Холанд готовится к сокрушительному удару в сборной Норвегии. Стартовый разгром ничего не значит

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сегодня, 13:12

Ждут имя фаворита группы.

Ночью Эрлинг узнает имя главного соперника

Некоторые отборочные группы в зоне УЕФА из четырех сборных, а другие из пяти. Хотя гонка за путевки на ЧМ -2026 в Европе уже стартовала, во многих группах не хватает по одному участнику. Всё из-за Лиги наций. Именно сегодня норвежцы с Холандом во главе узнают имя ключевого оппонента в борьбе за первую строчку. Это будет или Италия, или Германия. Проигравший в четвертьфинале Лиги наций отправится к Норвегии, Израилю, Эстонии и Молдове.

Норвегия стартовала в отборе с разгромной победы 5:0 в гостях у последней из названных сборных. Также Холанд после матча оказался объектом критики со стороны хозяев. Правильно поступили. Эрлинг в этом сезоне скатился в режим Ибрагимовича и Кантона, забыв о разнице между собой и легендами футбола. Для начала никто пока не знает, умен ли Холанд. Златан и Эрик – мужчины с высоким интеллектом. Поэтому их бравада смотрелась круче.

Златан играл роль Льва, а Кантона художника. После завершения футбольной карьеры Эрик впал в депрессию, из которой вывело искусство. Француз начал писать картины, а также стал профессиональным и сильным актером. Ибрагимович тоже снимается в плохом кино, но играет слабее. Зато с чувством юмора и умением подколоть себя у Златана полный порядок. Чего не скажешь о Холанде. Молодой человек разочаровал поведением в Кишиневе.

Эрлинг после матча против сборной Молдовы не подошел к детям, которые ждали его с плакатами, посвященными звезде. Также на пресс-конференции проигнорировал «двойника». Конечно, не будем сравнивать отсутствие интереса к молодому человеку с прической норвежца в форме «Манчестер Сити» с тем, что звезда футбола не подошел на минуту к детям, раздав автографы. Но в этом сезоне поведение Холанда часто разочаровывает и настораживает.

Чтобы стать великим, надо уметь вести себя по-человечески. Винисиус этот урок не усвоил, потеряв «Золотой мяч» из-за кривляний, провокаций и вечных жалоб. Мбаппе может не усвоить урок, так как у Килиана есть червоточина в стиле Холанда. Французу сегодня надо разбить Хорватию – сложная задача, а Эрлинг забил мяч в ворота команды Молдовы. Хорошо, что получили разницу мячей, позже может пригодиться. Но Италия и Германия не из пугливых.

Норвежцы боятся участи талантливых неудачников

На Евро норвежцы играли один раз. Случилось это на турнире в 2000-м, не прошли групповой этап. На чемпионатах мира бывали трижды. Дважды подряд на мундиалях в США и Франции. Во втором случае Норвегия с Оле Гуннаром Сульшером и Туре Андре Флу прошла в плей-офф благодаря победе над Бразилией на групповом этапе. Дальше нарвались на Италию, покинули французскую землю с поражением в один мяч. Снова встретят итальянцев?

Сборная Норвегии под руководством Столе Сольбаккена, который провел три матча на ЧМ -1998, пытается вернуться на футбольную карту финальных частей крупных турниров. Но они уже неудачники. Кого только не было на Евро после перехода к 24 сборным в решающей стадии турнира. Играли албанцы. Грузия стала очарованием Евро-2024, ведь Кварацхелия прошел в плей-офф. А Норвегия неизменно терпит неудачи, хотя Холанд с ними с 2019-го.

Суверенный фонд Норвегии составляет 1.8 триллиона евро. Пример грамотного вложения нефтяных денег в процветание страны. Норвежцы только в прошлом году заработали за счет этой подушки безопасности 213 миллиардов евро. У них хватает денег на развитие спорта в стране. И традиции имеются, в отличие от Саудовской Аравии, где тоже мечтают развивать большую игру. Норвежцам намного проще. Собрали талантливое поколение игроков.

Впервые можно сравнить с их футболистками. У норвежек два чемпионства в Европе, а однажды стали первыми в мире. Норвежка выигрывала «Золотой мяч». Бывшая футболистка и дипломированная юриста Лизе Клавенесс, глава Норвежской футбольной федерации, настраивается оптимистично. Если раньше не было мужской сборной с крутым потенциалом, то теперь такая команда у них под рукой. Холанд, Эдегор и Серлот – сильные мастера.

Вот только на этом список звезд заканчивается. Есть заметные футболисты из средних клубов. Но если Сольбаккен не добавит щепотку тренерской магии, то Норвегия после разгрома Молдовы потеряет очки против команды Израиля. Кстати, поединок неожиданно принципиальный. Норвежцы, которые поддерживали расследования в отношении катарцев за преступления против рабочих перед ЧМ -2022, осуждали Израиль за бомбежку гражданских в секторе Газа.

Команда Холанда пока слабее немцев или итальянцев

Сегодня Эрлинг будет болеть за Германию? Скорее всего, норвежцам не хочется играть против Нагельсманна, поскольку немцы обычно в отборах выступают лучше, чем итальянцы. Команда Спаллетти пропускала чемпионаты мира. Манчини после победы на Евро-2020 не прошел отбор на турнир в Катаре. Также Италии не было на ЧМ -2018. После двух таких провалов «Скуадре» важно собраться. И если окажутся в группе с Норвегией, то будет сложно.

Впрочем, другая опция тоже не очень. Светит попадание к Словакии, Северной Ирландии и Люксембургу с Кристофером Мартинсом из «Спартака». Отбор ЧМ -2026 будет жестоким к европейским сборным, невзирая на расширение количества участников турнира. Европа получит 12 путевок для команд, которые выиграют свои группы. Также 12 сборных, занявших вторые места, и 4 команды из Лиги наций разыграют ещё четыре путевки в финал.

Норвежцам лучше не рисковать. Состав участников стыковых квартетов не всегда поражает воображение по именам. Но Холанд умудрился финишировать ниже Шотландии в группе отбора к Евро-2024. А затем пролетел мимо стыков, через которые на турнир попала команда Грузии. Они были в группе с Норвегией и финишировали на одну строчку ниже. Теперь Холанд не повторил ошибки в Лиге наций. Эрлинг выиграл группу, вышел в элитный дивизион.

Хороший символ прогресса. Но самые важные матчи ждут против Италии или Германии. Хотя Израиль и Эстонию опасно недооценивать. Впервые за много лет у Норвегии есть суперзвезды. Один из лучших форвардов мира из «Манчестер Сити», а также капитан «Арсенала». И все эти толпы фанатов в аэропортах ничего не значат. Весна может прийти после длинной норвежской футбольной зимы, но очередь на ЧМ -2026 надо заслужить реализацией шансов.

Символично, если точкой отсчета станут поединки против Италии. В 1934 году Норвегия сыграла свой первый и единственный на том турнире поединок мундиаля именно против итальянцев в Марселе. Тогда был кубковый формат, сразу вылетели. А теперь тренер Сольбаккен настаивает, что Холанду с напарниками важно запомнить два слова. Первое – «тревога». Норвежцы плохо фиксируют, в отличие от сборной Дании, критические моменты матчей.