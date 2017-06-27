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Лихтштайнер останется в «Ювентусе» ещё на сезон

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: игроки, Ювентус, Лихтштайнер Штефан
Сегодня, 14:40 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер отработает свой контракт с туринским клубом до конца.

33-летний игрок сборной Швейцарии, судя по всему, останется в «Юве» еще на год, а уже летом 2018 года покинет команду на правах свободного агента.

Ожидалось, что «бьянконери» продадут Лихтштайнера этим летом, однако ожидаемый уход Дани Алвеса вынудил боссов туринского клуба не расставаться со Штефаном.

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