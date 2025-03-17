Невероятный Мартинс остановил «Зенит», а молодёжь создавала голы. Главные герои 21-го тура РПЛ

Событийные футбольные выходные.
Вратарь
Никита Кокарев («Химки») – реакция недели
В прошлом туре против ЦСКА у Кокарева было 13 сейвов, но голкипер пропустил после стандарта, а «Химки» уступили. Теперь против «Ахмата» вратарь взял выход один на один в середине первого тайма, а позже не позволил Гандри реализовать пенальти. Кокарев сам заработал «одиннадцатиметровый», но удачно исправил ошибку после сильного удара. Всего у Никиты 6 сейвов.
Защитники
Мохамед Аззи («Динамо» Махачкала) – активность тура
Молодой 22-летний алжирец приехал в Махачкалу зимой. Никогда не играл за пределами родины. Но если продолжит выступать так, как против «Крыльев Советов», то надолго в «Динамо» не задержится. Аззи сначала забил, отправив мяч под Песьяковым. А позже заработал пенальти после прострела с игрой защитника рукой. Мохамед помог «Динамо» разгромить самарцев.
Егор Тесленко («Рубин») – надёжность недели
Тесленко создал единственный гол «Рубина» в матче с «Пари НН». Защитник высоко выпрыгнул и сбросил мяч на Зотова. Также Егор постоянно встречал соперников от позиции правого центрального защитника до края поля. Тесленко четко вступал в борьбу и был первым на мяче. Без удачных действий защитника голкипер казанцев Ставер вряд ли бы защитил «сухарь».
Срджан Бабич («Спартак») – организатор обороны
Хотя у «Зенита» много индивидуально сильных игроков, шестикратные чемпионы РПЛ в Москве нанесли лишь два удара в створ. Вингеру Энрике удался дальний голевой удар, но это не вина Бабича. Сербский защитник, хотя быстро получил желтую карточку, справился с грузом ответственности. Благодаря лидерским качествам серба оборона «Спартака» чаще играет просто и надежно.
Александр Сильянов («Локомотив») – полезность тура
Во второй раз подряд у крайнего левого защитника из РПЛ сильный матч против сложного соперника. В прошлом туре Безруков обыграл на пару с Даку «Спартак» после двух ассистов. Теперь в московском дерби «Локомотив» забил на один мяч больше, чем «Динамо». Латераль Сильянов удачно оказался в офсайде и забил. Мяч пришел от соперника Касереса, судьи засчитали гол.
Полузащитники
Мозес Кобнан («Краснодар») – джокер недели
Игроки «Ростова» тревожили оборону Агкацева, но редко метко били по воротам. «Краснодар» провел неважный поединок, зато выжал гол. Кордоба забить не сумел, а вот Мозес, появившись на замену, принес лидеру в таблице победу. Вингер технично подстроился под удар и пробил в самый угол ворот. У голкипера «Ростова» не было шансов. Мозес принес важнейшие три очка.
Матвей Кисляк (ЦСКА) – универсализм выходных
Девятнадцатилетний опорник ЦСКА отрабатывал в защите против «Акрона» и запомнился активностью в атаке. Удачно пасовал на напарников. Мягко навесил мяч на юного коллегу Глебова. Так ЦСКА забил первый мяч в ворота «Акрона». Позже заставили Акинфеева спасать и порой ошибались без мяча. Но персонально Кисляк провел очередной уверенный и успешный поединок.
Кристофер Мартинс («Спартак») – лучший игрок тура
Шикарный проход через полполя в первом тайме привел к первому голу Мартинса в ворота «Зенита». А на последних минутах матча Кристофер открылся на линии офсайда и забил победный мяч в ворота Латышонка. Отработал как лидер «Спартака» на важнейшем отрезке сезона. В Кубке хавбек тоже сделал дубль в ворота «Акрона», а теперь Мартинс обыграл «Зенит».
Маркиньос («Спартак») – трудяга недели
Без прессинга Маркиньоса в центре поля у «Спартака» не было бы первого гола Мартинса. А без того хлесткого удара могли вообще проиграть после мяча Луиса Энрике. Маркиньос в очередной раз классно работал по левому флангу. Помогал в обороне, старался быть участником опасных атак, отдавая мяч Барко. Маркиньос выделялся даже без голевых действий.
