Состав у «Рубина» по-прежнему приличный. Хотя «Спартак» сильнее, ведь к старым лидерам атаки Барко и Угальде добавились форварды Солари и Гарсия.

«Пари НН» – «Краснодар»

В Нижнем Новгороде тренер Ганчаренко принимает бывший клуб. «Краснодар» потерял шанс существенно оторваться от «Зенита» и «Спартака», поскольку не победил «Крылья Советов», «Рубин» и «Химки». Могли идти выше минимум на шесть пунктов. Теперь на вершине равенство, а у «горожан» серия из пяти туров без побед. С «Крыльями Советов» не справились дома, а теперь попробуют обыграть обновленный состав «Пари НН». В атаке у одного из аутсайдеров Кокшаров, арендованный у «Краснодара», и Грулёв из «Динамо». Добавляем Боселли – получаем шансы на контратаки хозяев. «Пари НН» открыл год победой, но у «Акрона» были моменты. Кордоба попробует огорчить их, как сделал Дзюба.

«Локомотив» – «Ахмат»

После ничьей в Махачкале «Локомотив» обязан сыграть дома намного лучше. Позволили местному «Динамо» потревожить Лантратова. Пропустили, забили лишь в концовке. Отыгрались и не подарили стартовую сенсацию нового года в РПЛ . Но потеряли два важных очка. Такими темпами «Динамо» и «Локомотив» отстанут от тройки лидеров. Календарь у Галактионова не является сложным, но только на первый взгляд. Клубы из Махачкалы и Грозного умеют драться. А положение в таблице заставляет аутсайдеров набирать очки. Разумеется, Батраков с напарниками должен вскрывать оборону Шелии и побеждать. Однако в этой паре нужно вспомнить результат первого круга. «Локомотив» выиграл 0:5, уже рассердили игроков «Ахмата».

«Оренбург» – «Ростов»

Последняя команда в таблице не сумела начать год, огорчив «Спартака», как в первом туре. Уступили в Москве по делу. Зато несколько раз толково подходили к воротам голкипера Максименко. Слишкович понимает, что спасти «Оренбург» практически нереально. Готовятся скорее к плавному переходу во второй по счету дивизион. А до этого должны показать отдачу в домашних поединках. «Оренбург» встречает «Ростов». Команда неожиданно лишилась тренера Карпина. Зато сменщик Альба взял багаж Валерия Георгиевича и огрел им «Динамо». Едва не выиграли у москвичей. «Ростов» смотрелся лучше, чем формальный фаворит, куда зимой перешел Глебов. У южан есть почерк, стиль и пока не потеряли остальных заметных лидеров.

«Факел» – «Зенит»

Хотя воронежцы уступили в один мяч «Химкам» в прошлом туре, они создавали моменты и владели мячом. А «Зенит» не лучшим образом сыграл против ЦСКА . Теперь будут сгонять злость на беднягах из «Факела». Разумеется, в этом матче допускаем разгромную победу гостей. Вот только в Воронеже «Зенит» выиграл всего в одном из последних четырех матчей РПЛ . Трижды были мировые. Тот случай, когда упрямый середняк настраивается на конкретного фаворита, поскольку так нужно руководству клуба и болельщикам. У «Зенита» в составе будут перестановки, ведь Вендел отсидел дисквалификацию. С Маркусом и другой четверкой в атаке – ждут дебют Луиса Энрике, фаворит может набрать скорость и порадовать голами.

ЦСКА – «Химки»

А есть ли в этом матче фаворит? «Химки» в режиме выживания. Футболисты понимают, что клуб может прекратить существование как команда РПЛ чисто по финансовым причинам. У спонсора проблемы. Под домашним арестом, обвиняется в мошенничестве. «Химки» переиграли «Факел», но не стали сильнее зимой. А ЦСКА не проиграл «Зениту», но не показал футбол для борьбы за самые высокие места. «Армейцы» ждут на поле бразильского форварда Алеррандро. С «Химками» можно не играть «3-5-2», выбрать «3-4-3» и ставить на работу первым номером. Вот только в первом круге команда Николича, хотя выиграла у «Химок» 0:2, не всегда контролировала игру. Футбол у скромного середняка сильнее, чем их финансовое положение.

«Динамо» – «Динамо» Мх

Тезки сыграют в Москве, где команде тренера Лички надо показать, что поняли свои ростовские ошибки. Столичное «Динамо» оставило плохое впечатление, в отличие от махачкалинцев против «Локомотива». Команда Лички упустила в прошлом туре шикарный шанс присоединиться к чемпионской борьбе. Если не начнут победную серию без основного форварда Тюкавина – Константин повредил связки и ему провели операцию, то могут завершить сезон досрочно. В чем смысл стараний в последних турах, если будет ясно, что чемпионская гонка на троих участников? Так что для «Динамо» матч против упрямого и довольно грамотного соперника с приличными защитниками и вратарем – прекрасная проверка. Москвичи ищут, кто поведёт их за собой.

«Крылья Советов» – «Акрон»