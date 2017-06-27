Лихтштайнер останется в «Ювентусе» ещё на сезон

По информации итальянских СМИ, защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер отработает свой контракт с туринским клубом до конца.

33-летний игрок сборной Швейцарии, судя по всему, останется в «Юве» еще на год, а уже летом 2018 года покинет команду на правах свободного агента.

Ожидалось, что «бьянконери» продадут Лихтштайнера этим летом, однако ожидаемый уход Дани Алвеса вынудил боссов туринского клуба не расставаться со Штефаном.