«Астон Вилла» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 19:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Астон Вилла» – «Янг Бойз», который состоится 27 ноября 2025 года.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» набрала хорошую форму и выиграла большинство последних матчей, поэтому от клуба ждут новых высот. Команда имеет в активе девять очков в четырех турах и явно намерена продлить свое победное шествие.

23 ноября «Астон Вилла» на выезде выиграла у «Лидса» в АПЛ (2:1), а ранее крупно обыграла «Борнмут» (4:0).

«Янг Бойз»

У «Янг Бойз» дела в Лиге Европы идут не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Команда набрала шесть очков в четырех турах и рассматривает возможность выхода в плей-офф, если как минимум сыграют не хуже в оставшихся четырех турах. Матч на выезде с представителем АПЛ точно не радует гостей, но они попытаются навязать борьбу сопернику и увезти очки из Англии.

22 ноября «Янг Бойз» разгромил «Винтертур» (5:0), а девятого числа на выезде обыграл «Санкт-Галлен» (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Астон Вилла» – 1.2

Ничья – 7

Победит «Янг Бойз» – 12.5

Статистика

«Астон Вилла» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух поражениях

Пять последних выездных матчей швейцарского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

В единственной игре между клубами год назад сильнее оказалась «Астон Вилла» (3:0)

Прогноз

Поставить, на победу «Астон Виллы» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что хозяева будут более убедительны и одержат уверенную победу на своем стадионе, хотя «Янг Бойз» не самая слабая команда.