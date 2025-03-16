«Спартак» заслужил легендарную победу. Дубль Мартинса снял многолетнее проклятие против «Зенита»

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сегодня, 22:30

Чемпионы не спаслись от поражения.

Москвичи вырвали победу на последних минутах

Пусть не обижаются фанаты «Зенита», но ничья по такой игре не стала бы справедливым результатом. Команда Семака – великие мастера получать очки, независимо от качества футбола. Шесть лет подряд пользуются черной магией. Но сегодня шаманом, который смог снять проклятие «Спартака» в матче против «Зенита» в РПЛ , стал Кристофер Мартинс. Хавбек сделал дубль. На первом повторе после его победного мяча показалось, что футболист «Спартака» в офсайде. Надеемся, китайская система VAR не создала скандал, ведь «Спартак» заслужил победу.

При этом не сказать, что одна из команд провела идеальный поединок, а соперника совсем не было на поле. Вингер «Зенита» Луис Энрике, хотя выдал очередной средний поединок, в ключевом для своей команды эпизоде сыграл идеально. Принял мяч от Мостового, подработал под удар левой с правого полуфланга и переиграл Максименко. На лице голкипера «Спартака» была улыбка, которая подчеркивала незаслуженность разворота событий. В поединке, где «Спартак» перебил «Зенит» по ударам 10:4, а по выстрелам в створ 5:2, Станкович хотел победы.

«Зенит» в очередной раз неубедительно сыграл против московского соперника. Раньше себе ничего подобного не позволяли. Без Маркуса Вендела в центре поля не хватало человека с умными передачами. Идея с Кассьеррой в роли левого инсайда не сработала. Глушенков, возможно, на первом месте в рейтинге разочарований старта нового календарного года во всей РПЛ . Максим не сумел повторить идеальный старт начала чемпионата. Соболев вышел на замену, чтобы спасти «Зенит», но получил лишь порцию свиста от фанатов «Спартака», затерялся.

Победный гол забила команда, которая не уступила невероятно неудобному сопернику. Даже если предположить, что «Зенит» заслужил сегодня ничью, то о победе речи не идет. А «Спартак» наиграл на три очка. Получилось сломать более чем семилетнюю серию петербуржцев. Тринадцать раз подряд «красно-белые» не обыгрывали «Зенит» в рамках чемпионата. Дольше в их истории длилась лишь серия против ЦСКА , четырнадцать матчей без побед. Антирекорд был близко. Но герой матча Мартинс сделал всё, чтобы «Спартак» догнал «Зенит» в таблице в РПЛ .

«Спартак» хорошо начал поединок против «Зенита»

По командному движению «красно-белые» были лучше. Предложение написано до первого гола Мартинса, мяч в раздевалку лишь подчеркнул правильность наблюдений. Именно благодаря хорошей готовности соперника футболистам «Зенита» не удался высокий прессинг. Многие игроки «Спартака» проскакивали соперников. Для успешного отбора гостям пришлось играть плотно один в один, как часто поступали с обороной против Угальде. Или нарушать правила, чтобы остановить Мартинса, Барко и других шустрых игроков «красно-белых».

Хотя поединок не радовал количеством ударов в створ, на две команды за первый тайм увидели три удачные попытки потревожить голкиперов, «Спартак» смог забить гол. Прессинг Маркиньоса в центре поля помог хавбеку Мартинсу раскрыть контратаку. Кристофер оказался на ударной позиции и заставил Латышонка допустить ошибку. Хотя голкипер достал мяч, отразить не сумел. По разочарованному лицу Евгения было понятно, что понимает часть своей вины. Но острее вопросы к полевым игрокам «Зенита». Мартинсу оставили целый коридор.

Хавбек «Спартака» прекрасно дрался. Полузащитник, который едва не покинул «красно-белых», в последних матчах показывает характерный футбол. Забил по два мяча «Акрону» и «Зениту». Ещё Кристофер претендовал на пенальти. Но в этом случае Мартинс подставил ногу, а Мантуан сразу пытался остановиться, когда увидел конечность соперника, выставленную из-за спины бразильца. Судьи разобрались. Не было желания сыграть в ногу Мартинсу. Не было времени, чтобы остановиться. Так что помощники Иванова не допустили ошибку.

Судья несколько раз позволял игрокам работать излишне грубо, но игру не потерял. По предупреждениям Бабича и Умярова не может быть вопросов. Рябчук едва не доигрался до второй желтой, но судьи простили защитника, ведь был двойной фол «Спартака». Станкович хотел, чтобы показали несколько желтых карточек футболистам «Зенита». Наверное, по делу. С другой стороны, после матча на первом плане точно не главный судья Иванов, и это всегда важно, когда поединки такого накала страстей и важности для футбольного сезона.

От Семака не дождались гениальных перестановок

Без Вендела «Зенит» плох. В центре было два опорника. К Барриосу добавили Зделара. Оба не успевали за футболистами «Спартака». У «красно-белых» была схема «4-1-4-1», команда Станковича оборонялась высоко. Потом перестроились на «4-4-2» с одним из вингеров в качества напарника Угальде по прессингу. А модель «4-2-3-1», которую «Зенит» пытался перевернуть на «4-3-3», не сработала. Иногда Глушенков уходил правее центра, а Зделар пытался подниматься по левому полуфлангу. Но ударов у гостей не было.

В первом тайме счет 7:1 по выстрелам в сторону чужих ворот и 3:0 по ударам в створ в пользу «Спартака». «Зенит» неудачно начал. В перерыве от Семака и его тренерского штаба ждали перемен. А вот Станковича устраивала игра, хотя в нюансах тоже напрашивались правки. «Зенит» оставлял свободные зоны, невзирая на низкий блок и плотную игру. Семак явно рассчитывал, что долго будет ничейный счет, игра без ударов. А затем получится поставить на индивидуальный класс у чужих ворот. Однако все расчеты перечеркнул Мартинс.

Хавбек «Спартака» играет с настроением. Не все игроки «красно-белых» работали на уровне Кристофера, но хватило двух атак. «Зенит» не перестроился, невзирая на идею с перегрузом правого фланга в атаке. Гол гости забили не после серии классных атак. И не хватило концентрации, чтобы не допустить второй гол «Спартака». Хозяева неплохо провели поединок. Когда нужно было – отдавали мяч, отдыхали. Когда хватало сил, то давили сами. Москвичей смело можно поздравлять. Сняли проклятие в трудовом и очень сложном матче.