Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Арсенал» — «Реал»
«Астон Вилла» — ПСЖ
«Барселона» — «Боруссия» Дортмунд
«Бавария» — «Интер»
Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Арсенал» — «Реал»
«Астон Вилла» — ПСЖ
«Барселона» — «Боруссия» Дортмунд
«Бавария» — «Интер»
А вот как проходить Арсенал с такой игрой я не знаю, Реал и правда не очень играет сейчас
Есть надежда на опыт и так называемую "магию" лч
А вот как проходить Арсенал с такой игрой я не знаю, Реал и правда не очень играет сейчас
Есть надежда на опыт и так называемую "магию" лч
просто забавляют нытье мадридистов, что у сине гранатовых легкая сетка, то в суперкубке ловили роялистов в офсайдах, и это нечестно и все такое.
каталонцы играют и красиво побеждают.
да, иногда делают реалу больно.
бывает.
просто забавляют нытье мадридистов, что у сине гранатовых легкая сетка, то в суперкубке ловили роялистов в офсайдах, и это нечестно и все такое.
каталонцы играют и красиво побеждают.
да, иногда делают реалу больно.
бывает.
и помним, что Эмери матерый кубковый волк)))))
вполне могут выйти в финал.
и помним, что Эмери матерый кубковый волк)))))
вполне могут выйти в финал.
Боруссия, Бавария и Интер однозначно сильней Атлетико.
и не забывай, за каталонскую команду играют основном пацаны)
это у остальных команд зрелые опытные мужики.
Боруссия, Бавария и Интер однозначно сильней Атлетико.
и не забывай, за каталонскую команду играют основном пацаны)
это у остальных команд зрелые опытные мужики.
Уже переживаю, чтобы в самый ответственный момент кто то из защитников не тупанул оставив команду в меньшинстве.
Уже переживаю, чтобы в самый ответственный момент кто то из защитников не тупанул оставив команду в меньшинстве.