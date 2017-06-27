Раулю – 40! Легенда «Реала» от «А» до «Я»

Многие влюбились в мадридский «Реал» и в сам футбол благодаря этому замечательному футболисту. «Соккер.ру» поздравляет с юбилеем Рауля Гонсалеса Бланко – Короля Мадрида!

«Атлетико». Рауль должен был стать легендой другого мадридского клуба. Его отец, дон Педро Гонсалес страстно болел за «матрасников», поэтому отдал своего сына в академию этой команды, когда представилась возможность. С 1990-го по 1992-й год Рауль был частью «Атлетико» и мечтал играть за главную команду, но тут одиозный президент «матрасников» Хесус Хиль принял решение расформировать молодежный сектор клуба. В итоге, 15-летнему Раулю не оставалось ничего иного, кроме как присоединиться к мадридскому «Реалу», который, к тому же, назначил талантливому футболисту стипендию и взял на себя обязательства по оплате его учебы.

Бомбардир. До того, как на «Сантьяго Бернабеу» появился «космонавт» Роналду, именно Рауль забрался на вершину снайперской славы за всю историю «Реала», опередив легендарных Сантильяну, Пушкаша и Ди Стефано. Сейчас Рауль занимает вторую строчку в историческом списке «Мадрида» с 323-мя голами, уступая только Криштиану.

Вальдано Хорхе. Футбольный отец Рауля. Вальдано рекомендовал «Реалу» присмотреться к Раулю еще в то время, когда работал с юношескими командами «Королевского клуба», а потом во время его смены на тренерском мостике Гонсалес дебютировал за главную команду «Мадрида». Хорхе дал Раулю миллион футбольных советов, выбивал из него звездную болезнь, научил здраво относиться к успехам и неудачам. В честь Вальдано назван первенец Рауля – Хорхе.

Гвардеец. Рауль владеет «вечным» рекордом по количеству сыгранных матчей за «Реал», на его счету 741 встреча. Наверное, самый реальный шанс побить этот рекорд в обозримом будущем у Икера Касильяса: нужно вернуться в родной клуб и провести 17 матчей.

Дети. Всего у Рауля и его супруги Мамен Санс пятеро детей: Хорхе, Уго, близнецы Матео и Эктор, а также дочка Мария. Сыновья все как один увлечены футболом, а Хорхе, который выглядит точной копией своего отца в молодости, делает успехи на юношеском уровне, болеет за «Реал» и равняется на Альваро Морату.

Еврокубки. О победе в Лиге чемпионов мечтают все футболисты, Рауль же трижды поднимал над головой главный клубный трофей Старого Света – 1998, 2000 и 2002 годах. В каждом из победных финалов Гонсалес выходил в основе, а в двух последних отмечался забитыми голами. Лига чемпионов – особенный турнир для Рауля, по его собственным словам. Испанец первым преодолел отметку в 50 забитых голов, являлся ориентиром для бомбардирских подвигов Роналду и Месси, а также на протяжении нескольких лет удерживал рекорд по числу сыгранных матчей в турнире.

Жена. Как это часто бывает, успешным мужчину делает правильная женщина рядом. В сезоне 1997/1998 Рауль сбавил к себе требования, нередко стал довольствоваться позицией на скамейке запасных, а о его похождениях по ночным клубам Мадрида ходили легенды. И в этот переломный момент жизни Раулю посчастливилось встретить умницу и красавицу Мамен Санс, которая помогла Гонсалесу повзрослеть, оставила свою карьеру модели и поп-звезды ради семьи и обеспечила форварду надежный семейный тыл.

Занятия вне футбола. Рауль обожает корриду, и если вы видели, как Серхио Рамос отмечает завоеванные трофеи, изображая тореро, то должны знать, что Гонсалес делал так до нынешнего капитана «Мадрида». Кроме того, Рауль неравнодушен к собакам охотничьих пород и, собственно, к самой охоте. А еще не мыслит себя без вечеров с книгами, его любимый писатель – Артуро Перес-Реверте, автор детективов, приключенческих и исторических романов. Также Рауль признавался, что всегда находится в курсе музыкальных новинок, вероятно, не без помощи жены.

Испания. Рауль обожает свою страну и испытывает неподдельную национальную гордость, что не раз подчеркивал. Коррида, испанская кухня, испанская музыка, испанская литература, поддержка испанских спортсменов – Рауль стопроцентный патриот Испании.

Йерро. Добрый друг Рауля, причем именно от Фернандо Гонсалес получил капитанскую повязку в «Мадриде». Дружеские отношения Рауля и Нандо прошли проверку временем, а переезд форварда в Катар состоялся не без участия Йерро, который выступал в этой стране на склоне своей карьеры.

Катар. Первая остановка Рауля за пределами Европы. После двух лет в «Шальке» Гонсалес решил поиграть в Катаре, где помог «Аль-Садду» выиграть чемпионский титул. С этой командой он приезжал на «Сантьяго Бернабеу», чтобы сыграть свой прощальный матч. Рауль провел на поле по тайму за «Реал» и «Аль-Садд», забил свой последний гол в составе «сливочных».

