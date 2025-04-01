Соболев в компании звёзд «Спартака» и «Локомотива». Яркие антигерои 22-го тура РПЛ

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сегодня, 15:56

Неудачи известных футболистов.

Вратарь

Илья Лантратов («Локомотив»)

Первый грех крутого голкипера – плохо управляет собственной обороной. Защитники подводят «Локомотив» слишком часто. Илья просто наблюдает. Второй грех – ошибки в матче против «Крыльев Советов». Разумеется, Лантратов не виноват во всех пяти пропущенных мячах. Но вратарь настолько разуверился в своей защиты, что сыграл намного хуже, чем умеет.

Защитники

Максим Сидоров («Оренбург»)

Не сумел поймать даже 18-летнего Окишора, который ушёл ото всех защитников «Оренбурга» на левом фланге атаки. Правый защитник «Оренбурга» Сидоров разделят ответственность за пять пропущенных мячей. «Динамовцы» заходили на его фланг и часто добивались успеха. Максим не сумел поддержать напарников по центру слабой обороны. «Оренбург» тонет.

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Такое ощущение, что Ньямси сорок лет, а не двадцать восемь. Французский защитник с мячом работает лучше многих коллег по РПЛ . А вот в обороне, и это его прямая обязанность, Жерзино ужасен. Иначе не скажешь. Ньямси позволил Сергееву и Олейникову разгуляться. Подставили голкипера Лантратова. «Локомотив» глупо отпустил других лидеров в таблице РПЛ .

Макс Дзиов («Факел»)

У защитника воронежцев короткое имя – его зовут именно Макс, а не Максим, и слишком долгая реакция на события на поле. Дзиов сделал две странные паузы, прежде чем попытался накрыть удар Кривцова. Так «Краснодар» забил первый из пяти мячей. Ещё Макс проиграл Смолову борьбу перед другим голом. А затем неудачно выбил мяч – «горожане» забили снова.

Артём Касимов («Оренбург»)

Для защиты «Оренбурга» игра в Москве стала кошмаром наяву. Если Татаев – напарник Касимова, постоянно пытался остановить мяч, но часто снаряд рикошетами летел в ворота, то молодой Артём просто не успевал за игроками «Динамо». Совсем не удавались офсайдные ловушки. Не читал перемещения Карраскаля и Бителло. Касимов долго думал и очень медленно бегал.

Алексей Грицаенко («Рубин»)

Свежий аргентинец Гонду забил за «Зенит», когда команды играли в полных составах. Но сразу после этого Грицаенко грубо нарушил правила. Получил заслуженную вторую жёлтую карточку и оставил казанцев на растерзание известным резервистам Семака. Хотя и до этого не сильно помогал Рожкову останавливать Мантуана. Грицаенко провёл свой худший матч в сезоне.

Полузащитники

Артём Карпукас («Локомотив»)

Без Баринова полузащита «Локомотива» допустила четыре голевые атаки «Крыльев Советов» за первый тайм. Тренер Галактионов снял в перерыве троих человек. Карпукас предсказуемо был в списке, ведь Артём допустил не меньше ошибок, чем его опытные коллеги. Когда нет надёжной работы хавбеков, то валятся все остальные линии. Атака и оборона тоже подвели.

Эсекьель Барко («Спартак»)

Аргентинец вышел на поле уставшим. Был медленным. Хотя Барко владел мячом против «Ахмата» чаще всех на поле, его активность оказалась пустой. Можно вспомнить хитрое исполнение штрафного – не пробил, а бросил стопой мяч в сторону ворот. Шелия справился. Как и со всеми остальными попытками от Барко и футболистов «Спартака». Лидер не сделал разницу.

Леви Гарсия («Спартак»)

Непонятность игрока должна пугать фанатов и тренеров «Спартака». Ценник сложно забыть, сумма трансфера тоже давит на сознание. Форвард Гарсия не прижился сразу, не вписывается в игру и не реализовывает моменты. Можно вспомнить, что Угальде тоже ужасно стартовал, но разыгрался. Вот только у «Спартака» нет времени, чемпионская гонка в самом разгаре.

Нападающие

Манфред Угальде («Спартак»)

Лучший снайпер сезона не забивал в трёх последних поединках. Манфреда начали активнее закрывать после 16 голов в РПЛ . Костариканец старался вернуться к голам, отличался в футболке сборной. Но там соперники дворового уровня, ещё хуже Гренады. А в РПЛ оборона «Ахмата» поймала и Угальде, и большинство его напарников. Активничал только вингер Маркиньос.

Александр Соболев («Зенит»)

Очередная неудача нападающего, который рвался из Москвы в Санкт-Петербург за чемпионством. Будет иронично, если Соболев останется без титула с «Зенитом» в первом сезоне в команде. У Александра много конкурентов, но Семак ставит его в основу. И просчитался. Глушенков тоже не зажёг, но Максим получил травму. Соболев проиграл защите «Рубина» в полном здравии.

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив»)

Плохо выступил наставник «Спартака» Станкович в Грозном. Провалился Пятибратов – ушёл из «Факела» после разгрома от «Краснодара». У Слишковича из «Оренбурга» и Рахимова из «Рубина» не получилось докричаться до собственных футболистов. Соперники тоже победили их с неприличной разницей мячей. Но только Галактионов в этом списке получил поражение 1:5 от команды, которая сама много пропускала в чемпионате. Наставник «Локомотива» допустил сенсацию в матче против нестабильного клуба из Самары. «Крылья Советов» — герои тура, Галактионов и его футболисты – наоборот.

Безобразие тура. Действия большинства защитников

Какие там народные методы от сглаза? Защитников словно прокляли. Далеко не все нападающие в 22-м туре дрались, как лев Комличенко. Форвард «Ростова» сражался против «Акрона» с разбитой головой и кровью на футболке (это промах судьи, должен был попросить поменять форму). А вот защитники «Локомотива», «Рубина», «Оренбурга» и «Факела» устроили несмешной конкурс комиков-любителей. На открытом микрофоне победила дружба и плохая игра в защите. В свежем туре забивали все подряд. Можно собрать в антисборную три состава защитников из пяти человек. И останутся антигерои результативных футбольных дней. Иногда грубо ошибались в обороне даже команды, в итоге разгромившие соперников.