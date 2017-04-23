Азбука Эль Класико

Величайшее противостояние в мировом футболе – сегодня на ваших экранах! «Соккер.ру» с нетерпением ждет встречу «Реала» и «Барселоны», которая притянет миллиарды взглядов.

Альфонсо XIII. Человек, который дал повод для первого Эль Класико. Альфонсо царствовал с самого рождения, но официальная церемония коронации прошла за несколько дней до 16-летия монарха. К этому событию был приурочен Кубок Коронации, в полуфинале которого 13 мая 1902 года впервые в истории сошлись ФК «Мадрид» (еще без приставки «королевский») и «Барселона». На момент первой встречи каталонскому клубу было 2.5 годика, а мадридцам – 2 месяца и неделя. «Барса» выиграла 3:1 благодаря дублю Удо Штайнберга и голу легендарного Жоана Гампера, а первый мяч за «Реал» в Эль Класико забил англичанин Артур Джонсон. А Кубок Коронации в итоге достался «Атлетику» из Бильбао, обыгравшему «Барсу» в финале.

Безумное Класико. Класико, состоявшееся три года назад на «Сантьяго Бернабеу» и завершившееся победой гостей 4:3, подняло планку зрелищности на сумасшедший уровень. Теперь перед каждой новой встречей «Реала» и «Барселоны» теплится надежда увидеть нечто подобное. Семь голов, три пенальти, дубль Бензема и хет-трик Месси, позволивший ему обойти Ди Стефано в историческом списке бомбардиров, удаление Рамоса. Это было настоящее безумие!

Вальдано Хорхе. В 1995 году «Реал» разбил «Барсу» Кройфа со счетом 5:0. Руководил мадридцами Вальдано, запомнивший свою первую встречу с Летучим голландцем еще в 70-е годы на футбольном поле. Во время одного из матчей Хорхе обратился к Йохану по имени, на что услышал высокомерные ответ: «Для вас, молодой человек, я мистер Кройф». Впоследствии Вальдано стал чемпионом мира и разгромил «мистера Кройфа» в Класико.

Гвардиола vs Моуриньо. Главное тренерское противостояние в рамках Эль Класико новейшего времени. Жозе до предела накалил обстановку. Матчи «Реала» и «Барселоны» стали напряженными, злыми, изобиловали грубостями. Первое Класико португалец проиграл 0:5, не справился с Хосепом в полуфинале Лиги чемпионов, но все-таки вырывал Кубок Короля у «Барсы» в очной финальной схватке и не позволил Гвардиоле уйти с тренерского мостика «сине-гранатовых» в ранге чемпиона.

Датчанин. Микаэль Лаудруп поиграл за «Барселону» и «Реал», но знаменит он не столько этим, как своей удачливостью. Экс-главный тренер «Спартака» дважды с разницей в один год побеждал в Эль Класико со счетом 5:0. В январе 1994-го он сделал это с «Барселоной», а в январе 1995-го – с «Реалом». Подобное больше никому не удавалось.

«Жест тишины». 13 октября 1999 года Эль Класико на «Камп Ноу» завершилось со счетом 2:2, в составе «Мадрида» дубль оформил Рауль, забивший последний гол матча на 85 минуте. После своего успеха форвард приложил палец к губам и впервые в карьере продемонстрировал «жест тишины», который потом повторит еще не раз.

Забег. В финале Кубка Короля 2014 года встретились «Реал» и «Барселона», а Гарет Бэйл совершил, пожалуй, самый впечатляющий рывок с мячом в истории Эль Класико. Валлиец обогнал Марка Бартру по широкой дуге через тренерские технические зоны и завершил свой забег точным ударом, который принес «Королевскому клубу» победу.

Коридор для чемпионов. Стать непосредственным свидетелем триумфа злейшего оппонента – удовольствие так себе. В 2008 году «Реал» принимал «Барселону», когда уже оформил чемпионский титул. Каталонцы проявили благородство и устроили «сливочным» чемпионский коридор на выходе из раздевалки, а хозяева «отблагодарили» их разгромом 4:1. За 17 лет до этого «Мадрид» аналогичным образом чествовал каталонцев за первый титул в Ла Лиге для тренера Йохана Кройфа.

Лионель Месси. Лучший бомбардир в истории Эль Класико. На счету аргентинца 21 гол в ворота «Реала». При этом Лионель не забивал в шести последних поединках против «сливочных» - это его рекордная серия без голов в Эль Класико, которая может продолжиться или прерваться сегодня.

