«Реал» приблизил вылет из Лиги чемпионов. Чемпионы зря издеваются над «Атлетико» после скандала

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сегодня, 18:49

Вылететь могла любая из двух команд.

Футболисты «Атлетико» не заслужили нападки

Развязка двухсерийного дерби на три с половиной часа получилась скандальной. Чемпион мира Альвареса поскользнулся, исполняя пенальти в серии. Куртуа подсказал арбитру, что было два касания. Правила футбола в этом случае неумолимые. Если мяча при исполнении коснулись, то он уже в игре. А это значит, что любое второе касание является нарушением правил, даже если речь о случайности. Нельзя было позволить перебить пенальти. Марциняк правильно отменил взятие ворот «Реала» в серии.

Не стоит сравнивать эпизод с миллиметровыми офсайдами. «Атлетико» не повезло, но Диего Симеоне зря кипятился после матча. Судьи правы, хотя Альварес не понял, что мяч коснулся двух стоп. На фотографиях в хорошем качестве видно, что нарушение было. На видео тоже заметен удар правой ногой и рядом небольшой контакт с левой стопой. Альваресу не повезло, как и всему «Атлетико». Недоработали в двух матчах, а «Реал» не использовал свои контратаки. Чистого победителя не нашли.

Если в паре ПСЖ и «Ливерпуля» дальше прошла команда, которая по сумме двух матчей оставила лучшее впечатление, то «Реалу» скорее просто повезло. Куртуа не отразил ни одного удара, в отличие от Облака, но его команда выиграла серию. А после матча бельгиец разговорился. Но в поведении игроков «Атлетико» не было ничего, что могло вызвать такую злую реакцию футболистов «Реала». Увидели сложный футбол, в котором ни одна из команд не выжала победу.

В истории «Атлетико» бывали футболисты, которые выполняли грязную работу по указке Симеоне. Но с возрастом Диего стал более спокойным, насколько это возможно с его темпераментом. Никаких провокаций со стороны игроков и тренера не было. Непонятно желание некоторых футболистов «Реала» нападать именно на соперников. А вот фанаты «матрасников» – другое дело. Отметим, что некоторые из них точно вышли за рамки культурного поведения. Вот только отвечали им тоже провокаторы.

Наглый Винисиус никогда не получит «Золотой мяч»

Пока не повзрослеет. Выборщики, которые голосуют за обладателя «Золотого мяча», часто игнорируют Салаха. Не знаем, чем Мохамед им не угодил. Его шансы на награду резко упали после вылета от ПСЖ и слабой игры правого вингера «Ливерпуля». Винисиус тоже не получит много голосов. Дело не только в слабой игре в последние месяцы. Причина в поведении форварда «Реала». Анчелотти говорит, что бразилец попросил замену, поскольку боялся бить пенальти – устал и переживал, что снова промажет.

По ходу матча Мбаппе допустил глупую ошибку. Килиан заработал одиннадцатиметровый, но решил поддержать коллегу, которому гол был нужнее, чтобы вернуть уверенность в себе. Винисиус зарядил мяч в небеса. До матча фанаты «Атлетико» за пределами стадиона пели его имя и слово «шимпанзе». Если подобное повторилось, то группу фанатов надо наказать. Но вот люди за тренерскими скамейками не делали никаких расистских жестов. Что не помешало Винисиусу самому спровоцировать соперников.

После замены Жуниор сначала не пожал руку Анчелотти – показал пальцем «нет, нет», после чего итальянец пытался схватить футболиста за ладонь. Некрасивое поведение игрока. После этого Винисиус пошел к фанатам. Один из них показывал средний палец, но такие глупости легко проигнорировать. Жуниор, хотя всегда рассказывает, что его интересует только футбол, а не конфликты, показал трибунам пальцами «15», намекая на количество побед «Реала» в кубке чемпионов. А потом «0», чтобы разозлить.

Вингер «Реала» намекнул, что у «Атлетико» нет побед в Лиге чемпионов. После матча футболист не успокоился. Показательно праздновал проход дальше перед трибуной с фанатами «Атлетико», а также показывал им на футболку «Реала». Зачем наглый бразилец в сотый раз ослушался Анчелотти? Карло много раз приказывал футболисту вести себя как мужчина. Невоспитанность Винисиуса вредит имиджу «Реала». Также его пример заразительный. Беллингем и компания стали намного чаще хулиганить.

У команды Анчелотти колоссальный класс и серый футбол

Пройдемся по фактам. «Реал» не победил в 10 из 27 туров Ла Лиги. У команды четыре поражения. Дважды крупно влетали «Барселоне» в Эль Класико, пропустив 9 мячей в тех матчах. Анчелотти проиграл «Лиллю», «Милану» и «Ливерпулю» на основном этапе Лиги чемпионов. В матче против кризисного «Манчестер Сити» уступали 2:1 к 85-й минуте. Не спорим, что у «Реала» выдающиеся волевые качества, вырвали победу. Но уступали «Эспаньолу» и «Бетису», ведь лидеры нестабильные.

У Мбаппе классная статистика, но средняя игра примерно в половине матчей за «Реал». Винисиус в новом году забивал только скромным соперникам. У защитника Менди немало неудачных матчей. Тчуамени играет так, что Перес снова думает о продаже хавбека и подписании известного футболиста из АПЛ . В отдельных матчах разные футболисты «Реала» радуют, ведь это действующие победители Лиги чемпионов. А через пару дней Джуд Беллингем, который недавно разрывал, легко может провалиться.

Когда «Реал» по делу обыграл «Манчестер Сити» во втором поединке, то хвалили испанцев. Когда воспользовались осечками «Барселоны» и вышли на первую строчку в Ла Лиге – снова хвалили. Однако глупо игнорировать темную сторону команду, где футболисты не уважают тренера Анчелотти. Карло не является провокатором в стиле Моуриньо. Не позволял Рюдигеру, Винисиусу, Беллингему и остальным вести себя недостойно. В новом сезоне у «Реала» больше жалоб и наглости, чем великих матчей.