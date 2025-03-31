Четыре разгрома и сенсация в матче «Локомотива». Символическая сборная 22-го тура РПЛ

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вчера, 22:08

Известные форварды – герои тура.

Вратарь

Никита Кокарев («Химки») – спаситель весны

«Химки» завоевали важные три пункта в матче против «Пари НН». И не пропустили, хотя у гостей из Нижнего Новгорода было пять ударов в створ ворот соперника. Голкипер Кокарев проводит сильную весну. Воспитанник «Краснодара» отразил 93 % ударов с начала нового года. Благодаря шикарной игре Никиты его команда укрепила позиции в турнирной таблице.

Защитники

Густаво Мантуан («Зенит») – активность тура

Играл справа и слева. Заработал желтую карточку, из-за чего пропустит матч против «Локомотива». Зато на Мантуане тоже нарушали правила. Густаво не просто забил гол в ворота «Рубина», а также стал примером для напарников. Вынужденный крайний защитник создал 9 моментов против казанцев. «Зенит» разгромил «Рубин», а Мантуан стал одним из героев.

Надер Гандри («Ахмат») – подстраховка недели

Недавно тунисец отметился дублем в ворота «Рубина», а теперь надежно сыграл против «Спартака». «Ахмат» завоевал нулевую ничью. Тренер Ташуев оценил матч как настоящий бой. Гандри был готов к давлению. У него 11 выносов мяча и 4 удачных действия на втором этаже. Гандри и его молодой напарник Ибишев закрыли в итоге лучшего снайпера сезона Угальде.

Виллиан Роша ( ЦСКА ) – надежность выходных

По воротам Акинфеева нанесли один точный удар за матч. Футболисты «Динамо» из Махачкалы не прошли линию из четырех защитников. Бразилец Роша мог покинуть Москву зимой, но остался, чем порадовал тренера Николича. В новой схеме ЦСКА мало пропускает. Роша совершил 15 удачных действий в защите за полтора часа, а фаворит одержал «сухую» победу.

Илья Вахания («Ростов») – подача тура

Левый защитник «Ростова» помог коллеге Осипенко реабилитироваться за промах с пенальти. Илья шикарно подал мяч с фланга точно на ногу Максиму. Центральный защитник «Ростова» снова проявил себя в роли форварда. А когда Мохеби и Сакао забили свои мячи, то активный латераль Вахания смог отпраздновать непростую победу над крепким «Акроном».

Полузащитники

Эдуард Сперцян («Краснодар») – джокер недели

Вышел на замену и сделал два гола за четыре минуты. Сперцян появился и погнал напарников вперед. Свежие Смолов и Олусегун ему тоже помогали в атаке. У Эдуарда мяч со штрафного. Армянин – главный исполнитель таких стандартов в РПЛ за последние сезоны. Сперцян был травмирован и соскучился по футболу. Отыгрался на «Факеле» и может попасть в Серию А.

Фернандо Костанса («Крылья Советов») – доминация тура

Центральный полузащитник самарцев обеспечил команде перевес в середине поля. Карпукас и Тимофеев вчистую проиграли Фернандо. У бразильца голевая передача на Сергеева перед пятым голом «Крыльев Советов». Но ещё важнее, что хавбек постоянно отбирал мяч у игроков «Локомотива», перехватывал передачи и читал игру испуганной команды Галактионова.

Бителло («Динамо») – ассистент уикенда

Бразилец реализовал редкий для себя удар, забил в ворота «Оренбурга». А основная работа Бителло привычно связана с созданием шансов для напарников. Бителло сделал 6 передач под удар, отдал голевой пас на Луиса Чавеса. Впервые со времен ловкого француза Вальбуэны у «Динамо» есть в составе человек, способный сделать 10 голевых передач за чемпионат.

Нападающие

Хорхе Карраскаль («Динамо») – универсал недели

Колумбиец снова сыграл в атаке. Не всегда был чистым «ложным форвардом», поскольку умеет смещаться на полуфланги. Зато обеспечил результат. «Динамо» впервые за 32 года забило в шести поединках чемпионата четыре и больше голов. У Карраскаля впервые в карьере дубль в РПЛ . Оборона «Оренбурга» пострадала от вингера, который подменяет впереди Тюкавина.

Иван Сергеев («Крылья Советов») – неудержимость тура

У Сергеева впервые в жизни три результативных действия в одном поединке РПЛ . Иван забил два мяча в ворота Лантратова и сделал ассист против «Локомотива». Мог претендовать на большее. Всего у нападающего «Крыльев Советов» 12 прямых участий в атаках с ударами. Впечатляющие показатели. Сергеев доминировал против несчастных Ньямси и Фассона.

Луис Энрике («Зенит») – скромность выходных

Крайний нападающий «Зенита» не всегда работает смело. Но в матче против «Рубина» помогла его скромность. Соболева в первом тайме закрыли наглухо, а Глушенков не стал автором голевых атак. А вот Луис Энрике, когда вышли Гонду и Кассьерра, с южноамериканскими коллегами выдал сильный второй тайм. На счету Луиса Энрике две голевые передачи.

Главный тренер

Виталий Осинькин («Крылья Советов») – рывок тура

Накануне говорили об увольнении этого тренера. Ничего не получалось. Проигрывали в важных поединках, вроде регионального дерби против «Акрона». «Крылья Советов» пропускали много мячей. Не знаем, сумеет ли победа над «Локомотивом» с разницей 5:1 существенно упрочить позиции опытного наставника в Самаре. Но очевидно, что Осинькин среди героев тура. «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» побеждали крупно на классе. А «Крылья Советов» были аутсайдерами против своего московского соперника. И разобрали «Локомотив» на запчасти благодаря правильно выбранной тактике Осинькина и крутым действиям Сергеева с напарниками.

Особенность тура. Засилье разгромных побед

В половине случаев были результативные победы. «Крылья Советов» забили на четыре гола больше, чем «Локомотив», выиграли 5:1. У «Краснодара» тоже пять мячей в ворота «Факела», но не пропускали. Особенность матча – все голы пришли во второй половине. «Зенит» тоже ушел с поля без забитых мячей против «Рубина». Зато уход с поля Соболева из-за плохой игры и Глушенкова из-за травмы помог фавориту забить четыре мяча в ворота Ставера. У московского «Динамо» тоже был голевой праздник. У столичного клуба забил даже 18-летний воспитанник клуба Окишор. Был один матч, где с голами не клеилось. Но в целом тур получился зрелищным, в среднем по 3.75 гола за матч.