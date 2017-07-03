Браво, Роналду и немцы в символической сборной КК-2017

Отшумел Кубок Конфедераций, репетиция Мундиаля удалась! Какие же футболисты ярче всего проявили себя на турнире в России? «Соккер.ру» отвечает символической сборной.

Вратарь

Клаудио Браво (Чили)

Вратарь, над которым только ленивый тролль не посмеивался по ходу сезона, на Кубке Конфедераций отыграл прекрасно. Клаудио из-за повреждения пропустил первые два матча, но затем показал Джонни Эррере, кто абсолютный номер один в сборной Чили. Браво стоило бы включить в символическую команду только за его феноменальную игру в полуфинальной встрече с Португалией, где он отразил три послематчевых пенальти из трех попыток соперников! Это вообще один из ярчайших эпизодов турнира. В финале Клаудио подставил партнер, вследствие чего он пропустил один мяч, но при этом совершил несколько спасений, позволявших чилийцам оставаться в игре и претендовать на спасительный гол до самого конца.

Защитники

Джошуа Киммих (Германия)

Будь моя воля, дал бы «Золотой мяч» лучшему игроку Кубка Конфедераций этому парню. Не зря его хвалил Гвардиола еще пару лет назад: Киммих – просто монстр и незаменимый игрок сборной Германии, в каком бы составе она ни выступала. Джошуа отметился парой результативных передач, когда занимал позицию правого латераля, но универсальность позволяет ему играть и в тройке центральных защитников, что парень тоже продемонстрировал.

Антонио Рюдигер (Германия)

Защитник «Ромы» в ближайшее время может сменить клубную прописку и перебраться в «Челси», а на Кубке Конфедераций Антонио Конте имел возможность убедиться, как здорово Рюдигер работает в тройке центрбеков. Резкий, атлетичный, при этом заметно прибавляет в собранности – такого защитника не оббежишь, не перепрыгнешь.

Пепе (Португалия)

Оборона сборной Португалии выглядела надежно, разве что в первой встрече с мексиканцами подопечные Фернанду Сантуша позволили себе лишнего, когда пропустили дважды и упустили победу. В той встрече гол Пепе был отменен после просмотра видеоповторов, а в схватке с мексиканцами за третье место теперь уже бывший защитник «Реала» за волосы втащил сборную Португалии в овертайм, где Мексику поджидали второй пенальти и поражение.

Йонас Хектор (Германия)

Как и Киммих, Хектор на данный момент основной игрок не только сборной Германии образца Кубка Конфедераций, а любого другого созыва. 27-летний защитник «Кельна» был в старте Евро-2016, а в России справился с ролью одного из моторов команды, переиграв всех достойных соперников, оказывавшихся на его бровке. Отметился двумя результативными передачами, что, опять же, подчеркивает вклад в общее победное дело.

Полузащитники

Артуро Видаль (Чили)

Если бы Видаль был более профессиональным парнем, то мог бы стать безоговорочно лучшим игроком планеты на своей позиции. Хотя, с другой стороны, сила Артуро в его постоянной заряженности, агрессии и неутомимости. А это отражение характера. Видаль забил первый гол сборной Чили на турнире, дрался в обоих матчах с немцами, не щадя ни себя, ни партнеров по сборной и «Баварии» - Киммиху едва не досталось чилийских орехов на десерт.

Леон Горецка (Германия)

Кстати, у Горецки в карьере дела пошли на лад именно после того, как он отказался от орехов. И от ряда других продуктов, чтобы нормализовать работу кишечника, который своими проблемами портил жизнь футболисту. Сейчас у Леона полный порядок со здоровьем, а футболист он потрясающий в плане понимания игры. Хитрые передачи, своевременные открывания – это все про него. Ярче всего «зажег» в полуфинале с Мексикой, где отметился дублем уже в дебюте встречи, предопределив ее исход.

Юлиан Дракслер (Германия)

Капитан сборной Германии получил «Золотой мяч» лучшему игроку турнира, и он действительно старался быть лидером Бундесманшафт, хотя иногда, помимо его воли, у Юлиана включается стелс-режим Озила. Отработал стабильно, но на первых ролях зачастую были другие парни, поэтому «Золотой мяч» правильно было бы отдать другому немцу, но местом в символической команде турнира Дракслера уважим.

Нападающие

Криштиану Роналду (Португалия)

Этому футболисту не было бы цены, не отнимай он у своей сборной шансы реализовывать штрафные прямыми ударами по воротам. Во всем остальном – молодцом. Изящная голевая передача на Куарежму в стартовой игре, потом голы в ворота России и Новой Зеландии, а вот чилийцы справились с Роналду, как в двух финалах Копа Америки справлялись с Месси. А в серии пенальти до форварда «Реала» даже очередь не дошла – настолько роскошно били партнеры.

Ларс Штиндль (Германия)

Штиндль выделяется из состава сборной Германии, завоевавшего Кубок Конфедераций, ведь этому опытному парню из «Гладбаха» в августе стукнет 29 лет. Учитывая сумасшедшую конкуренцию, не факт, что у него впереди еще много матчей за главную команду страны, но своим шансом на КК-2017 Ларс распорядился блестяще: стал одним из лидеров, забил три мяча, как и два других лучших бомбардира турнира, в том числе единственный гол в финале.

Тимо Вернер (Германия)

У Вернера теперь такая же завидная статистика в играх за сборную, как и у Штиндля: 6 матчей, 3 гола. Приз лучшему снайперу турнира достался именно ему, потому что на один забитый мяч Тимо тратил меньше времени, чем Горецка и Штиндль – 97.3 минуты. А если вспомнить, что на его счету еще и две голевых передачи, то получится, что на одно результативное действие Вернер тратил меньше часа игрового времени – 58.4 минуты. Учитывая, что центрфорварды у немцев как раз не в изобилии, 21-летний Тимо может зайти в Бундестим всерьез и надолго. Стартовал просто замечательно!

Тренер

Йоахим Лёв (Германия)

Когда символическая сборная более чем наполовину составлена из немцев, странно было бы выделять другого тренера, тем более именно Лев – главный творец успеха сборной Германии. Он впервые собрал этих парней вместе и добился такого успеха. Браво, Йогги!

Чему нас научила победа Германии?