Голкипера «Торпедо-Владимир» исключили из команды перед матчем с 2DROTS

вчера, 13:54
2DROTSЛоготип футбольный клуб 2DROTS (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Владимир)ТорпедоМатч завершен

Вратарь «Торпедо-Владимир» Богдан Марков заявил, что его исключили из команды из-за опубликованного интервью, в котором он заявил, что его команда обыграет 2DROTS благодаря профессионализму и подготовке.

Позже его исключили из команды и командного чата, объяснив это якобы неправильным графиком тренировок, негативным поведением и нарушением правил при интервью.

Марков опроверг эти причины, подчеркнув, что тренируется с двумя командами, не проявляет негатив и ведет себя спокойно.

Он считает, что увольнение связано именно с публикацией интервью, а не с объективными фактами. Также он отметил, что ему сказали забирать свои вещи и больше не появляться в раздевалке.

Alex_67
Alex_67
вчера в 14:54
Я ничего из всего этого не понял...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:39
Позорники, прогнулись перед любителями
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:20
Профессионал...
memphis
memphis
вчера в 14:01
Медиалига обиделась на профессионализм
