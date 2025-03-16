Уплотнение среди претендентов на чемпионство. «Локомотив» обошёл «Динамо»

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сегодня, 01:07

Чемпионская гонка в РПЛ становится жёстче.

Пока все ждут противостояния между «Спартаком» и «Зенитом», чуть поодаль разборку устроили «Локомотив» и «Динамо», которые возглавляют группу преследователей лидеров. Вообще, чемпионская гонка в Премьер-Лиге впечатляет. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» не выглядят такими уж безошибочными машинами для набора очков, поэтому конкурентам удалось сблизиться. По итогам субботы «Динамо» вовсе могло ворваться в эту самую тройку, разбив ее. Но вместо этого подключило к гонке «Локомотив», который вырвался на четвертое место, сравнявшись по очкам со «Спартаком» и обойдя динамовцев на один балл. Так что мы уже можем говорить о пятерке борцов за титул – вся эта группа в трёх-четырёх очках. Давненько не было такого напряжения на весенней стадии турнира.

Ничья вместо разгрома

Давайте подробнее посмотрим на то, как складывался матч между «Локомотивом» и «Динамо». Итоговый счет в пользу «железнодорожников» не вполне отражает то, что происходило на поле. Например, в первом тайме «бело-голубые» не просто должны были выигрывать, но и громить соперника. Вместо этого на перерыв соперники ушли при счете 1:1.

Обратимся к статистике. Она говорит, что «Динамо» нанесло 15 ударов по воротам соперника против всего семи у «Локомотива». При этом «железнодорожники» бережнее относились к своим моментам. Они, например, четырежды били в створ, тогда как «Динамо» — пять раз. Зато гости дважды попадали в каркас ворот Ильи Лантратова, что можно охарактеризовать как явное невезение.

Первый момент случился уже на пятой минуте, когда плотный удар Хорхе Карраскаля вратарь отразил в сторону на Луиса Чавеса. Именно его добивание пришлось в штангу. А повторная попытка от Артура Гомеса пришлось в Жерзино Ньямси. Эпизод как будто задал тон всему первому тайму. Второе попадание в каркас случилось на 21-й минуте, когда Гомес выкатил идеальный пас на Дмитрия Скопинцева в штрафной, а тот угодил в ближнюю штангу, от которой мяч прокатился перед линией ворот.

Когда же и штанги оказались бессильны, «Локомотив» выручил Александр Сильянов. Это случилось на исходе получаса игры. Артуру позволили сместиться слева в штрафной, он пробил уже мимо Лантратова, но с линии ворот мяч вынес крайний защитник «красно-зелёных». И это лишь самые очевидные возможности для взятия ворот. Их в первом тайме у «Динамо» было гораздо больше.

Голевые подвиги команды отложили на концовку первой половины. Причем открыть счет удалось «Локомотиву» усилиями Дмитрия Воробьёва, которому ассистировал Алексей Батраков, подавший удачно с углового. Через семь минут только Гомес сравнял. Причем у гостей получился очень красивый розыгрыш, приведший к тому, что Артур вкатывал мяч уже в пустые ворота.

Равенство с перевесом хозяев

Второй тайм получился, напротив, более равным по содержанию, но при этом победителя удалось установить – им оказался «Локомотив». Хотя в самом начале второй половины Бителло упустил возможность вывести в лидеры «Динамо». Ключевым оказался эпизод на 76-й минуте, когда после розыгрыша стандарта Сильянов затолкал мяч в сетку. Причем он вроде бы был в офсайде при навесе Батракова, однако мяч достался автору гола от Хуана Касереса.

ВАР заинтересовался неоднозначным эпизодом и позвал к монитору Рафаэля Шафеева. Тут случился момент, который достоин отдельного обсуждения и уже вызвал определенные возмущения, например, от Андрея Аршавина. Дело в том, что просмотр повтора занял целых шесть минут. Хотя после пары-тройки прогонов можно было разобраться, от кого и как прилетел мяч к Сильянову. Видимо, дополнительные просмотры обусловлены были повышенной ответственностью за такой важный для судьбы матча момент. Другими причинами столь длительное обращение к ВАР объяснить не получается. Чтобы это хоть как-то выглядело приличным.

Интересно, что в целом второй тайм получился менее острым и более закрытым. Например, для «Локомотива» этот голевой удар стал вообще единственным за вторую половину игры. «Динамо» после 15 попыток в первом тайме нанесло лишь пять ударов во втором. И тоже только одна попытка оказалась точной. Так что, по сути, матч состоял из двух отдельных и разных по содержанию половин.

Об этом после игры говорили и главные тренеры. Надо заметить, что команды не только поменялись местами в турнирной таблице, но и поправили тенденции. Например, «Локомотив» победил впервые за шесть матчей в чемпионате, а «Динамо» проиграло первый раз за десять туров РПЛ . Правда, у подопечных Марцела Лички лишь одна победа в четырех последних поединках во всех турнирах.

Михаил Галактионов после игры признал, что в первом тайме «Локомотиву» просто везло, но отметил, как удалось прибавить после перерыва. Он подчеркнул, что его команда не выключалась из чемпионской гонки. Хотя во время серии без побед вряд ли кто-то всерьез думал о том, что «железнодорожники» смогут в нее вклиниться. Тут Галактионову скорее стоит благодарить представителей первой тройки, которые любезно подпустили к себе конкурентов.

Личка же в свою очередь ожидаемо посетовал на отсутствие Константина Тюкавина, потому что «Динамо» явно не хватает бомбардира, способного просто решить эпизод у чужих ворот (а не мешать друг другу). Все условия для голов команда создает, а вот в завершающей стадии некому пробить без раздумий. Также Личка обмолвился о том, что «Локомотив» свои мячи забил на фарте. Но такие разговоры вряд ли облегчают чувства болельщиков «Динамо».