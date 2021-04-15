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1 : 1
завершен
15 апреля 2021, 22:00
четверг
2 - 1
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 202.5 - 190.6
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 2.5
Средний возраст: 25.9 - 25.5
Легионеров: 7 - 6
Схемы: 3-4-2-1 - 4-3-3
Серия побед: 2 - 1
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Стадион Олимпико
|49’
|0:1
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Бробби Брайан
ассистент Шуурс Перр
|Джеко Эдин
|1:1
|72’
|Роджер Ибаньес
|43’
|Верету Жордан
|67’
|Манчини Джанлука
|68’
|Джеко Эдин
|79’
|Кристанте Бриан
|86’
|89’
|Тальяфико Николас
|90+2’
|Мартинес Лисандро
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|22’
|Шуурс Перр
|Клайбер Шон
|46’
|Бробби Брайан
|Энтони
|69’
|Кудус Мохаммед
|Альварес Эдсон
|Майораль Борха
|Джеко Эдин
|80’
|Вильяр Гонсало
|Калафьори Риккардо
|81’
|83’
|Траоре Лассина
|Нерес Давид
|83’
|Идрисси Уссама
|Шуурс Перр
|Педро
|Мхитарян Генрих
|87’
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|7
|Удары по воротам
|10
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|3
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|13
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|2
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|3
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|28%
|Владение мячом
|72%
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|2
|Cэйвы
|2
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|5
|Предупреждения
|2
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Согласитесь, «Рома» – не самая прагматичная команда. Вряд ли подопечные Паулу Фонсеки сделают ставку на глухую оборону, ведь если полностью отдать «Аяксу» инициативу, то это чревато проблемами. А если амстердамцы создадут столько же моментов, как в первой встрече, то обязательно забьют.
Согласитесь, «Рома» – не самая прагматичная команда. Вряд ли подопечные Паулу Фонсеки сделают ставку на глухую оборону, ведь если полностью отдать «Аяксу» инициативу, то это чревато проблемами. А если амстердамцы создадут столько же моментов, как в первой встрече, то обязательно забьют.