Левша. Правши нередко качественно орудуют левой ногой, а вот у левшей правая нижняя конечность обычно для ходьбы. Но это не случай Рауля. Гонсалес забил немало важных голов «запасной» правой, которой умел бить и на силу, и на точность.

Моуриньо Жозе. Португальский тренер стал причиной ухода Рауля из «Реала» в 2010-м. Жозе встретился с легендарным игроком и признался тому, что не выгоняет его, но и не видит в основном составе, после чего Рауль принял решение уйти в «Шальке», где играл на высоком уровне. Это один из методов Моуриньо – утверждаться за счет наплевательского отношения к авторитетам.

Несправедливость. Заключается в том, что Рауль так и не выиграл «Золотой мяч», хотя годами входил в число лучших форвардов Европы и выигрывал крупные трофеи. Из уст партнеров Гонсалеса звучала фраза такого содержания: «Тот факт, что у Рауля до сих пор нет „Золотого мяча“, обесценивает этот приз». В 2001-м году форвард «Реала» был великолепен, он выиграл чемпионат Испании, завоевал Трофей Пичичи и отправился в поход за третьим Кубком чемпионов, однако «Золотой мяч» достался Майклу Оуэну.

Пенальти. Рауль неоднократно реализовывал пенальти в составе «Реала», но один свой промах с «точки» он никогда не забудет. В четвертьфинале Евро-2000 Испания сражалась с Францией и на 90-й минуте при счете 1:2 в пользу «трехцветных» испанцы заслужили право на пенальти. Штатный пенальтист Мендьета уже был заменен, а Рауль не совладал с нервами и послал мяч над перекладиной. «Красная Фурия» проиграла будущим чемпионам Европы и покинула турнир, а Рауль так и не завоевал значимых трофеев со сборной Испании. Золотая эпоха началась позднее.

«Реал». Главный клуб в карьере Рауля, куда он обещал вернуться во время прощания со слезами на глазах семь лет назад. Ожидается, что в ближайшие дни Рауль подпишет контракт с «Реалом» и займет пост помощника генерального директора. Если пойдет вверх по административной лестнице, не исключено, что перед нами будущий президент «Мадрида».

«Семёрка». 7-й номер в «Реале» для знаменитостей первой величины. Сейчас это Роналду, в прошлом c «семеркой» на спине играли Копа, Амансио, Хуанито, Бутрагеньо и, конечно же, Рауль, носивший футболку с седьмым номером на протяжении 14-ти лет (1996 – 2010).

Предшественники Роналду: «семёрки» «Реала»

«Триумф ценностей». Так называется автобиографическая книга Рауля. Издания на русском языке, к сожалению, нет, но в Сети можно найти фанатские переводы, если есть желание узнать о Рауле больше.

Хронограф. Почитайте наши статьи о Рауле, написанные несколько лет назад: «Возвращение короля», «Уходя – приходи», «Учитель фехтования», «Неувядающий Рауль», «От заката до рассвета».

Цитата. «Наверное, даже Бог знает о том, что мне суждено было стать футболистом. Иначе как объяснить, что все мои сыновья родились в дни „Эль Класико“?»

«Шальке». После ухода из «Реала» Рауль отправился в Германию, где на два сезона присоединился к «Шальке», сделав болельщиков этого клуба счастливыми людьми. В Гельзенкирхене любовались игрой звезды, Гонсалес, несмотря на возраст, действовал эффективно, забил 21 гол в первом сезоне и 22 – во втором. Помог пробиться «Шальке» в полуфинал Лиги чемпионов, на столь высокой стадии «кобальтовые» не играли ни до Рауля, ни после его ухода, который получился теплым и трогательным.

Щедрость. Рауль занимается благотворительной деятельностью, является членом многих организаций и послом доброй воли ООН. Регулярно принимает участие в выставочных матчах с целью сбора средств на то или иное доброе дело, а несколько лет назад Рауль помог своему первому клубу «Сан-Кристобалю» спастись от банкротства.

Эль-Класико. Безальтернативно лучшее противостояние в мировом футболе, по мнению Рауля: «Матчи „Реала“ и „Барселоны“ - это битвы титанов, где только лучшие выходят на арену».

Ютуб. Не застали игру Рауля вживую? Что ж, теперь есть немало возможностей восстановить пробелы, в свободном доступе тысячи видео с голами Рауля и полными матчами, в которых он принимал участие.

Я. Ну, и, конечно же, Рауль должен что-нибудь сказать о себе: «Я всего лишь часть отлаженного механизма. Один футболист способен решить судьбу матча, но побеждает всегда команда. Да, я бомбардир, но прежде всего, я часть команды. И это очень важно. Без коллектива я ничто. Главное качество любого нападающего – это умение оказаться в нужное время в нужном месте. Это я усвоил ещё в детстве».