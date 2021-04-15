1 : 1 завершен 2 - 1

Первый матч Первый матч Стартовый состав Цена (млн. €): 202.5 - 190.6 Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 2.5 Средний возраст: 25.9 - 25.5 Легионеров: 7 - 6 Схемы: 3-4-2-1 - 4-3-3 Серия побед: 2 - 1 Смотреть трансляцию