ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-15
2020-08-18
2020-08-20
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-27
2020-09-09
2020-09-10
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-23
2020-09-24
2020-10-01
2020-10-22
2020-10-29
2020-11-05
2020-11-26
2020-12-03
2020-12-10
2021-02-18
2021-02-24
2021-02-25
2021-03-11
2021-03-18
2021-04-08
2021-04-15
2021-04-29
2021-05-06
2021-05-26
Рома - Аякс
Манчестер Юнайтед - Гранада
Вильярреал - Динамо
Славия - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча Рома против Аякс

Рома Логотип футбольный клуб Рома (Рим) 1:1 Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам) Аякс
Рома
1 : 1
завершен
15 апреля 2021, 22:00
четверг
2 - 1
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 202.5 - 190.6
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 2.5
Средний возраст: 25.9 - 25.5
Легионеров: 7 - 6
Схемы: 3-4-2-1 - 4-3-3
Серия побед: 2 - 1
Смотреть трансляцию
Аякс
Лига Европы 2020/2021, 1/4 финала
Стадион Олимпико
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.913.892.34
Лига Ставок 3.05 3.90 2.21
Фонбет Live! 8.50 1.23 8.00
BetBoom 2.94 3.94 2.25
    Еще
     
    43' Роджер Ибаньес (3)
     
    67' Верету Жордан (17)
     
    68' Манчини Джанлука (23)
     
    72' (1:1) Джеко Эдин (9)
     
    79' Джеко Эдин (9)
     
    80' Джеко Эдин (9) уходит с поля, Майораль Борха (21) вышел на поле
     
    81' Калафьори Риккардо (61) уходит с поля, Вильяр Гонсало (14) вышел на поле
     
    86' Кристанте Бриан (4)
     
    87' Мхитарян Генрих (77) уходит с поля, Педро (11) вышел на поле
     
    22' Клайбер Шон (5) уходит с поля, Шуурс Перр (3) вышел на поле
     
    46' Энтони (39) уходит с поля, Бробби Брайан (30) вышел на поле
     
    49' (0:1) Бробби Брайан (30) (Шуурс Перр (3))
     
    69' Альварес Эдсон (4) уходит с поля, Кудус Мохаммед (20) вышел на поле
     
    2
    83' Нерес Давид (7) уходит с поля, Траоре Лассина (23) вышел на поле
    83' Шуурс Перр (3) уходит с поля, Идрисси Уссама (9) вышел на поле
     
    89' Тальяфико Николас (31)
     
