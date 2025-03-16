«Арсенал» – короли угловых в большом футболе. Наказали «Челси» за грубую игру

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сегодня, 19:30

Центральный поединок тура в АПЛ .

Судья разрешил крайне жесткий футбол

Арбитры высокого класса умеют испугать футболистов до начала матча. Тогда логично позволить играть после мелких фолов, чтобы улучшить зрелищность матча для зрителей. А судьи низкой квалификации так не умеют. Крис Кавана в первом тайме разрешил командам работать грубо. Особенно усердствовал защитник «Челси» Фофана, который получил желтую карточку лишь после перерыва. Видно было, что тренер Мареска выдал установку компенсировать разницу в резкости с «Арсеналом» именно фолами.

Но когда у «канониров» есть угловой, достаточно парочки мелких ошибок футболистов «Челси» для гола. Хавбека Мерино оставили одного. Микель технично подрезал мяч затылком себе за спину. Снаряд по идеальной траектории перелетел голкипера. Санчеса снова будут ругать, ведь Роберт толкался с защитником «Арсенала» вместо шага в сторону ворот. Мог достать мяч после удара Мерино, если бы лучше занял позицию. Давление «Арсенала» на старте матча сработало, хотя Артета точно хотел бы увидеть от двух мячей.

После перерыва Мерино едва не сделал дубль. Но в этот раз Санчес красавец, голкипер вытащил мяч с линии ворот. В перерыве английские фанаты обсуждали также игру рукой в штрафной «Челси». Кукурелья в падении явно зацепил мяч верхней конечностью. Арбитры посчитали, что футболист у него за спиной легко подтолкнул Марка. Испанец потерял равновесие, поэтому игра рукой не привела к пенальти. Но «Арсенал» был сильнее, невзирая на короткий отрезок под конец первого тайма, когда «Челси» чуть подравнял игру.

Но без Коула Палмера «синие» работают банально и медленно. Ключевой атакующий хавбек, который до сих пор не пропускал матчи из-за травмы, получил повреждение. Вернется после паузы на игры сборных. Форварда Джексона тоже не было. Так что травмы Сака и Хаверца были не единственными потерями знаменитых соседей. К сожалению, команды не были готовы выдать представление, которое долго не забудут. «Арсенал» просто хотел набрать три очка на случай, если «Ливерпуль» вздумает терять баллы в будущем.

«Челси» не готов к самым высоким местам

В чемпионате Англии Мареска одержал всего одну победу в шести матчах над клубами бывшей «Большой четверки». «Челси» обыграл 4:3 «Тоттенхэм», для которого сезон в АПЛ складывается намного хуже. С 22 декабря по 22 февраля у «синих» было всего две победы в десяти турах АПЛ . С такими результатами можно нырнуть в район десятого места. И хотя фанаты «Челси» расстроились, что не получилось повоевать за титул, после восьми осечек в десяти матчах надо быть благодарным за место в первой четверке.

В следующем сезоне АПЛ в Лиге чемпионов будут представлять минимум пять команд. Получат бонусное место за высокий коэффициент сезона. «Челси» имеет неплохие шансы на попадание в престижный турнир. Однако конкурентов невероятно много. Матч против «Арсенала» стал важнее вдвойне, когда нестабильные «Ньюкасл» и «Брайтон» подобрались к Мареске в таблице. «Чайкам» Энцо проигрывал и в АПЛ , и в Кубке. Мареска в ответ на критику ответил, что футбол не видеоигра, а чемпионат важнее.

Энцо ведь предупреждал фанатов, что «Челси» не претендент на титул. Мареска намекал, что оценивает свою команду лучше, чем могут болельщики. Резкое общение с публикой вызывало критику со стороны поклонников «Челси». Зато Мареска не представляется тем, кем не является. Жесткий и вряд ли всегда справедливый тренер. Догматичный специалист. Один из случайной коалиции молодых наставников, которые упрямо гнут одну футбольную линию, невзирая на переменчивые результаты и недовольство публики.

Иногда у них получается. «Брайтон», где похожий наставник по подходу, начал побеждать в АПЛ . «Челси» после ужасного отрезка обыграл аутсайдеров из «Саутгемптона» и «Лестера». Но были проблемы во втором случае. Также «Челси» оказался сильнее «Копенгагена». Датчан прошли в Лиге конференций. А настоящим тестом стал поединок против «Арсенала». Вот где Мареска мог столкнуться с подлинной критикой подхода. А также с тактическим разбором от солидного соперника в лице Микеля Артеты.

«Синим» нужны точечные трансферы под ЛЧ

Если Мареска не допустит откат ниже пятого места, то «Челси» вернется в Лигу чемпионов. И для турнира такого уровня не хватает футболистов. Команда не клеится. Кукурелья – чемпион Европы, Фернандес – чемпион мира. Кайседо просто молодой и сильный опорник. Но многие ребята, вроде Бадьяшиля, Нкунку или голкипера Санчеса, не демонстрируют стабильность в этом сезоне. Поэтому после обнадеживающей успешной серии пережили кризис. Матч против «Арсенала» стал ещё одной серией о страданиях.

«Челси» оказался безликим в дерби. Хотя «Арсенал» не порадовал родную публику футболом на одном дыхании после бодрого отрезка на двадцать минут, соседи не сумели огорчить «канониров». Сегодня испанский голкипер Райя мог пропустить только после неожиданного отскока после удара Кукурельи. Марк коварно отправил мяч в голкипера, но снаряд вильнул перед руками вратаря. В результате случился рикошет, но мяч прошел мимо дальнего угла ворот. «Арсенал» успел испугаться, но не заслужил неудачу.

Вот только схема «4-3-3» с Эдегором на правом фланге атаки и Мартинелли в центре атаки не стала для «Челси» сюрпризом. Будь на поле Палмер, могли из ничего создать ещё парочку моментов. Тогда скучное поражение рисковало превратиться в ничью в пользу «Ливерпуля». Мареска пытался в концовке освежить игру заменами, но «Арсенал» перешел на «4-4-2» без мяча, широкий и низкий блок начали применять ещё до перерыва. «Канониры» отдали мяч сопернику, поскольку не верили, что у того получится атаковать.

Между соседями есть разница. «Арсенал» сыгранный, зрелый и опытный коллектив. Не без минусов, ведь Партей и Райс провели скромный поединок. И у Салиба было несколько мелких ошибок. Но в такой день многое зависит от качества работы соперника. «Челси» хотел бы обыграть сильный «Арсенал» не мытьем, так катаньем. Не удалось. Показали лишь жесткость до перерыва. Затем устали и не успевали лупить соперника по ногам. Футбол замедлился. Артета одержал тяжелую победу над другим учеником Гвардиолы.