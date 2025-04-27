Топ-12 самых диких футболистов нового века. Рюдигер – наследник Пепе, Кина и Гаттузо

1745770644

сегодня, 19:17

Неудержимые безумцы.

Антонио Рюдигер

Напарники по «Реалу» говорят, что Рюдигер «сумасшедший». Антонио — боец и не самый подлый игрок в списке. Но величает себя «безумцем». Вчера в финале Кубка Испании немец бросил в арбитра пакет со льдом. Получил красную карточку. Теперь извинился. Причину знаем – эпизод занесли в протокол, Рюдигера ждёт дисквалификация. Анчелотти не Моуриньо, Карло не просит Рюдигера вести себя дико. Но тренер не контролирует футболистов. Антонио пропустит от 4 до 12 матчей. Нет повода наказывать как за избиение соперника ногами, что практиковал в «Реале» португалец Пепе. Зато констатируем, что срыв не первый. Рюдигер отпраздновал проход «Атлетико» в Лиге чемпионов жестом «перерезание горла». В УЕФА лишь оштрафовали.

Херардо Бедойя

Сейчас в загорелом мужчине с голливудской улыбкой тяжело узнать длинноволосого левого защитника и опорника сборной Колумбии. Херардо Бедойя работает ассистентом тренера в скромном клубе «Унион Магдалена», который является последней командой чемпионата Колумбии. А вот по красным карточкам Херардо Бедойя занимает первое место в истории футбола — у него 46 удалений за карьеру. Даже Серхио Рамос, хотя старается как может, далеко позади. Херардо был по-настоящему диким футболистом. Однажды он свалил соперника на землю и ударил его ногой в голову. Жесткие подкаты были его любимым занятием. Херардо называли «Эль Локо», то есть «сумасшедшим».

Рой Кин

Хотя речь идет о футболистах 21-го века, Рой Кин нас найдет, если не включим его в список. Хавбек доигрывал в новом столетии, но успел отметиться серией диких решений на поле и за его пределами. Ирландский хавбек «Манчестер Юнайтед» всегда был безумным футболистом. Хотя он сломал ногу и карьеру отцу Холанда еще в 20-м веке, запомнился скандалами в последних сезонах с МЮ в борьбе с великим «Арсеналом». Кин был символом футбольной дикости, как раньше Король Эрик Кантона. Сэр Алекс Фергюсон любил тафгаев. Стам и Видич в защите – еще два примера. Но голландец и серб были просто жесткими, а Рой прослыл «психом».

Дженнаро Гаттузо

Чистая ярость. Гаттузо всегда был диким на поле. В Шотландии, когда он играл за «Рейнджерс», получил прозвище «Храброе сердце». В Италии ему давали другие никнеймы. Дженнаро был сильным футболистом. Когда играешь с великими Пирло, Зеедорфом и Кака, можно показать, что выехал на характере. На самом деле Гаттузо успевал всюду: дрался с тренерами соперников, хватал за шею собственного наставника, устраивал перепалки с игроками и получал карточки. У Гаттузо не было репутации чистого «костолома». Его дикий нрав украшал интеллектуальную игру «Милана» Анчелотти. Дженнаро до сих пор обожает конфликты.

Диего Коста

Терри, Джерард, Рамос, Силва и ван Дейк помнят дикого нападающего. Бразилец проверил на прочность многих защитников и хавбеков, против которых играл в матчах за «Атлетико» и «Челси». Диего Коста – настоящий «зверюга». Симулянт, провокатор и задира. Форвард часто показывал защитникам, что от них воняет. Он мог вмазать защитнику или завалиться на газон в агонии без фола. Диего Коста был противным соперником для сильнейших защитников мира. Сейчас, в 36 лет, он остался без клуба. Возможно, Грязный Диего, как его величали, решит завершить карьеру, но запомнится надолго как настоящий зверюга.

Оливер Кан

Наследник Харальда «Тони» Шумахера, бывшего голкипера «Кёльна», который на ЧМ -1982 так вышел из ворот, что выбил два зуба и сломал шейные позвонки французу Баттистону. У Кана не было настолько жестких фолов. Зато голкипер, прозванный соперниками «Орангутангом», запомнился своей яростью. Вратарю было сложнее быть диким на поле, чем полевым игрокам, но у Кана это получилось. Вице-чемпион мира 2002 года передал место в сборной дикому Леманну, хотя сам успел почудить уже в новом веке. Оливер Кан не выходил в центр поля, чтобы сыграть ногами, как Нойер, но играл руками в чужой штрафной и часто конфликтовал с нападающими.

