Что гложет Леонида Федуна?

После завоевания долгожданного чемпионства Леонид Федун предстал образцом адекватности и здравого смысла, однако разговоры о лимите заставляют владельца «Спартака» паниковать.

Предпосылка. Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что со следующего сезона в РФПЛ лимит на легионеров изменит свою форму: будут считать количество россиян и иностранцев в заявках клубов, а не на поле, как сейчас. Формула пока не утверждена, но в разговорах чаще всего фигурирует уже неоднократно обсуждавшийся вариант «10 + 15». То есть максимальное количество легионеров в заявке – 10, и они хоть все одновременно могут выходить на поле. 15 – условное число для обладателей российских паспортов, количество местных футболистов никак не ограничено. Впрочем, Виталий Мутко подчеркивает, что это не окончательная формула, возможно, число вакансий для легионеров будет сокращено.

​Ведущие клубы РФПЛ готовы к новому лимиту?

Реакция Леонида Федуна: «Мне не нравится лимит „10 + 15“. Мое мнение – начинать с „8+17“, а потом ежегодно снижать до „5+20“. Считаю, что, если мы хотим разорвать порочный круг „слабая сборная – низкий интерес – низкие доходы клубов“, надо сделать серьезный шаг. Есть только один путь, как создать спрос и дать мощный стимул для развития молодых футболистов: сделать так, чтобы клубы ориентировались в первую очередь на развитие своих, доморощенных игроков. Лимит надо ужесточать, а не ослаблять. Посмотрите, у нас потеря Зобнина приводит к тому, что сборная не может выйти из группы на Кубке Конфедераций».

Л – Логика Леонида. В силлогизмах Федуна разобраться непросто. Смотрите, владелец «Спартака» аргументирует необходимость ужесточения лимита тем, что сборная России не вышла из группы на Кубке Конфедераций, потому что потеряла Зобнина. То есть с Романом участие в полуфинале было бы гарантировано? Впрочем, не об этом речь. Леонид Арнольдович словно отрицает 12 лет существования лимита, ведь это они привели к тому, что сборная у нас, опять же, по логике Федуна, держится на Романе Зобнине, а его потеря оказывается невосполнимой. То есть Леонид Федун предлагает выбираться из ямы, в которую российский футбол был загнан, в том числе с помощью решений вроде лимита, применяя более жестокий лимит? Окей, допустим.

Почему Федун поддерживает лимит и желает его ужесточить?

Федун является сторонником лимита со стажем, его даже Карпин за время работы в «Спартаке» не смог переубедить, хотя Валерий Георгиевич – известный противник искусственных ограничений. В свежем выступлении Леонида Арнольдовича есть слова, с которыми сложно спорить: «Есть только один путь, как создать спрос и дать мощный стимул для развития молодых футболистов: сделать так, чтобы клубы ориентировались в первую очередь на развитие своих, доморощенных игроков». Федун неоднократно говорил о том, что вложил в Академию «Спартака» 40 миллионов долларов и еще 5 миллионов вкладывает ежегодно, поэтому для него лимит на легионеров – это регулирующий закон, под который делались инвестиции в развитие детско-юношеского сектора в клубе. Леонид Арнольдович рассчитывает, что окажется впереди конкурентов в случае ужесточения лимита за счет кадров из Академии.

Много ли воспитанников пробилось в основу «Спартаку»?

Федун говорит о том, чтобы клубы были мотивированы на воспитание доморощенных игроков, и у «Спартака» создана прекрасная инфраструктура, выстроена вертикаль «академия – молодежный состав – „Спартак-2“ - основа», но много ли футболистов прошли этот путь снизу вверх и усилили главную команду? Периодически молодые люди привлекаются в главную команду, но закрепиться в ней пока не смог никто. Зобнин и Кутепов – воспитанники академии имени Коноплева, Джикия и Селихов пришли зимой из «Амкара», Тигиев тоже недавний новичок. Получается, пока даже «Спартак», «ориентированный на развитие доморощенных игроков», не может хотя бы частично обеспечить себя кадрами в условиях действующего лимита. Леонид Федун рассчитывает, что ситуация резко изменится, если ужесточить ограничения?

Чего боится владелец «Спартака»?

Леонид Арнольдович испугался покупок «Зенита»? Тогда логично, что он ратует за сокращение числа легионеров в формуле нового лимита. Когда считали иностранцев на поле, сила команд измерялась классом россиян, при лимите в заявке, определяющим фактором станет мощь легионеров, и Федун, вероятно, понимает, что соперничать с «Зенитом» на таких условиях будет нереально. «Спартак» долго не мог выйти на уровень питерцев и армейцев, которые собрали сильные российские костяки, а как только ситуация начала выравниваться – грядет изменение лимита. Изменение, в общем-то, логичное и долгожданное, но ввергающее Федуна в панику, потому что может оказаться, что траты на Академию себя не оправдают, а соперники снова окажутся в более выгодном положении: «Зенит» пригласит элитных легионеров, а ЦСКА сможет спокойно заменить стареющих защитников недорогими иностранцами.

Частный интерес

В здоровом футбольном обществе все клубы будут нацелены на воспитание своих футболистов, потому что это выгодно даже в отсутствие любых лимитов и пределов. Как минимум, это экономически выгодно: расходы на обучение не сравнятся с суммой, которую придется выложить за готового игрока. К сожалению, у наших клубов нет такой мотивации, ведь у большинства бюджетное финансирование, в основном российские клубы – это муниципальные департаменты, а не предприятия. «Спартак», как и «Краснодар», рассчитывают не просто воспитывать молодежь для себя, но и делать на этом бизнес, поэтому Федуну и нравится более жесткая форма лимита, ведь это порождает больший спрос на россиян. Вот только если перегнуть палку, то пострадают клубы, а сильная сборная без сильных клубов – утопия. Лимит у нас принят вроде как в интересах сборной, но не стоит наивно полагать, что руководители клубов беспокоятся о судьбе национальной команды. Впрочем, они и не должны.