Нападающие
Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала) – собранность тура
Два выстрела в створ ворот – два гола. Агаларов четко открылся за спиной у защитника «Крыльев Советов» и забил ударом головой. А позже реализовал пенальти, переиграв Песьякова ещё раз. Гамид забил четвертый и пятый мячи в сезоне РПЛ. В «Динамо» напарники редко радуют его большим количеством верных моментов, но когда Агаларов собран, то опасен для соперников.
Сауль Гуарирапа (ЦСКА) – борьба недели
Гуарирапа после паса вратаря Акинфеева боролся с защитником. Многие нападающие решили бы упасть. Но венесуэлец технично сделал паузу, поменял ногу и пробил в дальний угол. Тот гол в итоге оказался победным, ведь «Акрон» тоже забил в ворота ЦСКА. Гуарирапа впервые отличился в чемпионате за «армейцев». Добрался до полезного действия после сложной адаптации.
Главный тренер
Деян Станкович («Спартак») – нерв тура
Ни один тренер «Спартака» после Карреры не обыгрывал «Зенит» в рамках РПЛ. А у Станковича два удачных матча против чемпионов. В гостях не нашлось автора победного мяча, сыграли 0:0 в большинстве. Дома Мартинс обрадовал сербского наставника. «Спартак» был лучше. Даже с учетом, что «Зенит» неудобный для москвичей и удачливый коллектив – сравняли счет, к работе тренера «Спартака» нет вопросов. Семак немного помог Деяну своими ошибками, но наставник «красно-белых» заслужил равенство в таблице с «Зенитом». «Спартак» не отстал от «Краснодара» на пять пунктов, москвичи остаются в чемпионской гонке. С моральной точки зрения победа над чемпионами тоже очень важна.
Снятие проклятия тура. «Спартак» переиграл «Зенит»
Когда одна обеспеченная кадрами команда не может обыграть другую на протяжении 13 матчей, то можно смело говорить об уникальной серии. Лишь раз в истории РПЛ у «Спартака» были худшие результаты против одного соперника. ЦСКА не проигрывал в дерби в 14 матчах лиги подряд. «Зенит» мог увезти домой ничью после встречи в Москве, но «Спартак» заслужил три очка. Многие футболисты старались. Тактически «красно-белые» сыграли лучше, чем соперник. Функционально тоже смотрелись свежее и резче. Хороший матч, хотя невероятно сложный для двух команд. Кристофер Мартинс – организатор победы, но отработала на славу вся команда Станковича. Подход был правильным, получили в награду долгожданную победу.
Отметить нужно двух светловолосых ребят, которые блестяще скушали правый фланг обороны- Денисов и Литвинов просто умницы и бетон
Ну и отметил бы Умярова и Угальде, вместо того же Маркиньоса, который много лишних движений делал. А Угальде без ошибок и обострял.
И пожалуйста, включите Барко в антисборную тура, хотя он у меня антисборной месяца.
Отметить нужно двух светловолосых ребят, которые блестяще скушали правый фланг обороны- Денисов и Литвинов просто умницы и бетон
Ну и отметил бы Умярова и Угальде, вместо того же Маркиньоса, который много лишних движений делал. А Угальде без ошибок и обострял.
И пожалуйста, включите Барко в антисборную тура, хотя он у меня антисборной месяца.
Реально парень прямо сейчас может штурмовать АПЛ
Реально парень прямо сейчас может штурмовать АПЛ
Мартинс просто герой тура если честно, после травмы плеча не ушёл с поля, а остался и вытащил победу для Спартака. Вот сейчас прям гордость и уважение испытываю к люксембуржцу, всегда бы с такой самоотдачей играл. Мужик. Хотя я помню когда то уже было такое, Мартинс сделал вид что травмировался ,начал хромать, а потом забил гол. Не помню матч, но эпизод запомнился.
Ну и конечно огромная радость и событие что проклятие наконец снято, но надо больше не доводить до таких проклятий, пусть проклятия будут учестью Зенитов и Краснодаров, а Спартак пусть будет благославлён сериями из побед и титулов.
Мартинс просто герой тура если честно, после травмы плеча не ушёл с поля, а остался и вытащил победу для Спартака. Вот сейчас прям гордость и уважение испытываю к люксембуржцу, всегда бы с такой самоотдачей играл. Мужик. Хотя я помню когда то уже было такое, Мартинс сделал вид что травмировался ,начал хромать, а потом забил гол. Не помню матч, но эпизод запомнился.
Ну и конечно огромная радость и событие что проклятие наконец снято, но надо больше не доводить до таких проклятий, пусть проклятия будут учестью Зенитов и Краснодаров, а Спартак пусть будет благославлён сериями из побед и титулов.