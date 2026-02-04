«Арсенал» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770212964

вчера, 16:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Сандерленд», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Арсенал»

«Канониры» стараются ровно идти по чемпионату Англии и не давать шансов конкурентам догнать себя, однако иногда осечки случаются. Сейчас «Арсенал» идет на первом месте с 53 баллами и на шесть пунктов опережает «Манчестер Сити» и на семь пунктов «Астон Виллу». В домашней игре «Сандерлендом» хозяева рассчитывают на победу и не хотят повторять результат первого круга, где была ничья.

3 февраля «Арсенал» выиграл у «Челси» в кубке английской лиги (1:0), а 31 января в АПЛ разгромил «Лидс» (4:0).

«Сандерленд»

«Коты» немного сдали в результатах, но остаются в первой десятке АПЛ , а именно на восьмом месте. В активе «Сандерленда» 36 баллов, и всего четыре очка до пятого места, которое дает путевку в Лигу Европы. Встреча на выезде с лидером АПЛ вряд ли сулит гостям три очка, но за еще одну ничью «Сандерленд» может навязать борьбу и обострить борьбу за лидерство в АПЛ , поэтому встреча будет интересной.

2 февраля «Сандерленд» выиграл на своем «Бёрнли» (3:0), а 24 января команда проиграла на выезде «Вест Хэму» (1:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Арсенал» – 1.23

Ничья – 6

Победит «Сандерленд» – 14

Статистика

«Арсенал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сандерленд» не может выиграть уже восемь поединков подряд на выезде в основное время

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз