Невероятный Мартинс остановил «Зенит», а молодёжь создавала голы. Главные герои 21-го тура РПЛ

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сегодня, 12:36

Событийные футбольные выходные.

Вратарь

Никита Кокарев («Химки») – реакция недели

В прошлом туре против ЦСКА у Кокарева было 13 сейвов, но голкипер пропустил после стандарта, а «Химки» уступили. Теперь против «Ахмата» вратарь взял выход один на один в середине первого тайма, а позже не позволил Гандри реализовать пенальти. Кокарев сам заработал «одиннадцатиметровый», но удачно исправил ошибку после сильного удара. Всего у Никиты 6 сейвов.

Защитники

Мохамед Аззи («Динамо» Махачкала) – активность тура

Молодой 22-летний алжирец приехал в Махачкалу зимой. Никогда не играл за пределами родины. Но если продолжит выступать так, как против «Крыльев Советов», то надолго в «Динамо» не задержится. Аззи сначала забил, отправив мяч под Песьяковым. А позже заработал пенальти после прострела с игрой защитника рукой. Мохамед помог «Динамо» разгромить самарцев.

Егор Тесленко («Рубин») – надёжность недели

Тесленко создал единственный гол «Рубина» в матче с «Пари НН». Защитник высоко выпрыгнул и сбросил мяч на Зотова. Также Егор постоянно встречал соперников от позиции правого центрального защитника до края поля. Тесленко четко вступал в борьбу и был первым на мяче. Без удачных действий защитника голкипер казанцев Ставер вряд ли бы защитил «сухарь».

Срджан Бабич («Спартак») – организатор обороны

Хотя у «Зенита» много индивидуально сильных игроков, шестикратные чемпионы РПЛ в Москве нанесли лишь два удара в створ. Вингеру Энрике удался дальний голевой удар, но это не вина Бабича. Сербский защитник, хотя быстро получил желтую карточку, справился с грузом ответственности. Благодаря лидерским качествам серба оборона «Спартака» чаще играет просто и надежно.

Александр Сильянов («Локомотив») – полезность тура

Во второй раз подряд у крайнего левого защитника из РПЛ сильный матч против сложного соперника. В прошлом туре Безруков обыграл на пару с Даку «Спартак» после двух ассистов. Теперь в московском дерби «Локомотив» забил на один мяч больше, чем «Динамо». Латераль Сильянов удачно оказался в офсайде и забил. Мяч пришел от соперника Касереса, судьи засчитали гол.

Полузащитники

Мозес Кобнан («Краснодар») – джокер недели

Игроки «Ростова» тревожили оборону Агкацева, но редко метко били по воротам. «Краснодар» провел неважный поединок, зато выжал гол. Кордоба забить не сумел, а вот Мозес, появившись на замену, принес лидеру в таблице победу. Вингер технично подстроился под удар и пробил в самый угол ворот. У голкипера «Ростова» не было шансов. Мозес принес важнейшие три очка.

Матвей Кисляк ( ЦСКА ) – универсализм выходных

Девятнадцатилетний опорник ЦСКА отрабатывал в защите против «Акрона» и запомнился активностью в атаке. Удачно пасовал на напарников. Мягко навесил мяч на юного коллегу Глебова. Так ЦСКА забил первый мяч в ворота «Акрона». Позже заставили Акинфеева спасать и порой ошибались без мяча. Но персонально Кисляк провел очередной уверенный и успешный поединок.

Кристофер Мартинс («Спартак») – лучший игрок тура

Шикарный проход через полполя в первом тайме привел к первому голу Мартинса в ворота «Зенита». А на последних минутах матча Кристофер открылся на линии офсайда и забил победный мяч в ворота Латышонка. Отработал как лидер «Спартака» на важнейшем отрезке сезона. В Кубке хавбек тоже сделал дубль в ворота «Акрона», а теперь Мартинс обыграл «Зенит».

Маркиньос («Спартак») – трудяга недели

Без прессинга Маркиньоса в центре поля у «Спартака» не было бы первого гола Мартинса. А без того хлесткого удара могли вообще проиграть после мяча Луиса Энрике. Маркиньос в очередной раз классно работал по левому флангу. Помогал в обороне, старался быть участником опасных атак, отдавая мяч Барко. Маркиньос выделялся даже без голевых действий.

Нападающие

Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала) – собранность тура

Два выстрела в створ ворот – два гола. Агаларов четко открылся за спиной у защитника «Крыльев Советов» и забил ударом головой. А позже реализовал пенальти, переиграв Песьякова ещё раз. Гамид забил четвертый и пятый мячи в сезоне РПЛ . В «Динамо» напарники редко радуют его большим количеством верных моментов, но когда Агаларов собран, то опасен для соперников.

Сауль Гуарирапа ( ЦСКА ) – борьба недели

Гуарирапа после паса вратаря Акинфеева боролся с защитником. Многие нападающие решили бы упасть. Но венесуэлец технично сделал паузу, поменял ногу и пробил в дальний угол. Тот гол в итоге оказался победным, ведь «Акрон» тоже забил в ворота ЦСКА . Гуарирапа впервые отличился в чемпионате за «армейцев». Добрался до полезного действия после сложной адаптации.

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак») – нерв тура

Ни один тренер «Спартака» после Карреры не обыгрывал «Зенит» в рамках РПЛ . А у Станковича два удачных матча против чемпионов. В гостях не нашлось автора победного мяча, сыграли 0:0 в большинстве. Дома Мартинс обрадовал сербского наставника. «Спартак» был лучше. Даже с учетом, что «Зенит» неудобный для москвичей и удачливый коллектив – сравняли счет, к работе тренера «Спартака» нет вопросов. Семак немного помог Деяну своими ошибками, но наставник «красно-белых» заслужил равенство в таблице с «Зенитом». «Спартак» не отстал от «Краснодара» на пять пунктов, москвичи остаются в чемпионской гонке. С моральной точки зрения победа над чемпионами тоже очень важна.

Снятие проклятия тура. «Спартак» переиграл «Зенит»