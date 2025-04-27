Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ещё один рывок». Ван Дейк — команде перед матчем с «Тоттенхэмом»

сегодня, 13:21
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм18:30 Не начался

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк обратился к партнёрам по команде перед матчем с «Тоттенхэмом», который может стать для «красных» чемпионским. «Красные» возьмут трофей, если не проиграют.

Ещё один рывок. Ещё одно усилие, которое необходимо сделать. Ещё одна работа, нужная каждому из нас. Осталось немного.

Весь сезон я говорил о необходимости сконцентрироваться только на следующем матче, на следующем вызове. Этот настрой был так важен для нас, когда мы шли за своими целями. Мы имеем дело с тем, что находится перед нами, а не увлекаемся общей картиной, внешним шумом.

Выиграть Премьер-Лигу — это нечто невероятное, как бы и где бы вы это ни сделали. Но сделать это на «Энфилде», перед самыми невероятными фанатами в мире? Это нечто совершенно иное. Это наша мечта, это ваша мечта, и наша цель в воскресенье — сделать так, чтобы эта мечта стала реальностью.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Динамо» высказались о главном конкуренте в Премьер-Лиге
Сегодня, 12:44
Ямаль удивил сменой имиджа перед финалом Кубка Испании с «Реалом»
Вчера, 22:53
Касильяс отрастил усы, Трезеге женился. Как игроки провели эту неделю
Вчера, 19:09Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии4
Семак – перед главным выбором в карьере. Судьбу тренера «Зенита» решит чемпионская гонка
25 апреляМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии13
Патрис Эвра дебютирует в ММА
25 апреля
Экс-футболист «Челси», ПСЖ и «Арсенала» Давид Луис удивил сменой имиджа
25 апреля Фото
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 15:34
сделайте это! Нужна победа на Энфилде!!!
g3zxc3zvvxc6
g3zxc3zvvxc6
сегодня в 15:10
Дома думаю выиграют с хорошим запасом
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:05
Лидер команды верно говорит... удачи... шпоры нестабильны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:25
Хорошо, грамотно настраивает на игру...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 