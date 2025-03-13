Яркое возвращение в российском футболе. Многострадальный ЦСКА сменил схему и заиграл солиднее

1741860058

сегодня, 13:00

Обыграли «Динамо» и не уступили «Зениту».

Воспользовались подарками в братском дерби

В полуфинале Пути РПЛ встречаются московские соседи ЦСКА и «Динамо». Столичное дерби портит лишь понимание, что проигравший в паре получит более скромного соперника по пути в Суперфинал, чем победитель. Прошлым вечером провели жеребьевку, на выбор «Спартак» или «Урал». Поскольку альтернативный вариант – победитель пары «Ростова» и «Зенита», то в московском дерби возможны игры разума. Выгоднее сыграть против «Спартака» вместо «Зенита»? Скорее всего, именно Семак пойдет дальше в Пути РПЛ после ответной игры с «Ростовом».

Но пока ЦСКА концентрируется на «Динамо». И если говорить о качестве футбола, то под холодным дождем команды сыграли неплохо. Забили красивые голы, а футболисты «Динамо» сделали сопернику подарки. Сначала Койта технично прошел Фернандеса. Качественный защитник не должен позволять сопернику такие фокусы, надо было останавливать форварда ЦСКА . Парагваец запоздал, а Койта забил Лунёву красивым ударом. И хотя Скопинцев ответил на один шедевр другим – выстрел левого латераля «Динамо» не успел закрыть Гайич, всё испортил Маухуб.

Сменщик травмированного Тюкавина с первых матчей за «Динамо» показал желание драться за каждый мяч. В дерби против «Спартака» в РПЛ нападающий Маухуб вышел на замену после перерыва, а через шесть минут увидел вторую желтую карточку. И хотя в том поединке «Динамо» отыгралось на последних секундах, когда забил Тюкавин, в Кубке против ЦСКА игра в меньшинстве без Маухуба навредила «бело-голубым». Вдесятером не сумели закрыть ни подачу Глебова с правого фланга, ни четкий удар Кисляка, который заметно перевисел в воздухе оппонента.

ЦСКА благодарит «Динамо» за подарки, хотя в этой паре по-прежнему нет фаворита. Зато если суммировать три поединка команды Николича с начала года, то фиксируем перемены. ЦСКА прибавляет. Причем не так хаотично и бесконтрольно, как раньше, а системно. Бывший тренер «Локомотива» Николич заслуженно получил критику по итогам осени, как и его чешский коллега Личка. А теперь у «Динамо» старые грешки в обороне, а вот у ЦСКА растет количество вариантов ведения игры и козырей. Причем зимой пошли на коренную перемену – поменяли тактику.

Николич реорганизовал каждую из полевых линий

Смена схемы – опасный и смелый ход. В три защитника играл ещё тренер Федотов. Голкипер Акинфеев привык к такой тактике, а тройку Дивеева, Роши и Мойзеса можно было смело назвать сильной. ЦСКА в первой части сезона пропустил 14 мячей, второй результат в РПЛ после «Краснодара» и «Зенита», у которых было на два пропущенных мяча меньше. Однако «армейцы» посчитали, что широкая схема не подходит. Против «Зенита» Мойзес вернулся на привычную некогда позицию слева в защите, «армейцы» сыграли «4-3-1-2». То есть полузащита и атака тоже изменились.

Осенью базовой была модель «3-4-3» с различными вариациями. Менялись роли вингеров или инсайдов, а также использовали разные подходы в центре поля, где не все футболисты одинаково любили обороняться. Сейчас используют тройку в центре поля, а один хавбек располагается выше. Обычно это Пьянич, которого переместили на позицию «десятки». А против «Химок» плеймейкера сыграл Жемалетдинов, у которого в «Локомотиве» был яркий результативный отрезок именно в роли диспетчера. Также у ЦСКА теперь два форварда, обычно речь о связке Мусаева и Койта.

Причем именно рослый Тамерлан смещается на фланг. Например, против «Химок» часто принимал мяч на левом краю, а Койта держится центра. Малиец или второй форвард в глубоких позициях, или центральный нападающий, когда можно выскочить на чужие ворота. Вчера Койта продемонстрировал наглядно установку тренера. Гол забил, когда сыграл в оттяжке. Обыграл соперника и пробил. А ещё не реализовал выход один на один, пробив в Лунёва. В этом случае Койта был классическим правым нападающим в дуэте с Мусаевым. А на лавке есть новый форвард Алеррандро.

Бразилец больше похож на «девятку». Можно представить его в связке с любым из нападающих ЦСКА . Даже венесуэлец Гуарирапа пригодится после выходов на замену, если ЦСКА сыграется в схеме «4-3-1-2». Узкая тройка хавбеков подчеркивает желание Николича чаще контролировать мяч. Когда погода позволяет, Кисляк, Обляков и третий в связке – это может быть как хорват Бистрович, так и атакующий Файзуллаев, стараются постоянно играть в короткий пас. Против «Химок» у ЦСКА 638 точных передач. А против «Динамо» владели мячом 58% времени, тоже неплохо.

У ЦСКА появился новый лидер и прибавил антигерой осени

Важный пункт. Когда последние становятся первыми, то тренер нашел подход. Первый гол в ворота «Динамо» забил Койта. Его можно назвать одним из главных разочарований первой части сезона во всей РПЛ . Секу был ужасен. У него до сих пор нет результативных действий в РПЛ . Зато кубковый гол вместе с движением в других встречах позволяет заявить, что Николич заставил малийца прибавить. Осталось дождаться, чтобы количество моментов перешло в голы. С «Химками» после 28 ударов ЦСКА забил единственный мяч после стандарта и выстрела центрального защитника Роши.

У «армейцев» хватает проблем. Когда Келвен не готов сыграть в основе, или тренер применяет ротацию, то Гайич может огорчить в обороне. У «армейцев» сильные центральные защитники, а вот нападающим не хватает класса. А ещё повезло, что Кисляк стал вынужденным открытием в опорной зоне. Зимой ЦСКА не смог заманить крутого опорника. Отдали Зделара в «Зенит», поскольку поменяли схему. Саша оказался лишним. В результате Николич поставил на 19-летнего полузащитника. И пока Кисляк радует наставника и фанатов ЦСКА . Агрессивно отбирал мячи против «Зенита».

А с «Динамо» Матвею удалось подключение в атаку. Победный гол опорника напоминает, что форвардов много, но все они нестабильные. Зато появились лучики надежды, помимо Облякова и Файзуллаева. Им придется адаптироваться в новой схеме, где вряд ли снова сыграют на флангах атаки. Николич поставил на баланс. Если ради этого Мойзесу придется больше пахать по всему левому флангу, Облякову не позволят так часто атаковать, а Файзуллаев опробует роль глубинного плеймейкера, то командные интересы окажутся важнее личных предпочтений отдельных игроков.