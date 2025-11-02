«Наполи» – «Айнтрахт»: прогноз и ставка от БК Pinnacke888

1762070354

сегодня, 10:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Наполи» – «Айнтрахт», который состоится 4 ноября 2025 года.

«Наполи»

Неаполитанцы уже достаточно проиграли матчей в Лиге чемпионов и набрали лишь три очка за три тура, собственно, как и их нынешний соперника. «Наполи» принимает «Айнтрахт» на своем поел и осознает, что отсутствие победы в этой игре обречет команду на серьезные проблемы с возможным выходом в плей-офф. Чемпион Италии считается фаворитом, однако немецкий клуб также не стоит недооценивать.

1 ноября «Наполи» чуть не проиграл на своем поле «Комо» (0:1), а 28 октября добился минимальной победы над «Лечче» (1:0).

«Айнтрахт»

Команда из Франкфурта после отличного старта в чемпионате и победы в первом туре Лиги чемпионов заметно снизила качество игры, что мгновенно ухудшило результаты. «Айнтрахт» опустился на шестое место в чемпионате, а Лиге чемпионов так и остался с тремя пунктами. В игре с «Наполи» для гостей будет важнее оборона своих ворот, а искать моменты придется из своих возможностей.

1 ноября «Айнтрахт» потерял очки с «Хайденхаймом» на выезде (1:1), а 28 числа по пенальти уступил «Боруссии» Дортмунд в кубке Германии.

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Наполи» – 1.6

Ничья – 4.4

Победит «Айнтрахт» – 5.1

Статистика

«Наполи» выиграл восемь из десяти домашних поединков при двух ничьих

«Айнтрахт» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в четырех последних личных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Чемпион Италии хорошо выступает на своем поле и наверняка сможет додавить соперника из Германии, который сам имеет большие проблемы в последнее время.