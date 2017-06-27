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Бакайоко прилетел в Лондон, где подпишет контракт с «Челси»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: игроки, Монако, Челси, Бакайоко Тьему
Сегодня, 11:14 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Монако» Тьему Бакайоко со вчерашнего дня находится в Лондоне.

Напомним, что 22-летнего хавбека сватают в «Челси».

В ближайшее время игрок сборной Франции должен пройти медобследование и подписать контракт с «синими».

Ожидается, что трансфер Бакайоко позволит полузащитнику лондонцев Неманье Матичу перебраться в «Манчестер Юнайтед».

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