«Эвертон» – «Ипсвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Эвертон» – «Ипсвич», который состоится 3 мая 2025 года

«Эвертон»

«Ириски» спокойно доигрывают чемпионат, но результатами в последних турах не блещет. Команда занимает 15 место с 38 баллами и отстает от «Манчестер Юнайтед» всего на один пункт. В домашней игре с аутсайдером «Эвертон» имеет шанс порадовать болельщиков победой и постараться подняться выше на 1-2 позиции в таблице.

26 апреля «Эвертон» минимально проиграл на выезде «Челси» (0:1), а 19 числа на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (0:2).

«Ипсвич»

«Ипсвич» провел лишь один сезон в АПЛ и уже возвращается в Чемпионшип по итогам этого сезона. Команда набрала 18 место с 21 баллом и отстает на целых 15 пунктов от ближайшего соперника, поэтому не имеет шансов изменить ситуацию. В игре с «Эвертоном» гости будут играть для себя и своих болельщиков без турнирных задач и целей.

26 апреля «Ипсвич» проиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (0:3), а 20 числа был разгромлен «Арсеналом» (0:4)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 1.55

Ничья – 4.1

Победит «Ипсвич» – 6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.93

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.87

Статистика

Восемь последних матчей «Эвертона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ипсвич» выиграл два поединка из десяти последних на выезде

«Эвертон» проиграл три из пяти последних матчей с «Ипсвичем»

Прогноз

Поставить на победу «Эвертона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее своего оппонента и одержат победу с разницей в несколько мячей.