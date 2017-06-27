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19 футболистов «Реала» - в списке 500 лучших игроков в мире

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Реал, Бавария, Челси, Барселона, Челси
Сегодня, 12:31 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Известное издание World Soccer представило на суд общественности свой ежегодный список из 500 лучших футболистов мира.

Наибольшим представительством в списке может похвастаться Ла Лига, отрядившая 66 игроков, что слегка больше, чем у Бундеслиги (64), Премьер-Лиги (63) и Серии А (60).

Доминируют в данной подборке игроки «Реала», коих там оказалось сразу 19: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Пепе, Начо, Марсело, Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско, Марко Асенсио, Матео Ковачич, Хамес Родригес, Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Альваро Мората и Хесус Вальехо.

На втором месте оказалась «Бавария» - в списке нашлось место 14 футболистам мюнхенцев. Третье место разделили «Барселона», «Челси» и «Ювентус» - по 13 игроков.

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