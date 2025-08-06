Голкипера «Торпедо-Владимир» исключили из команды перед матчем с 2DROTS

1754477662

вчера, 13:54

Вратарь «Торпедо-Владимир» Богдан Марков заявил, что его исключили из команды из-за опубликованного интервью, в котором он заявил, что его команда обыграет 2DROTS благодаря профессионализму и подготовке.

Позже его исключили из команды и командного чата, объяснив это якобы неправильным графиком тренировок, негативным поведением и нарушением правил при интервью.

Марков опроверг эти причины, подчеркнув, что тренируется с двумя командами, не проявляет негатив и ведет себя спокойно.

Он считает, что увольнение связано именно с публикацией интервью, а не с объективными фактами. Также он отметил, что ему сказали забирать свои вещи и больше не появляться в раздевалке.