Роковая серия. ПСЖ выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов

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сегодня, 02:20

Джанлуиджи Доннарумма затащил серию пенальти.

Так уж сложилось, что в одном из самых топовых противостояний этой стадии Лиги чемпионов между командами, которые блистают своими атакующими действиями и поражают нападением, мы говорим о вкладе вратарей в успех. После первого матча лучи восхищения ловил Алиссон, который, как сам признался, провел лучшую игру в карьере, остановив шквал парижских атак в столице Франции. «Ответку» от Доннаруммы пришлось ждать около недели. И его «сдача» оказалась увесистее. Но обо всем по порядку.

Крылатые качели

Перед ответным матчем парижан все отчаянно пугали магией «Энфилда», где им якобы будет очень тяжело отыграться после домашнего поражения. Как будто люди не видели, насколько лучше ПСЖ играл на своем поле, чем «Ливерпуль». За неделю разучиться настолько невозможно. И парижане не разучились.

Их ключевой задачей было не откладывать вопрос гола в долгий ящик, поскольку потом вмешались бы факторы психологического свойства, а там всякие причуды могут случиться. И план по быстрому голу удалось-таки выполнить. Не без помощи соотечественника. Попытавшийся наперекор своему вратарю прервать прострел Брэдли Барколя Ибраима Конате выкатил мяч к своим воротам, а первым на этот невольный пас поспел Усман Дембеле. Форвард заодно и свою впечатляющую статистику подправил, забив уже умопомрачительный 21 гол в 16 матчах в 2025 году. Этот наверняка – один из самых простых.

Интересно, что гол ПСЖ случился после серии невероятных моментов у ворот Доннаруммы и отрезка мощнейшего давления «Ливерпуля». Ситуация напомнила зеркальную по сравнению с первым матчем. А вот после гола пошел более «качельный» футбол, в котором соперники наотмашь друг друга хлестали, обостряли, созидали и обещали, что голы точно пойдут косяком, но позже. Позже-позже. Время шло – голов не было.

Затаившийся Париж

Второй тайм вроде бы начался в таком же бодром режиме. Но в какой-то момент у ПСЖ как будто дернули какой-то рычаг. Луис Энрике, видимо, подкрутил настройки, сделав их более консервативными. Игра парижан во второй части встречи вообще оказалась весьма озадачивающей.

Загадочным образом французская команда почти перестала двигаться в атаке. Любой из игроков обороны или средней линии не находил вариантов продолжения, которых в первом тайме было множество. И вот тут возникали сомнения: это либо усталость, либо установка тренера, либо страх, сковавший ноги гостей – тот самый эффект «Энфилда». Сложно сказать до сих пор, что это было.

Но этот отрезок – лучшая возможность «Ливерпуля» решить судьбу поединка. Потому что моменты теперь сыпались только в одну сторону. В какой-то момент загадок добавил и сам Доннарумма, который неожиданно сел на газон и показал, что ему плохо. Даже пошел разминаться Матвей Сафонов. Но итальянец резко включился и продолжил игру. Кажется, не все в Париже поняли, что это было. Зато Джанлуиджи быстро осознал, в чем проблема его партнеров – ПСЖ безбожно проигрывал почти все единоборства на угловых «Ливерпуля». Каждый корнер становился потенциально опасным. Доннарумма решил проблему по-своему – бросался в безумные и отчаянные перехваты с кулаком наперевес практически на любой навес. И это срабатывало.

Все выглядело так, что только Доннарумма в составе ПСЖ не хочет дополнительного времени и серии пенальти. А его партнеры словно сговорились, чтобы уже минуты с 50-й начать на это играть.

Второе дыхание

Еще более загадочной картина стала в дополнительное время. Вроде бы второй тайм подводил к тому, что ПСЖ совсем застопорится и устанет. Но у парижан открылось второе дыхание, стали находиться силы на рывки и открывания. Теперь уже они не только выровняли игру, но и принялись создавать более выраженные и явные голевые моменты. Будто таились только для того, чтобы выплеснуть энергию в дополнительные полчаса.

Вряд ли, конечно, кто-то сознательно в такой ситуации может на это делать ставку. Но игровая активность ПСЖ указывает на такие особенности. Возможно, дело в перестановках. Замены парижан выглядели более освежающими и своевременными. У «Ливерпуля» разве что вспышкой отметилось появление Джарелла Куансы во втором тайме. А остальные свежие игроки не усиливали и не увеличивали уверенность «красных» в своих действиях – ПСЖ , напротив, будто бы грамотнее распределил силы. Даже выход Гонсалу Рамуша за несколько секунд до финального свистка чисто под серию пенальти выглядел выверенным до циничного.

Два прыжка

А затем наступила серия пенальти. В ней Витинья, тот самый Гонсалу Рамуш, Дембеле и Дезире Дуэ свои попытки исполнили идеально. У «Ливерпуля» же не подкачал только Мохамед Салах. Испытавшие удачу после него Дарвин Нуньес и Кертис Джонс не сумели переиграть Доннарумму. Причем били по разным сторонам, но итальянец все читал и накрывал мячи намертво, вчистую выиграв эту серию пенальти.