Мануэль Санчис. Рядом с самым результативным футболистом Класико – главный гвардеец знаменитых битв. Санчис принял участие в 43 поединках против «Барселоны», лучший из каталонцев – Хави, на счету которого 42 участия в Эль Класико, столько же у еще одного мадридца Франциско Хенто. Среди действующих футболистов выделяются Андрес Иньеста (34), Серхио Рамос (33) и Лионель Месси (33).

Неймар. Бразилец уже забил несколько мячей в Эль Класико и сегодня до последнего рассчитывал принять участие в игре, однако Спортивный арбитражный суд Испании не вынес решения по апелляции на дисквалификацию Неймара. «Барселона» объявила о том, что форвард не сыграет против «Реала». «Дело Неймара» - одна из самых обсуждаемых тем накануне нового Класико.

Ольсен Роки. Уникальность этого аргентинца в том, что он играл только за «Реал», а тренировал исключительно «Барселону». В 50-е годы у Ольсена был убийственный дуэт с соотечественником Ди Стефано в Мадриде, а «Барселону» в качестве наставника Роки привел к победе в Кубке Ярмарок.

Прямой эфир. Не пропустите сегодняшнее Эль Класико – начало в 21:45 по московскому времени. Правда, российское телевидение эту игру не покажет.

Роналдиньо. В 2005-м году «Барселона» выиграла в Мадриде со счетом 3:0, а невероятный бразилец показал волшебную игру. «Сантьяго Бернабеу» устроил Роналдиньо стоячую овацию. Беспрецедентное событие и один самых памятных моментов в истории Эль Класико.

Свиная голова. Луиш Фигу был любимцем каталонских болельщиков и носил капитанскую повязку в «Барсе», а потом вдруг перешел в «Реал» и стал Иудой первого ранга. Во время первого матча в составе «сливочных» на «Камп Ноу» в португальца с трибун летели монеты, бутылки, всякий мусор и даже свиная голова. Висенте Дель Боске даже пришлось передвинуть Фигу с его излюбленного правого фланга в центр поля, подальше от трибун.

Тотальная «Барселона». Одну из самых ярких побед в Эль Класико «Барселона» одержала 17 февраля 1974 года, а ее вдохновителями стали два голландца, чьи имена ассоциируются с тотальным футболом – тренер Ринус Михелс и неудержимый Йохан Кройф. Каталонцы выиграли в гостях со счетом 5:0.

Хосеп Самитьер. Первый знаменитый перебежчик. Уроженец Барселоны был идолом каталонских болельщиков, он провел в «Барсе» 13 сезонов (1919 – 1932), но потом рассорился с руководством клуба и оказался в «Реале», где за полтора года выиграл чемпионат Испании и Кубок Короля. Впрочем, Хосеп не стал «предателем на века», а в «Барселону» он вернулся в качестве тренера, чтобы завоевать с ней титул.

Цитата. Рауль: «Эль Класико - это лучший матч, который только можно увидеть».

Чёрный день. 13 июня 1943 года состоялся матч, который вывел противостояние «Реала» и «Барселоны» на орбиту нетерпимости и взаимной ненависти. В полуфинале Кубка Генералиссимуса мадридцы выиграли на своем поле 11:1 после поражения в гостях 0:3. Та встреча обросла мифами и легендами: говорят о вооруженных солдатах национальной гвардии в раздевалке «Барселоны», которые угрожали кровавой расправой родственникам игроков в случае неподчинения, избивали и унижали игроков. Версий существует несколько, и в них можно поверить, помня о методах режима Франко. Но одно обстоятельство не отрицает никто: сначала «Реал» в столице Каталонии встретили оскорблениями, антиправительственными лозунгами и ненавистью, а в ответ «Барселона» попала в Мадриде под град камней и оскорблений. В любом случае, это был день, когда футбол служил лишь ширмой, поэтому многие историки вне зависимости от клубной принадлежности сходятся во мнении, что это был черный день и для «Реала», и для «Барсы».

Шустер Бернд. Немец выигрывал у «Реала» в футболе «Барселоны», потом побеждал каталонцев в «сливочной» форме, а в качестве тренера он провел два Эль Класико (на стороне «Мадрида») и одержал две победы.

Эладио. Футболист, назвавший судью «мадридским клоуном» и изгнанный с поля в Класико. Дело было на «Камп Ноу», и такое решение спровоцировало беспорядки: зрители вывалили на поле, а последние 4 минуты матча так и не были доиграны.

«Я буду смотреть Эль Класико!» Кто готов повторить эту фразу? А есть такие, кто откажет себе в удовольствии по тем или иным причинам?