Вылет Роналду с Мбаппе и другие интриги Лиги наций. Сегодня определят полуфиналистов

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сегодня, 10:18

И будут другие крутые поединки.

Фавориты рискуют оказаться за бортом турнира

Хорватия имеет два мяча перевеса против Франции. Датчане переиграли Португалию. И сожалеют, что разница всего в один гол. У немцев гостевая победа над Италией. Теперь команде Спаллетти надо рисковать. А поскольку разница минимальная, всё возможно. В паре Испании и Нидерландов фаворит отыгрался в добавленное время благодаря голу Мерино. В ответном поединке «Красная фурия» должна взять свое, но усталость испанцев бросилась в глаза. Их футболисты выступают за клубы с высокими нагрузками.

Очевидно, что игрокам вроде Мбаппе настраиваться на матчи своих сборных сложнее, чем футболистам типа Модрича. Работает психология. Лука знает, что в своем почтенном для футбола возрасте представляет интересы крошечной страны, где спортивный успех – часть национальной идентификации. А французы столько раз побеждали в решающих матчах, что одной Лигой наций больше, одной меньше. Центральные защитники Салиба и Конате в Загребе не сумели настроиться на грамотный поединок против Хорватии.

А вот голкипер Ливакович и его оборонцы собрались, отбились. Накануне ответных поединков, где все четыре формальных фаворита – Португалия, Испания, Германия и Франция, рискуют синхронно вылететь, важно сказать правду о первых матчах. Невзирая на классную игру Хорватии до перерыва, на чудесный футбол Дании во время всего поединка, на сознательную смелость Нидерландов и проблески в работе Италии, у их соперников остались веские аргументы в пользу прохода в летние полуфиналы крутой Лиги наций.

Зато по желанию названные команды продемонстрировали больше, чем оппоненты, даже когда им не повезло. У Нидерландов классно отработал не только Рейндерс, который теперь из «Милана» может перебраться в АПЛ . У Дании классно сыграл ещё один интересный для скаутов самых богатых клубов футболист – Исаксен из «Лацио». В Серии А не только красивые футбольные экспертки, но и трогательное отношение к национальной команде. Бастони, Тонали и Ретеги попробуют огорчить Бауманна в Дортмунде.

Мбаппе, Роналду, Киммих и Педри готовы драться

У Франции бывали провалы в плей-офф из двух поединков. Иногда именитый состав вовсе не выходил на крупный турнир, как случилось перед ЧМ -94 в США . Тогда сборные Швеции и Болгарии выиграли группу с французами, а потом Бролин и Стоичков удачно выступили в финальной части турнира, ведь обе команды были в полуфиналах, хотя уступили по пути в решающий поединок. Хорватия, как и Франция, играла в финале Лиги наций. Причем это случилось с Модричем в прошлом розыгрыше, когда уступили в итоге Испании.

Хотя в истории сборной с Мбаппе есть более приятный пример. В стыковых матчах ЧМ -2014 сборная Франции проиграла команде Украины 2:0. Но в ответном поединке выиграли 3:0 и прошли в финальную часть мундиаля. Спустя более десяти лет нужно отыграть разницу в два мяча против Хорватии. Франции важно забить быстро. А Дешаму учесть многочисленные ошибки из первой игры. Тренер бросил сильный по именам состав на Хорватию совсем без подготовки к сопернику и с неправильной тактикой. И это ещё повезло.

Хорваты, как и датчане, не реализовали пенальти. С разницей 3:0 матч во Франции превращался бы в формальность. А так у Мбаппе, Дембеле и Олисе будет возможность доказать свою силу и уровень мастерства. А у Роналду было несколько дней, чтобы разозлиться на напарников по сборной Португалии и вправить молодым талантам мозги. То, как Витинья и Невеш, Леау и Фернандеш сыграли в Копенгагене, можно назвать преступной халатностью. Фанаты португальцев увидели набор футболистов, которые боятся датчан.

Дома в Лиссабоне футболисты ПСЖ , «Челси» и МЮ должны сыграть иначе. Особенно если голкипер «Порту» Кошта им снова поможет. Команды Киммиха и Педри, которые получили в гостях лучшие результаты, чем другие формальные фавориты, тоже готовы драться. У немцев сейчас скромная по именам команда, если сравнивать с великими временами. Зато у них есть сильный тренер Нагельсманн. Испанец Де ла Фуэнте, чемпион Европы, тоже подстраивался под рискованный подход Кумана по ходу поединка в Роттердаме.

В переходных матчах Лиги наций немало любопытного

Организаторы плохо придумали. Поставили все главные четвертьфиналы в одно время в один день. Всё ради клубных интересов. Ведь там тоже дикие нагрузки. Например, «Барселона» в ближайшее время проведет пять матчей за 14 дней. Сегодня всего двенадцать матчей. Кроме престижных сражений за попадание в полуфинал, есть также важные для каждой конкретной сборной переходные поединки между дивизионами в Лиге наций. Только в одном случае в паре появился очевидный фаворит – сборная Грузии.

В гостях забили три гола в ворота Армении, дубль у форварда «Лиона» Микаутадзе. Зато в остальных парах нет явного фаворита. Даже победы украинцев над бельгийцами, а также турецкой команды над венгерской, приведут к домашним поединкам для Де Брюйне и Собослаи. Известные футболисты попробуют отыграться. Грекам будет непросто в Глазго, поскольку надо отыграть один мяч против упрямых шотландцев, где много футболистов из больших лиг, то есть они часто встречают записных фаворитов и отбиваются.

Сборная Косово обыграла команду Исландии в гостях, но теперь надо сражаться на земле викингов. У команды Болгарии домашнее поражение от Ирландии, они тоже готовятся сегодня провести поединок на другом северо-западном европейском острове. Наконец есть скучная пара Словении и Словакии. Именно они единственные, кто пока не забивали в Лиге наций в марте. Зато придется изменить подход, или будут бить пенальти после очередной нулевой ничьей. А сербам дома надо отбиться от опасной Австрии.

Не все двадцать четыре команды продемонстрировали свой максимум в первых поединках. Но были сборные, которым удались как минимум отрезки матчей. Понравилась игра Дании, Нидерландов. Хорваты были грамотными, а немцы прагматичными. Всем им будет сегодня непросто, ведь 12 сборных переживут неудачу. Кто-то вылетит из нынешнего дивизиона, окажется в компании с менее интересными соперниками. Четыре крутых команды завершат борьбу за трофей, который нужен каждому из сильной восьмерки.