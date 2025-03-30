«Зенит» выручили замены после неудачи Соболева. Упрямый «Рубин» разбили после перерыва

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сегодня, 21:40

Техничная победа джокеров.

Соболев выпал из игры команды

«Зенит» очень долго играл здорово лишь за пределами штрафных площадей. У владений Латышонка ничего не происходило. Единственный важный эпизод – столкновение головами Нино и Вуячича. Капитан «Рубина» остался на поле, хотя разбил голову. А Нино отправился лечиться, вместо него появился Алип. Защитник сборной Казахстана едва не привез момент, когда замешался в штрафной площади. Но, как и в случае с владениями Ставера, ничего толкового до первого гола не выжали. Атакующие линии не впечатляли в завершении до перерыва. У «Рубина» остро не хватало лидера нападения Даку. Без албанца не было человека, который умеет цепляться за мяч после длинных забросов защитников.

А у «Зенита» по-прежнему проблемой остается Соболев. Александра отправили в основу. Гонду не выпустили. Семак сомневался в его функциональном состоянии. Колумбийцу Кассьерре тоже сразу не доверились. Иногда Матео использовали на нетипичных позициях, вроде левого инсайда. Сегодня на этом фланге сыграл молодой Педро. Как и другой бразилец – Луис Энрике, этот вингер слишком сильно вжимался в край поля. Футболисты без большого опыта в РПЛ позволяли широкой обороне «Рубина» с пятеркой защитников в линию закрывать пути мячу к Соболеву. Но у Семака были замены, которые порадовали «Зенит». Причем один из джокеров появился из-за очередного повреждения.

«Зенит» снова потерял Глушенкова

В таком поединке важно индивидуальное мастерство. В основе, кроме Вендела, мог созидать Глушенков. Хотя Максим перестарался с интервью в последнее время, острый язык не забросил на скамейку. Глушенков вышел в старте. Семак поручил игроку быть диспетчером. Максим играл с оттяжкой на правый полуфланг. Но не было химии между ним и Луисом Энрике. Также не сыгрались с Мантуаном, хотя латераль активничал на двух флангах. Глушенков уходил подавать мяч с левого угла поля, но гол в ворота «Рубина» не создал. А затем «Зенит» потерял игрока из-за травмы во второй раз в первом тайме. Глушенков повредил руку. Снова травма верхней конечности, диспетчера Максима заменили.

Нехитрая схема «Рубина» «5-5-0» нервировала опытного тренера Рахимова. Наставник гостей хотел, чтобы команда выходила в атаку, когда отбирали мяч. Вместо этого играли на отбой. Были отрезки, когда «Зенит» давил и становился ближе к важному первому голу. Но до перерыва ничего не произошло. Не удивляет двойная замена в перерыве. Кассьерра появился место Глушенкова, а Соболев покинул поле в пользу Гонду. Появление Луисано подчеркивает, насколько сильно Семаку не понравились действия россиянина. Хотя Соболеву доверили место в основе, Александр словно прятался за защитниками. На старте второго тайма «Зенит» пытался компенсировать ошибки первой половины.

«Рубин» явно напрашивался на голы

Мяч в ворота Латышонка стал бы сенсацией вечера. А голы «Зенита» назревали. Хотя всё зависело от кондиций футболистов «Рубина». Не все провели удачные матчи за сборную. Например, опорник Иву проигрывал Грузии с командой Армении. Именно его небрежность позволила «Зениту» организовать контратаку вместо медленного позиционно розыгрыша. Свежий Лусиано Гонду убежал от защитников и пробил в ближний угол. Аргентинец доказал Семаку, что зря тренер грешил на его физическое состояние. Пропустив гол, «Рубин» должен был поменять игру. Или его ждала судьба «Факела» в поединке против «Краснодара». Нельзя позволять «Зениту» добивать на контратаках, дайте волю – забьют много.

Так и вышло. Без Соболева и Глушенкова «Зенит» играл веселее. Семак старается найти место россиянам в стартовом составе, но петербуржцы знамениты неудачами отечественных футболистов. После первого гола поединок потерял шарм. «Зенит» забил заслуженный мяч и развивал преимущество. Особенно без медленного Соболева и предсказуемого Глушенкова. Гонду едва не сделал дубль, но клюшкой отправил мяч в штангу. А дальше случилось удаление Грицаенко. Опытный защитник заслужил второе предупреждение, жестко врезался в Мантуана. При игре одиннадцать на десять «Зенит» не заслуживал потерять три очка. Наработали на важную победу, забили Мантуан, Кассьерра и Мостовой.

«Локомотив» встретят без Мантуана

«Железнодорожники» непростые соперники для Семака. Москвичи дважды обыграли «Зенит» в прошлом сезоне. В первом круге случилась ничья 1:1 в Санкт-Петербурге. В столице придется сыграть без Нино, если бразильский защитник не оправится от травмы головы. И не будет Мантуана, другой бразильский футболист получил четвертую желтую карточку. Поскольку справа у «Зенита» давние проблемы – Караваев и Волков в лазарете, то придется играть сербу Мимовичу. В первых матчах молодой игрок, арендованный у «Фенербахче», не впечатлил тренера. Огнен не сумел выбить вингера Мантуана на своей родной позиции. Без двух бразильцев случатся перестановки в защите.

Также есть проблемы в опорной зоне. Барриосу нравится атаковать, сегодня часто работал по правому флангу. Вендел тоже искал атакующие позиции. Если бы «Рубин» лучше выходил из обороны, то получили бы свободные зоны. «Локомотив», учитывая унижение в матче против «Крыльев Советов», постарается взять реванш на глазах у родной публики. Вряд ли команда Галактионова станет легкой добычей для «Зенита». Для Семака звонкое поражение «Локомотива» в пятницу не меньшая проблема, чем травмы Нино и Глушенкова, а также четвертая желтая карточка для Мантуана. Хотя «Зенит» играл намного лучше, чем «Спартак» в Грозном, обыграли «Рубин» не сразу.