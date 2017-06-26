Гути пойдёт по стопам великих?

Молодежная команда «Реала» под руководством Гути завоевала требл по итогам сезона. «Соккер.ру» расскажет о прославленных тренерах, начавших свои карьеры в молодежном секторе.

Чего добился Гути?

«Хувениль A» - это одна из команд в системе «Реала», за которую выступают футболисты не старше 19 лет. Перед стартом прошедшей кампании эту команду мадридской кантеры возглавил легендарный Гути, который провел четверть века в системе «Королевского клуба» в качестве футболиста (начиная с 10-ти лет), а теперь сделал первый шаг к тому, чтобы прославиться в родном клубе на правах наставника. «Хувениль A» под руководством Гути выиграл чемпионат Испании в своей возрастной категории, испанский Кубок чемпионов и молодежный Кубок Короля, в финале которого был разгромлен «Атлетико» со счетом 4:1.

«Поздравляю Гути с фантастическим треблом! Этот парень был гением на поле, а теперь доказывает, что остается им и у кромки поля. Звезда!», - поздравил своего товарища Альваро Арбелоа. И на самом деле, успех на юношеском или молодежном уровне, если речь идет об Испании, это серьезное обещание будущей славы. Гути уже сейчас называют главным кандидатом на пост наставника «Кастильи», что станет существенным продвижением по службе. Хосе Мария может мечтать о большой карьере и равняться на примеры знаменитых предшественников.

«Реал» и «Барселона». Большие клубы во всём

Важно, в каком окружении созревает будущий специалист. Работа в системе «Реала» или «Барселоны», где масса возможностей начать тренерскую карьеру, открывает перед соискателями куда больше перспектив, нежели старт карьеры в каком-нибудь заштатном профессиональном клубе. Имена многих тренеров, которые добивались успехов с молодежью и юношами испанских грандов в первые годы или месяцы своей карьеры, вы прекрасно знаете, потому что, пройдя эту суровую школу, они стали знаменитыми. Более того, среди них вы найдете самого титулованного тренера планеты, но давайте обо всех по порядку.

Первопроходец. Мигель Муньос. После десяти лет выступлений за «Реал» Мигель Муньос завершил карьеру футболиста и получил в свое распоряжение команду «Ультра Плюс» (так тогда называлась «Кастилья», дубль «Мадрида»). Муньос занял десятое место в Сегунде у руля второй команды, после чего Сантьяго Бернабеу назначил его главным тренером первой команды. На этом посту Муньос задержался на пятнадцать лет (небывалая роскошь, когда речь идет о работе в «Реале»), девять раз выиграл Ла Лигу и дважды Кубок чемпионов.

Рафаэль Бенитес. Этому испанцу не так повезло у руля «Мадрида», но видным тренером он стал, выигрывал чемпионаты и еврокубки. А начинал Рафаэль в молодежном секторе «сливочных», работе с которым посвятил почти десять лет. Возглавлял команды разных возрастов и «Кастилью», в 1993-м году с дружиной U19 сотворил дубль, выиграв молодежный чемпионат и Кубок Испании.

Самый титулованный. Висенте Дель Боске. «Мистер Картошка», как Висенте по-доброму называют за глаза и в глаза в Испании, был авторитетным игроком «Реала» и обстоятельно думал о своем будущем: тренерскую лицензию получил в 27 лет. Как только повесил бутсы на гвоздь, получил приглашение в большой тренерский штаб «Мадрида» и на протяжении полутора десятков лет трудился на благо «Королевского клуба», пока не возглавил первую команду в 1999 году. И тут понеслось! Две победы в Лиге чемпионов и прочие трофеи, а потом успешнейшая работа со сборной Испании, которую Дель Боске сделал чемпионом Европы и мира.

Хосеп Гвардиола. Не будем забывать и о каталонских примерах, самый яркий из которых – Гвардиола. Хосеп всего лишь год поработал с «Барселоной Б», после чего получил приглашение в «Барсу» безо всяких приставок и построил одну из сильнейших команд в истории футбола. Гвардиола – еще один топ-тренер, начинавший с работы с молодежью.

Луис Энрике. После Гвардиолы «Барселону Б» принял Луис Энрике, который после трех лет работы на этом посту получил приглашение от «Ромы». Дальше в его карьере была «Сельта» и триумфальное возвращение в «Барсу». С каталонцами Лучо выиграл девять трофеев за три сезона.

Луис Энрике и «Барса». История успеха «неудачника»

Комбинированный старт. Зинедин Зидан. Первый тренер, сумевший два года подряд выиграть Лигу чемпионов, начинал тренерскую карьеру все-таки в роли ассистента Анчелотти, а это иной путь, но после работы с Папой Карло Зизу посвятил себя самостоятельной работе с «Кастильей».

В чём феномен такого старта тренерской карьеры?

Часто говорят, что футболисты – это большие дети, поэтому есть логика в том, чтобы сначала тренер проверил свои методы на обыкновенных детях и подростках. Многие наставники, мечтающие о больших победах, не обладают элементарными педагогическими навыками, без которых даже соваться в профессию не стоит, а работа с юношами идеально подходит для основательной «прокачки» этого параметра. Это очень крутой тест для начинающих тренеров, в частности, их человеческих качеств. Если удается завоевать расположение молодежи, то можно рассчитывать на успех и в работе сo взрослыми игроками. Можете считать это совпадением, но тренеры, чьи карьеры начались в недрах «Реала» и «Барселоны», вшестером выиграли десять Кубков европейских чемпионов.

Примеры успехов за пределами Испании

Как готовят тренеров-победителей в других странах? Безусловно, вход через дверь юношеского сектора существует везде, но она значительно уже: в Англии и Германии молодые тренеры предпочитают начинать работу в низших дивизионах, в Италии и Нидерландах популярна система ученичества, например, Анчелотти начинал помощником у Сакки, а Адвокат помогал самому Михелсу. Сейчас на Апеннинах часто появляются на радаре молодые тренеры, поработавшие в примаверах, но это вершина айсберга систем подготовки, в то время как в юношеском секторе обычно свои специалисты. Пример Марчелло Липпи является не самым типичным для Италии, ведь будущий чемпион мира начинал карьеру тренера с работы с молодежью «Сампдории».

А вот в Португалии схожий с испанским футбольный менталитет, в который вписывается Жозе Моуриньо, работавший сначала с 15-летними футболистами, а затем с командами U17 и U19. Перед глазами у Гути славные примеры для подражания, есть повод не упускать тренерскую карьеру Хосе Марии из виду. Вдруг однажды его мечта сбудется, и Гути будет побеждать уже у руля «Мадрида»? Сейчас испанец называет это «отдаленной перспективой», но мы-то помним, насколько быстро в «Реале» все меняется.