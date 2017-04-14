Как «Зениту» снова огорчить «Спартак»?

«Соккер.ру» говорит о слабых сторонах лидера РФПЛ, чтобы быть готовыми к голам и острому сюжету в суперматче. Помним ведь, что подвиги часто рождаются из ошибок.

Шаг 1. Выбрать смелую тактику - удивить

Луческу мог бы сыграть в пять защитников и таким образом удивить «Спартак», который тоже может использовать схему «5-3-2». Но вряд ли румын настолько молод душой и дерзок. Тем более, Ломбертс получил дисквалификацию из-за удаления. Кришито не помешает в защите слева. Так что схема гостей скорее будет традиционной – нечто среднее между «4-3-3» и «4-2-3-1». При этом если Каррера поведет в игре тактически, то «Зенит» не выиграет. Мирче нужна именно победа, ничья будет в пользу «Спартака». Поэтому уже по стартовому составу гостей поймем, приготовил румын сюрпризы для соперника или нет.

Шаг 2. Не давать спокойно выйти в атаку

Мало кто обращает внимание, поскольку «красно-белые» не всегда играли первым номером и часто побеждали в один мяч, что у «Спартака» выход из обороны как у команды, которую никто особо не прессингует. А если давит – делает это неправильно, позволяя Реброву или отдать мяч одному из центральных защитников (в схеме с дуэтом они расходятся широко за пределы штрафной площади), или Фернандо. Если «Зенит», обладая впереди мощным Дзюбой и достаточно подвижными на старте матча Данни и Кокориным, сумеет не дать «Спартаку» спокойно начинать атаки, держа оборону высоко – потерь мяча у «красно-белых» станет больше. А это уже зацепка для «Зенита».

3. Нагрузить правый фланг обороны «Спартака»

Как видели против «Уфы», Каррера сменил правого защитника (в данном случае – латераля) в четвертый раз за весну. Ещенко не устроил, Маурисио – тоже, через молодого Тигиева по правому краю поля так часто, как могли бы, не играли. В результате Зобнин переместился на правый фланг защиты. «Уфу» с Романом обыграли, смотрелся на неродной позиции прилично, поэтому высока вероятность, что полузащитник окажется справа. Следовательно, связка Кришито – Данни должна давить на вынужденного оборонца «Спартака». Если Роман при поддержке не самого большого любителя черновой работы Промеса (хотя Каррера может осторожничать и поставить справа Самедова, передвинув Квинси на левый край) остановит Данни и Кришито – «Зенит» может даже не мечтать о победе.

Шаг 4. Давить на центрального защитника в тройке

Пусть матч расскажет нам о сильных сторонах «Спартака» и «Зенита», а до игры важно понять слабости. И очевидно по пропущенным в Краснодаре, Москве и Уфе голам, что Илья Кутепов не в такой крутой форме, как был осенью. Следовательно, кого ни выбирай ему в напарники – Таски, Маурисио, Джикия и Боккетти на низком старте, именно от положения и игры условного «либеро» будет зависеть, сколько Ребров пропустит и пропустит ли вообще. Кутепов неудачно покидал линию – хотя осенью все было иначе, от Ильи можно убежать – задача скорее для Кокорина, Жулиано и Данни, чем для Дзюбы. Но Артему надо или смять Кутепова, став его злобной тенью, или наоборот – смещаться правее и левее, чтобы запутывать тройку защитников «Спартака». «Уфа» показала, что ошибки при перестроениях имеются.

Шаг 5. Загрузить Фернандо персональной опекой

Если Зобнин сыграет справа, а не в центре, то Глушаков и Фернандо разделят центральную ось, как в Уфе. Опыт того матча подтвердил заметки на полях после первых игр – «Спартак» сдваивает фланги, когда выходит в атаку. Массимо верит, что Фернандо успеет закрыть опорную зону, поскольку бразилец отлично читает игру. Поэтому позволяет Глушакову и его напарнику смещаться на фланги. Зачем это делать? А потому что за спиной у них три защитника, а не два, и крайние беки поднимаются очень высоко. Следовательно, у Фернандо и Глушакова есть такие хитрые маневры. Избавить себя от назойливости хавбеков соперника «Зенит» может только одним способом – Жулиано должен задержать и обыграть Фернандо в центральной зоне, а Данни и Кокорин в этом помочь. Не будет у московского опорника работы – увидите его ближе к бровке при атаке «Спартака», и атака завершится ударом.

Шаг 6. Закрыть свои полуфланги

Выше сказано о двойном задании Глушакова и Фернандо, опасном для «Зенита». Во-первых, они могут закрыть пути для контратак через полуфланги – условные зоны между самой бровкой и центральной осью поля. Во-вторых, эти самые полуфланги Каррера активно внедрял дикими на первый взгляд перестроениями в тройке Луис Адриано – Зе Луиш – Промес против «Уфы». Понятно, что в случае с поединком против Семака наставник «Спартака» таким образом использовал слабую зону любой схемы с тремя центральными – узкие коридоры между защитниками. Но и против «Зенита», где Нету и Иванович не сыгранные, подобные зоны могут появиться. Если у «Спартака» пройдут передачи, как в матче против ЦСКА на Зе Луиша, или на самого Промеса против «Оренбурга» - Луневу будет очень сложно не пропустить.

