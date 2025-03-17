Уникальная антисборная 21-го тура РПЛ. Впервые за много лет в составе полно футболистов чемпионов

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вчера, 22:23

«Зенит» проиграл «Спартаку».

Вратарь

Сергей Песьяков («Крылья Советов»)

Пропустил четыре гола после пяти ударов в створ ворот. Футболисты «Динамо» из Махачкалы иногда били наверняка, как в случае с пенальти и последним голом. Но рядом был выстрел латераля соперника Аззи в ближний угол. Песьяков пропустил мяч под собой. Возрастной голкипер не сумел настроить линию обороны «Крыльев Советов» на надежный футбол.

Защитники

Никита Моцпан («Факел»)

Битва «Оренбурга» и «Факела», двух аутсайдеров, привела к драматичной развязке. Божин забросил мяч в свои ворота в добавленное время. Тогда на поле уже не было Моцпана. Никита слабо сыграл по правому флангу «Факела». Аргентинец Мансилья его часто переигрывал. «Оренбург» был лучше, чем сосед по таблице, хотя вылет теперь светит обеим командам.

Родриго Эсковаль («Акрон»)

Взялся руками за лицо, когда увидел голевой удар Гуарирапы. Португальский защитник «Акрона» не сумел закрыть соперника, которому результативный пас отдал голкипер Акинфеев. Проиграл Гуарирапе силовую борьбу, а затем не прочитал удар в дальний угол. А когда Кисляк делал голевой навес на Глебова, то именно Родриго не успел закрыть подачу хавбека.

Доминик Ороз («Крылья Советов»)

Австриец – неплохой защитник. Но провалился в матче против «Динамо» из Махачкалы. Сначала неправильно занял позицию и позволил Агаларову забить первый мяч. Затем неудачно подкатился под соперника с выставленной рукой. Мяч прилетел в конечность, судья назначил пенальти. Напарники Доминика тоже работали плохо, но и ему нечем хвастаться. Допустили разгром.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Правый вингер «Спартака» Бонгонда не провел великий матч. Но Сантос не пошел вперед и не создавал верные моменты в атаке. А вот его коллега по флангу и позиции Денисов в итоге сделал ассист на Мартинса на последних минутах. Сантос попал в расширенный список сборной Бразилии, но с таким футболом Дуглас не сможет вернуться в национальную команду.

Полузащитники

Саша Зделар («Зенит»)

Человеку, который посоветовал Семаку подписать Зделара зимой, надо в стендап. Прирожденный юморист. Зделар плохо играл за ЦСКА , где в опорной зоне действовал хуже, чем 19-летний Кисляк. Теперь Саша подставляет «Зенит». Без Вендела сыграл именно Зделар, но ничего у серба не получилось. Хавбек оставлял коридоры для Мартинса и не пригодился в атаке.

Дилан Мертенс («Факел»)

«Факел» обратился в ЭСК РФС , чтобы отменили удаление Мертенса. Но даже если посчитают, что судья переоценил явный удар Дилана по пятке соперника, то это не отменяет глупость самого поступка. Мертенс вышел на замену, чтобы усилить игру «Факела» в сложном матче против «Оренбурга». В итоге появился на 46-й минуте, а удалился на 53-й. Подставил команду, проиграли.

Максим Глушенков («Зенит»)

Дерзким по характеру футболистам важно не переусердствовать с самолюбованием. Глушенков выдал идеальный старт в «Зените» в начале сезона. А затем была травма руки и другие повреждения. Мгновенно растерял форму. Тогда кивал на повреждения, но сейчас Максим просто плохо играет в футбол. Соперники из бывшего клуба – «Спартака», не заметили Глушенкова на поле.

Вильмар Барриос («Зенит»)

Маниакальное желание Барриоса оставаться в «Зените», хотя года три назад у него были шансы заиграть в АПЛ , навредило карьере колумбийца. Вильмар вряд ли будет в основе сборной на ЧМ -2026. Также «Зениту» пора думать, что делать без Барриоса в основе. У опорника есть намеки на игровую деградацию. Когда нет Вендела и не спасает Вильмар, «Зенит» намного хуже.

Нападающие

Джон Кордоба («Краснодар»)

Лидеру РПЛ повезло, что Мозес вышел на замену и сумел забить хлестким дальним ударом низом. Но как сыграли главные звезды «горожан»? Кордоба был единственным футболистом «Краснодара», кроме Мозеса, у которого есть удары в створ ворот «Ростова». Но Джон не сумел реализовать даже выход один на один. Кордобе пора собраться, играть намного эффективнее.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Ещё один колумбиец в основе. Кассьерра вышел на левом фланге атаки «Зенита». Странное решение Семака. Думал испугать защитника Денисова. В итоге правый латераль «Спартака» не упустил Матео. Лучший снайпер прошлого сезона оказался тенью на поле. Кассьерра пожалел, что остался в «Зените»? Деньги важны спортсмену, но последовал откат в карьере.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Хотя тренер «Крыльев Советов» Осинькин проиграл 0:4, его неудача не сравнится с тем, что пережил Семак. Сергей Богданович выбрал слабый план на игру против «Спартака», уступил в первом тайме. И не перестроил «Зенит». Едва не «отскочил», но получил поражение. Семак плохо отработал против Станковича в двух матчах в чемпионате. С таким вялым и скромным футболом «Зенит» может сенсационно остаться без титула в год столетия клуба. «Спартак» сравнялся с петербуржцами по очкам, а «Краснодар» оторвался на три пункта.

Подножка недели. Макаров против Бителло

Бразильский плеймейкер «Динамо» входил в штрафную площадь. Его команда уступала в ярком дерби «Локомотиву» 1:2, нужно было создавать моменты. Но Макаров решил сыграть вместо соперника. Попробовал отобрать мяч у напарника и поставил Бителло подножку. Курьезный эпизод запомнят надолго. Редко в штрафной площади футболиста атаки сбивает его собственный напарник.

Прерванная серия. «Зенит» против «Спартака»