    90+2' Мартинес Лисандро (21)
    Голы
    49’ 0:1 Бробби Брайан
    ассистент Шуурс Перр
    Джеко Эдин 1:1 72’
    Наказания
    Роджер Ибаньес 43’
    Верету Жордан 67’
    Манчини Джанлука 68’
    Джеко Эдин 79’
    Кристанте Бриан 86’
    89’ Тальяфико Николас
    90+2’ Мартинес Лисандро
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    22’ Шуурс Перр Клайбер Шон
    46’ Бробби Брайан Энтони
    69’ Кудус Мохаммед Альварес Эдсон
    Майораль Борха Джеко Эдин 80’
    Вильяр Гонсало Калафьори Риккардо 81’
    83’ Траоре Лассина Нерес Давид
    83’ Идрисси Уссама Шуурс Перр
    Педро Мхитарян Генрих 87’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 10
    		3 Удары в створ 3
    		13 Фолы 13
    		2 Угловые 6
    		1 Офсайды 3
    		28% Владение мячом 72%
    		2 Cэйвы 2
    		5 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Timur132
    Timur132 ответ SonicStar (раскрыть)
    16 апреля в 15:48, ред.
    5 и 10 лет назад вполне возможно Рома тоже творила какие то чудеса. Я же сказал про нынешнюю Рому и про её нынешнюю игру.
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein ответ nikoladolgov (раскрыть)
    16 апреля в 13:51
    Аякс 2 гола забил, один не засчитали
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein
    16 апреля в 13:50
    Рома отскочила от Аякса
    Beekeeper
    Beekeeper
    16 апреля в 12:14
      Шуnя771
      Шуnя771
      16 апреля в 11:24
      Рома выглядела посолиднее.
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      16 апреля в 11:05
      Рома должна брать Лигу Европы
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      16 апреля в 09:04
      Последние из макарон в этих еврокубках. Надеюсь не повторится английский финал, и слава богу Севильи нет.
      SonicStar
      SonicStar ответ Timur132 (раскрыть)
      16 апреля в 08:57
      С Барселоной тоже все Рому хоронили, но все мы знаем итог. В футболе разное бывает
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      16 апреля в 08:25
      Владение мячом в 3 раза больше у Аякса, а выиграла Рома ?
      Как так ?
      Игроки Аякса ворота не видели ?
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      16 апреля в 05:06
      Аякс достоен играть в полуфинале.
      Timur132
      Timur132
      16 апреля в 01:56, ред.
      Даже сравняли счёт по сути случайно.
      С такой игрой Манчестер Рому вынесет с громкими треском.
      VeniaminS
      VeniaminS
      16 апреля в 01:40
      Аякс и так неплохо выступил в это сезоне.
      Ironigor
      Ironigor
      16 апреля в 00:23
      С такой игрой, что они могут предоставить Манчестеру ? Хождение по полю с МЮ не пройдёт. Заранее ставлю на победу МЮ . Вся команда как варёная, даже комментировать не хочется. Всем Добра !!!
      Roger Young
      Roger Young
      16 апреля в 00:18
      Молодцы, Рома! С выходом в полуфинал. Заслужили
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Comentarios (раскрыть)
      16 апреля в 00:16
      В футболе бывает всё!!!
      Comentarios
      Comentarios
      15 апреля в 23:58
      Аякс удивил.. начал в ЛЧ закончил вылетом из ЛЕ
      abrek123
      abrek123
      15 апреля в 23:56
      Что-то Аякс совсем никакой в этом году с новыми неграми,может в следующем сезоне выстрелит с новыми игроками,там каждый сезон новые игроки)))
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Bom Bom (раскрыть)
      15 апреля в 23:54
      Аяксу гол не поможет, Рома 2 на выезде отгрузила, по гостевым при равном счёте, всё равно прошла бы Рома
      Bom Bom
      Bom Bom
      15 апреля в 23:30
      Сравняли римляне) Но Аяксу по-прежнему нужен 1 гол
      dimagas2
      dimagas2
      15 апреля в 23:15
      Ахрана атмена.
      dimagas2
      dimagas2
      15 апреля в 23:14
      0-2 волки сыпятся.
      Martini-1987
      Martini-1987
      15 апреля в 23:13
      Хе-хе, Аякс давит
      dimagas2
      dimagas2
      15 апреля в 23:08
      Аякс оживил игру голом.
      Мessi 10
      Мessi 10
      15 апреля в 22:55
      Рома представляет очень печальное зрелище.
      Но и Аяксу ничего дельного создать не позволяют.
      VeniaminS
      VeniaminS
      15 апреля в 21:46
      Cat01
      Cat01
      15 апреля в 21:10
      П2
      RUPRICHT
      RUPRICHT
      15 апреля в 20:25
      Я Б СКАЗАЛ ПРОЩЕ И ДОХОДНО !!!ГЛАВНОЕ ДОМА НЕ ОБСИРОПИТЬСЯ!!!!ТЕМ БОЛЕЕ ИГРАЯ ДОМА!!!
      Согласитесь, «Рома» – не самая прагматичная команда. Вряд ли подопечные Паулу Фонсеки сделают ставку на глухую оборону, ведь если полностью отдать «Аяксу» инициативу, то это чревато проблемами. А если амстердамцы создадут столько же моментов, как в первой встрече, то обязательно забьют.
      ФорвардЪ
      ФорвардЪ
      15 апреля в 20:01
      В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Рома (Рим)
      1bear
      1bear
      15 апреля в 18:38
      хозяева не проиграют
      УЕСКА
      УЕСКА
      15 апреля в 17:43
      Обе не забьют и ТМ 3.5.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100