Шаг 7. Подавить широкую игру «Спартака»

При атаке «Спартак» весной старается подняться повыше, чем напоминает «Зенит» в лучших матчах. Широко и высоко – пробуют доминировать, пока свежие. В таком случае команда перестраивается на схему «5-4-1», когда Адриано и Промес смещаются к центру, а Комбаров и его напарник с правого фланга играют в четверке хавбеков. И тут надо учитывать, что у «Зенита» тоже проблема с определением идеальных фланговых беков. Кришито берегли от желтой карточки в прошлом туре, а Чернов даже после приличного матча не стал ближе к основе на игру со «Спартаком» (при этом он лучше многих опытных коллег, что тоже отмечаем). Так что Кришито слева должен поймать Зобнина в атаке, а справа Цаллагов, Анюков или даже Смольников – если Луческу рискнет, призваны переиграть Дмитрия Комбарова. Подавив широкую игру «Спартака», можно переходить к созиданию.

Шаг 8. Правильно выбрать центрхавов

У Луческу не было четкого плана на второй круг по составу. Следовательно, у него и в центре обороны, и в центре поля – эксперименты. Опыт показывает, что Гарсия в одиночку – подготовка к зенитовскому трауру. Значит, нужно выбрать ему напарника. Им скорее станет Эрнани, чем Маурисио или Юсупов, хотя на самом деле российский хавбек при плохой точности передач был эффективнее Гарсии в последних играх. Хави настолько ужасен, что его только из-за статуса и звездности можно отправить в основу «Зенита» на игру со «Спартаком».

Или из-за того, что «Рубин» не тот соперник, на котором можно достойно проверить дуэт Юсупова и Эрнани. Особенно с учетом, что бразилец ни один матч не отыграл идеально, хотя во всех случаях старался. Так что беда здесь не приходит одна – у «Зенита» будет два центральных хавбека. И от выбора многое зависит. Надо выигрывать отборы - остановить Глушакова и Фернандо. Также не допустить смещения Промеса и Адриано (с Зе Луишем готовятся к матчу) для ударов из центральной зоны. И худо-бедно центральные полузащитники «Зенита» должны начинать атаки. Пока с этим тоже беда, Данни вынужден смещаться глубоко, как и Жулиано. А это потеря времени, сил и численного преимущества впереди.

Шаг 9. Признать, что Кокорин в центре продуктивнее

Если Дзюба будет стоять спиной к чужим воротам и удачно скидывать мяч головой на фланги или на Жулиано, то «Зенит» может выиграть время с мячом, но вряд ли сможет использовать все свои козыри. При этом если Артем ожидает, что Кокорин и Данни обеспечат невероятно широкую игру – ошибается. Также нет сомнений, что у Жиркова – вдруг Кришито вернут в центр обороны, могут быть подходы к чужим воротам при поддержке Данни, поскольку Мигель объективно сыграл большинство матчей удачно и как настоящий лидер.

С другой стороны, Григорян и игроки «Анжи» его закрыли, как и Кокорина справа. Только в центре Александр принес пользу. А поскольку у «Спартака» три центральных защитника против Дзюбы и Кокорина, то нет ли смысла убрать Александра с фланга в центр? Так хотя бы на неразбериху можно рассчитывать, и на забеги Данни в штрафную площадь. Если Кокорина поставить бодаться с Комбаровым на самом краю – вряд ли он, учитывая отсутствие удачных обводок, впечатлит. А лимит не позволит изъять игрока из основы в пользу Мака или Молло. Да и не наигрывал тренер этих ребят, чтобы убирать Александра из старта после забитого в ворота «Анжи» мяча.

Шаг 10. Повысить количество ударов по воротам

У «Спартака» в Краснодаре 11 ударов по воротам (5 точных), против «Анжи» - 18 (5), «Локомотива» - 8 (4), «Оренбурга» - 14 (6) и «Уфы» - 24 (11). Как видите, только закрытые железнодорожники Семина не дали перейти отметку в десять ударов и пять – в створ. Оборона «Зенита» ошибается куда чаще, но неудачи весной пришли не только поэтому. Защита и раньше «привозила», но теперь к пробоинам у своих ворот добавилась апатия в атаке. Против «Анжи» было 2 точных удара, против «Рубина» - 5, «Арсенала» - 4, «Амкара» - 5, ЦСКА – 1. В каждом туре весны «Зенит» играл у чужих ворот слабее, чем «Спартак», поскольку если вы помните их удары – московские были опаснее.

Дзюба забил только в ворота «Рубина», и ни разу весной соперник «Зенита» не был разгромлен. Пусть перед поединком в Москве бытует два основных и противоположных мнения о характере будущего матча, без ударов точно не будет голов. Как нет пока веры в то, что игроки хотят ради Луческу пройти все эти шаги и снова победить «Спартак». Они понимают, что поражение от такого соперника значит мгновенное увольнение Мирчи. А до конца сезона еще можно опередить ЦСКА уже без румына. Следовательно, или «Зенит» побеждает и делает намек на возобновление чемпионской интриги, или проигрывает и тогда команда, скорее всего, останется без главного тренера.

Вариант со ставкой гостей на ничью, если даже «Спартак» мечтает о реванше за скандальный матч первого круга, не будем рассматривать. Ниже достоинства «Зенита» приезжать за мировой, когда им нужна только победа. И хотя в целом «Спартак» сейчас солиднее и веселее, у москвичей тоже есть слабые места. Ждем интересный матч, в котором у гостей есть шанс на успех, если Луческу выберет грамотную тактику и учтет все нюансы схем Карреры.