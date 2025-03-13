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Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 01:52

Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Арсенал» — «Реал»

«Астон Вилла» — ПСЖ

«Барселона» — «Боруссия» Дортмунд

«Бавария» — «Интер»

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 03:03
Да кто ноет то? Это просто факт, я абсолютно признаю что сетка Барса заслужила своим прямым выходом в 1/8, что у Барсы всегда как и у Реала были хорошие противники. Просто на данный момент как факт, у Реала самая трудна сетка, а у Барсы самая легкая, и я никогда в истории не видел столь легкую сетку Барсы
eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:59
Барселона и ПСЖ думаю пройдут без проблем
А вот как проходить Арсенал с такой игрой я не знаю, Реал и правда не очень играет сейчас
Есть надежда на опыт и так называемую "магию" лч
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 02:54
зачем их обменивать даже на игроков реала? ))
просто забавляют нытье мадридистов, что у сине гранатовых легкая сетка, то в суперкубке ловили роялистов в офсайдах, и это нечестно и все такое.
каталонцы играют и красиво побеждают.
да, иногда делают реалу больно.
бывает.
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:43
А кто виноват? Каждый болельщик Барсы пишет, мол у нас юнцы играют, давайте тогда все молодых поставим, и будем везде кричать, у нас дети играют, клевая отмазка. Не так давно в Реале тоже играли 18-19 летние юнцы, никто же ничего не говорил. Избавьтесь от них тогда. Какая разница кому сколько лет, если они хорошо играют? Месси 18 было когда он классно играл, Рону тоже. Возраст в футболе не так много решает. Обменяйте своих игроков, на взрослых мужиков Лас пальмаса, и дела пойдут
Colchoneros
Colchoneros ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 02:27
    Маг_тм
    Маг_тм ответ Colchoneros (раскрыть)
    сегодня в 02:25
    Та не, характера и опыта не хватит, даже если пройдут Реал, остальные гранды их съедят. Хотя я мало верю что в матче с Реалом им что то светит
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 02:17
    приятно удивляет Астон Вилла.
    и помним, что Эмери матерый кубковый волк)))))
    вполне могут выйти в финал.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
    сегодня в 02:16
    нет здесь никаких легких путей.
    Боруссия, Бавария и Интер однозначно сильней Атлетико.
    и не забывай, за каталонскую команду играют основном пацаны)
    это у остальных команд зрелые опытные мужики.
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 02:11
    Желаю Арсеналу выиграть ЛЧ!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 02:09
    А чем тебе Вилла нравится ? Мне вот там только Дракула симпатичен..., который их гоняет и в хвост и в гриву.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 02:08
    У каталонцев отличная возможность пройти в полуфинал)
    Уже переживаю, чтобы в самый ответственный момент кто то из защитников не тупанул оставив команду в меньшинстве.
    Маг_тм
    Маг_тм
    сегодня в 02:08
    Труднейший путь Реала, и наилегчайший путь Барселоны)
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 01:53
    За всех домашних)))
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