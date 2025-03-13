«Атлетико» отыгрался в дерби за 27 секунд. Но в итоге «Реалу» сказочно повезло в серии пенальти

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сегодня, 01:59

Матч запомнят по диким пенальти.

Симеоне грамотно перестроил свою команду

Аргентинский наставник прекрасно проанализировал первый поединок против «Реала». Тогда придержал коней и получил поражение 1:2 на стадионе «Мадрида». Дома «Атлетико» агрессивно начал игру по схеме «4-4-2». «Матрасники» раскрыл атаку с центра на правый фланг. Полузащитник Де Пауль отдал резкую передачу низом, сын Симеоне пытался скинуть мяч пяткой, а дальше Вальверде не успел за Галлахером. Выход англичанина на левом фланге атаки принес успех в первой атаке.

Галлахер забил на 27-й секунде. Куртуа не успел в этот раз спасти «Реал». Симеоне задумчиво посмотрел в небеса, ведь понимал – при ничейном счете по сумме двух матчей можно развернуть привычную для «Атлетико» игру. До перерыва команда Диего смогла провести ряд опасных атак. Основная острота была от Альвареса. Второй нападающий «Атлетико» трижды бил по воротам Куртуа и дважды заставив Тибо работать. Аргентинец попадал в створ чаще, чем все футболисты «Реала».

«Реалу» не удался первый тайм. Анчелотти придумал одну западню для флангов соседей, но капкан не сработал. Модрич и Родриго работали по правому флангу, а Беллингем страховал Винисиуса, чтобы Жуниор действовал шире и выше. В оборих случаях крайние защитники «Атлетико» Рейнилдо и Льоренте без проблем справились с удвоенным давлением. А центральные беки с коллегой Барриосом грамотно вытеснили Мбаппе от ворот Облака. До перерыва Яна проверили лишь раз.

«Атлетико» чаще проходил линии соперника, чем позволял «Реалу» похожее важное для футбола действие. Компактность в низком блоке помогла Симеоне. А вот «Реал» в силу тактических настроек и характеристик игроков не мог так вжиматься в собственную штрафную площадь. Даже условный переход на «4-4-2» не сработал бы для «Реала», когда нет скорости. Тчуамени и Модрич в центре поля не диктовали темп игры, а Беллингем провел плохой первый тайм. До развязки было ещё далеко.

Мбаппе и Винисиус провели скромный поединок

До перерыва Винисиус запорол 5 из 6 попыток дриблинга. Бразилец пытался смещаться в центр, но срезание угла не сработало. Кроме проблемы самого вингера, также важно выделить отсутствие адресата. Мбаппе не дали возможности касаться мяча в штрафной площади. Центральный нападающий «Реала» один раз принял мяч на линии штрафной площади, а один раз подобрался на метр ближе. Возможно, сказывался мышечный дискомфорт, который Килиан почувствовал перед матчем?

Мбаппе и Винисиус не показали максимум. Хотя у Килиана прекрасная статистика, а Жуниор время от времени добавляет голевые действия, по факту оба недовольны сезоном. Умею играть намного лучше, что пытались доказать после перерыва на стадионе «Пейнета», как его называют мадридцы. Арена «Гребешок» собрала очень злых фанатов «Атлетика», которые поддерживали своих полосатых любимцев, не позволяя «Реалу» навязать высокий темп игры сразу после выхода команд после перерыва.

«Атлетико» важно было не останавливаться. Мяч едва не попал в сетку ворот Куртуа после прострела с рикошетом. Команда Симеоне прекрасно понимала, с кем имеет дело. «Реал» десятки, сотни раз побеждал в Лиге чемпионов, играя в целом хуже, чем достойный соперник. У «Атлетико» тоже не всё получалось. Ругая Родриго, Винисиуса, Беллингема и Мбаппе, не забудем пнуть Гризманна. Антуан потерял скорость. Физическое старение организма чемпиона мира сказывается на его действиях, чаще выпадает.

Симеоне и Галлахер, хотя приняли участие в голевой атаке на первых секундах матча, не порадовали тренера «Атлетико» большим количеством удачных действий в атаке. «Реал» сильный, соседям приходилось держать оборону. Хименесу и Ленгле стоило внимательно следить за своими позициями. Анчелотти приказал форвардам держаться глубоко в надежде на резкие выпады, когда защитники «Атлетико» устанут. Но пока кондиции позволяли, вратарь Облак оставался зрителем в крайне сложном поединке.

В дерби встретились команды, готовые к финалу

«Атлетико» не «Манчестер Сити», чтобы вручить «Реалу» путевку дальше. В дерби даже Винисиусу приходилось вступать в отбор на своей половине поля, бразилец бил соперников по ногам. «Атлетико» смотрелся легче, чем футболисты в белой форме. И хотя «матрасники» сознательно отдали соседям мяч, темп атак был крайне низким. Тактически хозяева поля выдерживали правила современной схемы «4-4-2». Центральные хавбеки занимали глубокие и широкие позиции, а вот вингеры работали узко и высоко.

Галлахера и Симеоне сложно похвалить за доминирование в атаке. Зато их нужно отметить за тактическую грамотность без мяча. Гризманн опускался ниже, тогда по ситуации получали «4-2-3-1», причем тройка старалась навязать борьбу Модричу. Беллингему в такой игре было крайне сложно найти мяч и выдать умную передачу. Джуд сегодня был слишком банальным и медленным. «Реал» надеялся на свою легендарную удачу, а также на индивидуальное мастерство. Анчелотти мечтал, чтобы забили из ничего.

Едва не удалось. У Джуда прошел первый крутой пас, Мбаппе протащил мяч и заставил соотечественника Ленгле нарушить правила. Дело было в штрафной площади, «Реал» получил пенальти. Килиан зря не пошел исполнять приговор арбитра. Ведь Винисиус пробил мимо ворот. До матча некоторые фанаты «Атлетико» опустились до расистских зарядов. Пели, что Винисиус «шимпанзе». Крайний форвард получил шанс ответить им решающим голом. Однако неточный удар соответствовал состоянию «Реала».

У «Атлетико» не было нервозности. Но после первого часа стало понятно, что команда Симеоне не сможет легко поднять скорость игры. Анчелотти начал делать замены, боялся убаюкать игру, получив не просто ничью по сумме двух матчей, а смертельную атаку «Атлетико» в концовке матча. После промаха с пенальти снова наступила пауза. Пошли замены «Атлетико», соперничество перешло в овертайм. Дерби не были впечатляющими, зато тактически соседи выдали игру уровня финалистов Лиги чемпионов.

Не завидуем футболистам «Арсенала», им достался крепкий орешек. Победителя в дерби Мадрида определили лишь в серии пенальти. Облак и Куртуа – легендарные голкиперы, но в ночь со среды на четверг всё решил самый обидный из возможных промахов с «точки». Альварес поскользнулся и коснулся двумя ногами мяч, поэтому арбитры не засчитали взятие ворот. Дальше был сейв Облака после удара Васкеса, удар Льоренте в перекладину, а затем решающий выстрел Рюдигера. «Реал» идёт дальше, фанаты «Атлетико» в слезах.