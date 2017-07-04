Бело-голубые будни Северной столицы

Ровно месяц назад, вторая команда с берегов Невы успешно окончила выступление во втором дивизионе и уже готовится к возвращению в футбольную национальную лигу. Путь в дивизионе «Запад» был интересным для поклонников клуба. Команда уверенно обошла конкурентов на 8 очков в итоговой таблице, а в последнем матче уничтожила «Знамя Труда» 4-0. Но что ожидает команду в будущем сезоне?​

Немного истории.

В истории России «Динамо Спб» провело 19 сезонов на профессиональном уровне, 6 из которых прошли в первом дивизионе страны. Каждый третий сезон «бело-голубые» выступали в составе второго по значимости турнира, что можно назвать крепким результатом. Наивысшим достижением является 5 место в 2003 году, когда «Динамо» весь чемпионат боролось за выход в Премьер-Лигу, но финансовые проблемы вынужденно оставили клуб без повышения. В том же году команда была расформирована и временно прекратила свое существование. В Кубке России клуб трижды выходил в 1/16 финала и один раз прошел в 1/8, выбив в 2003 году будущих чемпионов ЦСКА.

Результаты нельзя назвать ошеломляющими, но если сравнивать с клубами из-за рубежа, то условными командами-побратимами можно назвать «Шеффилд Уэнсдей», «Арминию» или «Дуйсбург».

Текущее положение.

В 2015 году на пост главного тренера питерского «Динамо» был назначен Александр Точилин, легенда московских одноклубников, который провел в составе москвичей более двухсот матчей и был одним из главных творцов успеха клуба в современной истории. Александр провел в «Динамо» Москва лучшие годы своей жизни. В 1995 он стал обладателем Кубка России, дважды выходил в финал турнира, а также два раза завоевал бронзу чемпионата страны. Но, как говорил Станиславский, отличный актер не всегда становится отличным режиссером. Несмотря на то, что за два сезона Александр Васильевич смог поднять клуб рангом выше, серьезных испытаний на тренерском мостике у Точилина еще не было. Сезон в ФНЛ станет первым серьезным экзаменом для молодого тренера.

Клуб проводит активную трансферную политику. За текущее межсезонье было подписано 10 игроков. Несмотря на внушительную цифру, Пасько, Бычков, Костин, Цвейба и Чернышов являются номинальными защитниками, поэтому пока трудно представить, каким образом команда планирует созидание в атаке. Главным приобретением этого лета можно назвать Ивана Соловьева. Некогда острый левый хавбек московского «Динамо» обладал талантом и был выкуплен «Зенитом», после чего карьера молодого игрока пошла на спад. Остается надеяться, что в новой команде Иван сможет набрать форму и восстановить былые навыки.

Из новоприбывших только Чернышов и Житников являются ветеранами «за тридцать». Остальные новички не старше 25 лет, что существенно омолаживает средний возраст коллектива, который теперь составляет 26.5 лет. Никто не может упрекнуть команду с берегов Невы в отсутствии цели на развитие молодежи, но в краткосрочной перспективе такая политика пока не дает результатов.

Контрольные матчи против «Тосно» и «Химок» были проиграны со счетом 0:2. В матче с калининградской «Балтикой» динамовцы уступили 0:1 и только в игре с молодежной командой «бело-голубые» добились уверенной победы 4:0. Коллективу нужно больше времени, чтобы обновленный состав мог слаженно взаимодействовать, но даже если сделать скидку на тотальное обновление, чувствуется острая нехватка игроков атакующего плана. На прошедшей пресс-конференции Точилин заявил, что будет отказываться от излюбленной тактики 4-3-3, и в новом сезоне команда будет экспериментировать. По убеждению наставника, одной из вероятных схем на будущий год станет 5-3-2, что видится логичным, учитывая новые покупки.

Будущее и прогнозы.

Клуб не отказывается от желания приобрести еще пару новичков в центральную зону, поэтому, возможно, планы на тактику будут скорректированы. К сожалению, из-за выступления «Тосно» в Премьер-Лиге и «Зенита-2» в ФНЛ, «Динамо» придется довольствоваться выступлением на малой арене Петровского, и команда не сможет порадовать болельщиков игрой на главном стадионе. Руководство клуба акцентирует внимание на том, что не готово давать серьезные прогнозы на долгий срок. В своей истории «бело-голубые» имели ряд печальных примеров, когда после выступления в шаге от Премьер-Лиги команда падала в самый низ, поэтому сейчас основной задачей является удержание места в ФНЛ. Первый матч, который петербуржцы проведут уже в эту субботу, состоится против «Енисея», участника майских стыковых поединков. Обслуживать поединок назначена бригада Карасёва, что является главной аллегорией будущего года для динамовцев.

Шутки кончились, настала эпоха серьезных матчей, и только кропотливая работа каждого члена коллектива сможет удержать команду от очередного и бесславного вылета.