Найджел де Йонг

Де Йонга сложно назвать самым диким в списке, так как он не проявлял эмоций. Но Найджел точно один из самых грубых игроков 21-го века. Запомнили его удар ногой в живот Хаби Алонсо в финале Испании и Нидерландов на ЧМ -2010, но это были лишь «цветочки». У де Йонга были такие подкаты, что тот удар покажется детским приемом. Уроженец Амстердама и воспитанник «Аякса» умел снести соперников — настоящий опорный хавбек. Сейчас таких не делают, и это не всегда хорошо для футбола. Кроме откровенной игры в ноги, Найджел умел занять верную позицию и мог выдать классный матч. С ним Нидерланды добивались успехов на ЧМ .

Луис Суарес

В футболе стало меньше откровенных провокаций, поскольку повторы позволяют поймать на горячем и выписать дисквалификацию. Это единственная причина, почему нет больше укусов в стиле Суареса. Хотя Луис и сейчас умудряется вспоминать прошлое: недавно в пылу борьбы он укусил собственного напарника Альбу во время потасовки. Жорди не понял, что вообще произошло. В «Барселоне» Суаресу запретили кусаться пунктом в контракте, но он все равно давал себе волю. Луис из тех, кто мог пройтись шипами по упавшему сопернику. Суарес был в центре множества скандалов и длительных дисквалификаций после инцидентов с Эвра и Кьеллини.

Артуро Видаль

Видаль смог вывести из себя даже спокойного Йозуа Киммиха. В отличие от многих в списке, кто за пределами поля — обычные мужья и отцы, Артуро словно персонаж из сериала «Во все тяжкие». Парень с ирокезом легко мог бы сыграть безумного чилийского бандита. Видаль пил и едва не погиб в автокатастрофе; суд отобрал у него права на два года. Он нарушал дисциплину в футболе, много раз изменял жене и приставал к невестам напарников по сборной Чили. При этом Видаль 9 раз выигрывал чемпионаты топ-5, выступал за «Барселону», «Интер», «Ювентус» и «Баварию», а также дважды выиграл Кубок Америки с командой Чили.

Серхио Рамос

Яблоко от яблони недалеко падает. Сейчас легенда «Севильи» Пабло Альфаро похож на седого доброго учителя. Но именно этот защитник научил юного коллегу многим фокусам на поле. Серхио Рамос оказался благодарным учеником. Даже сейчас он получает красные карточки, играя в далекой Мексике. Однако у Рамоса, если говорить об этом списке, есть один изъян: он скорее провокатор, чем чистокровный «псих». Дикие футболисты не контролировали себя, а вот Серхио Рамос чаще всего хладнокровно бил по ногам. Он просчитывал, что красная карточка обойдется «Реалу» и сборной Испании «дешевле», чем пропущенный мяч.

Златан Ибрагимович

Были пощечины соперникам, нанесенные травмы, потасовки, провокации и обзывания. Но к Ибрагимовичу претензии такие же, как к Рамосу. Многие его провокации были просчитанными и спланированными акциями. Златан — провокатор. Иногда он даже останавливался, когда возникал риск второй желтой карточки. Однако для форварда поведение Ибрагимовича выходит за рамки обычного. Как и Диего Коста, Ибрагимович запомнился защитникам грязным провокатором. При этом швед был великим снайпером и соединял классный футбол с невероятными голами и постоянными поисками очередного конфликта на поле.

Пепе

Раньше эмоциональных героев в футболе было больше. Без повторов они могли устраивать провокации без последствий. Сейчас футбол не примет нового Винни Джонса. Валлиец оставил свои подвиги в 20-м веке, а вот Пепе — продукт футбола новой эры. Португалец прекрасно играл в футбол, как и большинство из списка. Но рядом с шикарными действиями в защите сборной Португалии и «Реала» были мерзкие эпизоды: провокации, тычки, удары. Пепе бил ногами упавшего соперника, вечно спорил с арбитрами и не умел остановиться. Он заслужил место в списке самых диких игроков века до выхода на пенсию.