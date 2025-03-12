Ключевой игрок «Реала» в тени Мбаппе, Винисиуса и Беллингема. Родриго не ценят в Мадриде

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сегодня, 16:33

Молодой вингер хочет большего.

Родриго принято недооценивать

Текущий сезон учит уважать андердогов, которых недооценивают даже их собственные клубы. После трёх мячей в ворота «Бенфики» в двух матчах Рафинья догнал Салаха по количеству голов за сезон в Лиге чемпионов лишь по результатам последней стадии. Всего у игрока «Барселоны» теперь 11 мячей в Лиге чемпионов. Новый рекорд для бразильцев. Никогда великий Роналдо, Винисиус, Роналдиньо, Кака, Ривалдо или другой знаменитый игрок «селесао» не забивали столько за сезон.

Впечатляющий показатель, Рафинья неудержим. Про этого героя рассказывали подробнее накануне матча против «Бенфики». Вингер сменил фланг и доказал, что зря Лапорта не уважал его талант прошлым летом, когда пытался затащить в «Барселону» Нико Уильямса. У «Реала» тоже есть бразилец на фланге атаки, которого не уважает Флорентино Перес. И тренер Анчелотти не всегда относится к Родриго с должным пиететом. Точно нельзя сказать, что игру «Реала» подстраивают под вингера.

Силва де Гоеш лишь недавно отпраздновал 24-летие, но проводит шестой сезон в футболке «Реала». В современном футбольном мире не удивишь ранним успешным стартом. Ламин Ямаль вчера против «Бенфики» снова забил. В 17 лет и 7 месяцев у испанца более сотни матчей на взрослом уровне. В его возрасте Роналду лишь 7 раз вышел на поле в составе «Спортинга», у Месси было 8 поединков за «Барселону», а Мбаппе провел 18 матчей за «Монако», ещё не будучи такой звездой.

Футбол молодеет. Но выживают на высоком уровне только самые крепкие физически и выносливые морально. Родриго ещё в 18 лет сделал хет-трик в Лиге чемпионов в игре с «Галатасараем». И хотя крайний форвард не одержим голами, во всех последних сезонах был основным в «Реале». Анчелотти выпускает Родриго в полусотне матчей за сезон, а в ответ получил возвращение к победам «Мадрида» в Лиге чемпионов. А вот в составе Зидана воспитанник «Сантоса» только обучался игре.

Зато при Анчелотти у футболиста прекрасная результативность. В клубе, где много забивал даже центральный защитник Рамос, Родриго организовал 113 голов пасами и передачами в 256 матчах. Причем с Карло у бровки бразилец создает по 0.48 гола за матч. Вот только в заявке у «Реала» большое количество буйных звезд, которые помешаны на внимании к себе любимым. Они вечно тянут одеяло на поле на себя, а Родриго оказался в тени коллег. Более того, бразильцем «затыкали дыры».

Вингер не раскрыл свой потенциал

Родриго в этом сезоне сыграл на семи разных позициях. В команде, где есть Федерико Вальверде, такой универсализм не удивляет. Но уругваец хавбек, им на роду написано уметь менять позицию. А вот если заставить Винисиуса играть на правом фланге, то сразу возникнут проблемы. Даже Мбаппе пока через раз хорош в центре нападения. А вот Родриго в прошлом сезоне без Бензема неплохо играл в дуэте форвардов. А сейчас готов прикрыть «Реал» хотя бы на правом полуфланге.

Только кто сказал, что Родриго всё устраивает? Бразилец живет с финтес-моделью по имени Бруна Ротта. Эффектная блондинка физически намного крепче, чем 70 % футболистов «Реала». Женщина с таким фанатичным подходом к тренировкам – у неё вид спортсменки, а не просто модели, точно амбициозная. Вряд ли Бруне нравится, как с её парнем обращаются в «Реале». Контракт продлили в 2023 году, соглашение ещё на три года. Но разве у Родриго зарплата суперзвезды?

Бразильский вингер получил от Переса 12.5 млн евро до уплаты налогов. У центрального защитника Эдера Милитао оклад 14.6 млн евро. То есть запасного центрального защитника – изначально Анчелотти рассчитывал на связку Рюдигера и Алабы, ценят в «Реале» сильнее, чем 24-летнего перспективного форварда. У Родриго доходы на уровне с Тчуамени и Камавингой. Что объединяет французских центральных хавбеков? Правильно, в «Реале» допускают продажу этих игроков.

Родриго отпускать не хотят, хотя в прошлом году бразилец общался с Гвардиолой. Говорят, футболист «Реала» сразу отказал. Допускаем, что теплолюбивому бразильцу, который обожает посещать пляжи, не нравится идея жизни в Манчестере. Его девушка из Бразилии, тоже не фанатка английской погоды. А ещё Родриго понимает, что в «Манчестер Сити» перестройка. В «Реале» знает все опасные пути. В Мадриде допустят ошибку, если отдадут молодого бразильца другой команде.

Выгоднее попрощаться с Винисиусом

Скорее всего, бразилец с левого фланга «Реала» не решится уехать в Саудовскую Аравию накануне чемпионата мира. Винисиус отложит трансфер на потом. Но у Переса проблема имени Месси. Когда Лионелю выдали в «Барселоне» заоблачную зарплату, остальные звезды сразу пошли за добавкой. Когда Винисиус и Родриго читают, что Мбаппе выплатили бонус в размере 117 млн евро, то звонят своим агентам. Дерзкие молодые люди вряд ли считают, что француз на две головы выше в атаке.

Килиан результативный и хитрый. Пробует подружиться с Беллингемом и Винисиусом. А вот Родриго отдельно. Вряд ли игрок верит, что его 12.5 млн евро отвечают его уровню футбола, если Мбаппе с порога выдали 31 миллион. Целая группа игроков попросит улучшить контракты. «Чистыми» у Винисиуса около 15 млн евро. В Саудовской Аравии предлагают миллиард евро за весь срок контракта. В «Реале» хочет получать 25 млн евро «чистыми». Пересу надо будет принять сложное решение.

Если в какой-то момент финансисты клуба скажут президенту, что нужно попрощаться с игроком группы атаки, то вероятнее всего продажа Браима Диаса. В этом сезоне марокканец появлялся на поле, забивал и напомнил о себе. Но не имеет места в старте вместе с юными Гюлером и Эндриком. А дальше выгоднее продать Винисиуса в Саудовскую Аравию за рекордные для футбола 300 млн евро, чем расставаться с Родриго ради увеличения личного контракта для его соотечественника Вини.

Все понимают, что Жуниор непопулярен среди фанатов в Испании. Причины знают. Родриго, который держится в тени, может остаться в «Реале». И вместе с Мбаппе ждать появления форварда. Новый тренер «Реала», чтобы упрочить позиции команды, может затребовать подписание «девятки» в стиле Бензема. Чтобы помогал крайним нападающим Родриго и Мбаппе. А также чтобы по характеру отличался от Винисиуса. «Реалу» нужно генерировать прибыль, а не искать новые скандалы.