«Ещё один рывок». Ван Дейк — команде перед матчем с «Тоттенхэмом»

Защитник и капитан «Ливерпуля» обратился к партнёрам по команде перед матчем с «Тоттенхэмом», который может стать для «красных» чемпионским. «Красные» возьмут трофей, если не проиграют.

Ещё один рывок. Ещё одно усилие, которое необходимо сделать. Ещё одна работа, нужная каждому из нас. Осталось немного.

Весь сезон я говорил о необходимости сконцентрироваться только на следующем матче, на следующем вызове. Этот настрой был так важен для нас, когда мы шли за своими целями. Мы имеем дело с тем, что находится перед нами, а не увлекаемся общей картиной, внешним шумом.

Выиграть Премьер-Лигу — это нечто невероятное, как бы и где бы вы это ни сделали. Но сделать это на «Энфилде», перед самыми невероятными фанатами в мире? Это нечто совершенно иное. Это наша мечта, это ваша мечта, и наша цель в воскресенье — сделать так, чтобы эта мечта стала реальностью.