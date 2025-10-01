ФКСБ – «Янг Бойз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759271299

сегодня, 01:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы ФКСБ – «Янг Бойз», который состоится 2 октября 2025 года.

ФКСБ

Румынскому клубу не пророчили высоких результатов перед стартом основного этапа Лиги Европы, но в первом туре команда добилась выездной победы, а сейчас рассчитывает развить свой успех. ФКСБ принимает «Янг Бойз» и судя по первому туру швейцарской команды, также сможет создать оппоненту проблемы и замахнуться на победу, что сделает топ-24 гораздо ближе при максимальном результате на старте.

28 сентября ФКСБ на своем поле обыграл «Оцелул» (1:0), а 25 числа на выезде справился с «Гоу Эхед Иглс» в Лиге Европы (1:0).

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» в последние годы стал явно слабее и уязвимее, что подтвердило разгромное домашнее поражение в первом туре Лиги Европы. Команда тем не менее, идет среди лидеров в чемпионате Швейцарии, но в этом турнире ей срочно нужно исправлять ситуацию. Если гости допустят еще и поражение в Румынии, то даже за топ-24 придется бороться до самого конца без гарантии на положительных исход.

28 сентября «Янг Бойз» обыграл на своем поле «Тун» (4:2), а 25 числа в Лиге Европы крупно проиграл «Панатинаикосу» (1:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победит ФКСБ – 2.35

– 2.35 Ничья – 3.45

Победит «Янг Бойз» – 2.95

Статистика

ФКСБ выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах Шесть из восьми выездных поединков «Ниццы» завершились исходом «обе забьют — нет»

Единственная товарищеская встреча между клубами завершилась ничейным результатом

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что игра будет примерно равной, а клубы смогут даже обменяться голами, но победителя не выявят.