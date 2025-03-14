МЮ провёл топ-матч в Лиге Европы. Перформанс Бруну и два пенальти помогли пройти дальше

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сегодня, 10:00

Отличная игра против «Сосьедада».

Жёсткий матч, три пенальти

Команды сразу задали высочайший уровень единоборств. Арбитр за эти 90 минут достал девять жёлтых карточек, также случилась прямая красная. Уже на первых минутах баски вскрыли оборону «красных дьяволов» и выводили Ойарсабаля на удар. По нему неудачно сыграл Маттейс де Лигт. Голландец срубил форварда, назначили пенальти – и «Сосьедад» повёл на «Олд Траффорд».

При этом позднее в матче ещё дважды назначали 11-метровый. Ещё в первом тайме очень похожий эпизод случился в штрафной «бело-голубых» – теперь Хейлунду помешал Субельдия. Судья тоже указал на точку после проверки – равенство на табло вернул Бруну Фернандеш. Всё тот же Бруну пошёл бить и во втором тайме – тогда Доргу выдвинулся на отскочивший от вратаря мяч и успел сыграть по нему, прежде чем уткнуться в защитника соперника. Новичок «Юнайтед» упал, в итоге назначили пенальти – дубль Бруну, 2:1.

Проще говоря, три первых мяча в результативном матче были забиты с пенальти. Кстати, был шанс увидеть четвёртую «точку» – уже в концовке ещё один спорный эпизод возник на Доргу, но на этот раз баски первыми сыграли в мяч, 11-метровый отменили. В любом случае команды играли открыто, «Юнайтед» также забили с игры.

Оверперформанс Бруну

«Красные дьяволы» – по-прежнему главный провал АПЛ . Команда идёт в середине таблицы, не может конкурировать с топ-клубами, несмотря на огромные траты. Но посреди хаоса вспыхивает иногда огонёк. Бруну Фернандеш – лидер манкунианцев, который способен делать разницу. В этом матче он был просто везде.

Полузащитник был включён едва ли не в каждую атаку «Юнайтед». И каждый острый эпизод МЮ вчера проходил с его участием. 12-я минута – португалец «нырнул» в свободный фланг, открываясь под заброс от Каземиро. Догнал мяч в штрафной и в касание отправил на Хейлунда. Итог – фол на Расмусе, гол с пенальти. 44-я минута – Фернандеш в борьбе принимает мяч и видит коридор на фланге Доргу, отправляет мяч в касание на латераля. Итог – защитник дошёл с мячом до чужой штрафной и пробил. 48-я минута – хавбек с мячом у чужой штрафной, взвинтил темп серией передач в касание. Итог – вратарь парировал удар Зиркзее, Доргу первый на мяче, фол, гол с пенальти.

Перед тем, как оформить хет-трик, забив с игры, у Бруну была ещё пара эпизодов – с его дальним ударом и передачей Джошуа в штрафную. На 87-й минуте португалец, по сути, поставил точку в матче, забив в контратаке. Хавбек участвовал в большинстве наиболее опасных моментов МЮ и на самом деле был их создателем. Полузащитник провёл топ-матч и помог команде оформить разгром.

Порадовали даже Зиркзее и Хейлунд

Теперь можно отметить даже проблемных футболистов. Джошуа Зиркзее и Расмус Хейлунд получали немало критики. Голландца в целом считали непонятным трансфером. Топ-уровень он показал только в системе Мотты – за её пределами был не так хорош. Расмус больше хорош на свободном пространстве – «Юнайтед» его получает довольно редко. Вчера оба сработали хорошо. На Расмусе заработали пенальти в первом тайме, также датчанин вырезал голевую на Далота в концовке.

Что касается Джошуа, на фланге он эффективнее. Вингер в первом тайме опасно простреливал на Хейлунда (подвела неточность форварда и потенциальный офсайд у Доргу). После перерыва голландец дважды опасно пробил по воротам (особенно опасно было на 81-й минуте – то был удар вблизи угла вратарской), а также вырезал на Доргу, убегающего в контратаку – этот эпизод привёл к красной карточке для Арамбуру.

Периодически проявляется характер манкунианцев

Понятно, что сейчас говорить о характере не приходится – очки у них отбирал даже «Эвертон», в Кубке Англии вылетели от скромного «Фулхэма», в первом матче против «Сосьедада» «красные дьяволы» упустили лидерство. При этом случаются и моменты озарения, когда манкунианцы в нужный момент выкладываются на максимум. Так было в выходные против «Арсенала» – и теперь с «Сосьедадом». Аморим отмечает:

Мы немного продемонстрировали будущее и разобрались с проблемами настоящего. Сегодня наша команда провела хороший матч. Физическая подготовка была на высоте, в этом турнире мы можем доминировать в данном аспекте. Мы учимся выигрывать матчи в различных турнирах, играть вничью, чтобы получать очки. Это была тяжелая, но хорошая неделя. Мелочи действительно важны. Мы играли в Испании, и «Сосьедад» почувствовал, что может пройти в следующий этап. Затем мы приехали сюда, у нас было два дня на подготовку к матчу с «Арсеналом», и во втором тайме игроки почувствовали себя на высоте и поверили в это. В течение недели я чувствовал, что игроки верили, что смогут [пройти дальше].

Фокус на Лиге Европы

В АПЛ манкунианцам объективно ловить нечего – команда отстала от первой пятёрки и при их нынешней игре не может совершить камбэк. В этом плане Лига Европы для «красных дьяволов» – приоритет. Как уже отметил главный тренер, в еврокубке у МЮ есть свой козырь – физическая подготовка. В четвертьфинале против «Лиона» будет важно её показать.