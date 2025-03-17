«Ливерпуль» упустил три трофея с начала года. Сильный клуб поплатился за отсутствие трансферов

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сегодня, 09:28

Уступили в кубковом финале.

Поражений от «Плимута», ПСЖ и «Ньюкасла» можно было избежать

Когда «Ливерпуль» Клоппа уступал «Реалу» лучших времен, то всё было понятно. Против лома нет приема. Но скромный клуб второго по счету дивизиона «Плимут» в Кубке Англии, не всегда победный «Ньюкасл» в финале Кубка Лиги и даже молодой ПСЖ – соперники, против которых «Ливерпуль» как минимум мог сыграть заметно лучше. В Париже отскочили. Дома пропустили от команды Луиса Энрике и проиграли Доннарумме в серии пенальти. А ещё часто проигрывали самим себе.

Состав на матч против «Плимута» не был ужасным. Проиграли Диас, Эндо, Кьеза и Цимикас. На замену появился Нуньес. Эти ребята должны вышибать клуб низшей лиги из Кубка Англии. Хотя нынешний уставший «Ливерпуль» даже в основном составе мог бы уступить позже в кубковом поединке «Манчестер Сити». В АПЛ обыграли «горожан», но до матчей против ПСЖ было понятно, что команда Слота на грани. Или показывают футбол более высокого качества, или начинаются новые осечки.

Оказалось, что будет хуже. «Ньюкасл» получил драгоценный шанс прервать 56-летнюю паузу без трофеев. Тренер Эдди Хау прекрасно понимал, что «сороки» аутсайдеры в финале. Однако тренер «Ньюкасла» лучше подготовился к матчу за коллегу. Нельзя упускать из виду, что Слот не является невероятно титулованным и опытным наставником. Голландцу всего 46 лет. Арне на год младше, чем его соперник по финалу Кубка Лиги. Финалу, в котором Берн и Исак осчастливили северян.

Фанаты «сорок» настрадались с бывшим владельцем клуба. Пришли шейхи, команда сыграла в Лиге чемпионов. Теперь снова мечтают оказаться в престижном турнире. А для начала выиграли Кубок Лиги. А «Ливерпуль» не возьмет четыре трофея, о которых мечтал несколько месяцев назад. «Красные» не сделают «золотой дубль», ведь уже вылетели из Кубка Англии. Лидеров АПЛ не будет в решающих поединках древнего турнира. Салах может в итоге упустить «Золотой мяч».

Также «Ливерпуль» обидно покинул Лигу чемпионов. ПСЖ готовится к матчам против «Астон Виллы», которую Слот мог обыграть в плей-офф. Дальше светит победитель пары «Реала» и «Арсенала», но это теперь заботы Луиса Энрике. Арне Слот по делу проиграл испанцу по сумме двух матчей. Еще после поединка в Париже «Ливерпуль» мог обеспечить себе вылет без сейвов великолепного Алиссона. В матче против «Ньюкасла» играл Келлехер, но дело не в голкипере, а в усталости команды.

«Ливерпуль» зря не подписал плеймейкера и центрального форварда

Собослаи неплохой полузащитник. Но на данный момент венгр не готов делать разницу. Даже с учетом самовлюбленности и тонкости, которые нужны хорошему созидателю, у полузащитника слишком мало практичных голевых действий. У него нет такого влияния на игру «Ливерпуля», как у Бруну в «Манчестер Юнайтед», или у Палмера на облик «Челси». И Эдегор, хотя в этом сезоне норвежца по делу критиковали после отдельных матчей «Арсенала», для Артеты важнее, чем Собослаи для Слота и «Ливерпуля».

Сразу минус один футболист, способный забить победные мячи против ПСЖ или «Ньюкасла». Также очевидно, что Майкл Эдвардс, который вернулся в «Ливерпуль» в качестве главного директора, а раньше работал спортивным менеджером при Клоппе, просчитался с нападающими. Причину понимаем. Ушел легендарный Юрген. Взяли Слота без опыта. До начала сезона не думали, что «Ливерпуль» будет иметь в середине марта такой дикий запас по очкам в АПЛ . Кризис «Манчестер Сити» подсобил «красным».

Но в бизнесе надо уметь рассчитывать наперед. «Ливерпуль» допустил ошибку, когда предложил Слоту не просто работать с теми, кто есть, а ещё и не обеспечил в раздевалке спокойствие. Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Салах и Нуньес допускали уход из клуба по ходу сезона. Для Трента дело решенное. Не продлит контракт с «красными», поскольку хочет уйти свободным агентом в «Реал». Остальные думают, но накануне матча с «Ньюкаслом» появилась информация о ван Дейке в Мюнхене.

Когда ключевые футболисты, легенды эры Клоппа планируют уйти, то крайне сложно сохранить командную концентрацию. Также невероятно сложно распределить силы при таком плотном графике. Анчелотти очень злился после недавнего матча в Примере. Хотя дубль Мбаппе принес победу, Карло заявил, что если ещё раз заставят играть без паузы в 72 часа, то есть трое полных суток, то «Реал» бойкотирует поединок Ла Лиги после матча в Лиге чемпионов. В Англии игр больше, «Ливерпуль» выдохся.

С лидерами и Слотом вину разделяет директор «красных» Майкл Эдвардс

Наверное, если бы против «Плимута», ПСЖ и «Ньюкасла» за «Ливерпуль» играл нападающий вроде Исака, то есть хитрый форвард в хорошей форме, то можно было пройти дальше в турнирах на выбывание. И переиграть «Ньюкасл» уже без шведа в финале Кубка Лиги. Жота и Нуньес не готовы быть лидерами и джокерами. А отсутствие невероятных напарников в атаке смущает Салаха. Возможно, после трагичной развязки сезона Мохамед решит уйти в другой клуб и лигу. Неопределенность должна злить фанатов.

«Ливерпуль» точно среди лучших команд сезона. Много раз подчеркивали их рациональность. Но если не только обозначенные выше игроки готовы уйти, но и Конате планирует податься в «Реал», а Диас нашел себе новую команду, то у Слота слишком много проблем, которых могли избежать. Надо было плавно набирать новичков. Дарвина Нуньеса стоило отдать ещё прошлым летом в Саудовскую Аравию, раз хотел заработать. Пусть бы уругваец получил деньги, а на острие у «красных» играл крутой нападающий.