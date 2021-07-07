|
2 : 1
завершен в доп. время
07 июля 2021, 22:00
среда
|
Стадион Уэмбли
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|30’
|0:1
|Дамсгорд Миккел
|
Кьер Симон
ассистент Сака Бакайо
|1:1(А)
|39’
|Кейн Харри
|2:1
|104’
|Магуайр Харри
|49’
|72’
|Васс Даниэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|67’
|Васс Даниэль
|Ларсен Йенс Стрюгер
|67’
|Поульсен Юссуф
|Дамсгорд Миккел
|67’
|Норгор Кристиан
|Дольберг Каспер
|Грилиш Джек
|Сака Бакайо
|69’
|79’
|Андерсен Йоаким
|Кристенсен Андреас
|88’
|Йенсен Матиас
|Дилейни Томас
|Хендерсон Джордан
|Райс Деклан
|95’
|Фоден Фил
|Маунт Мэйсон
|95’
|105’
|Винд Йонас
|Вестергор Янник
|Триппьер Киран
|Грилиш Джек
|106’
|
|20
|Удары по воротам
|6
|
|
|10
|Удары в створ
|4
|
|
|10
|Фолы
|21
|
|
|6
|Угловые
|5
|
|
|0
|Офсайды
|1
|
|
|58%
|Владение мячом
|42%
|
|
|3
|Cэйвы
|9
|
|
|1
|Предупреждения
|1
|
Не могу сказать что с судейством не было проблем. На мой взгляд пенальти не следовало назначать, хотя там и неочевидный момент, но склоняюсь к тому что пенальти был несправедлив. При этом до пенальти был неоднозначный момент когда можно было и назначить пенальти. В общем судейство откровенно подпортило в целом очень хороший матч.
От Дании я ждал большего, к сожалению в атаке им удалось не так уж много, главным образом с этим были проблемы во втором тайме и в дополнительное время.
Острота атак в среднем была одинаковой у обеих сборных, но у Англии атак было, как и ударов, больше.
Возможно это и лучший или как минимум один из лучших матчей сборной Англии в финальной стадии этого турнира, но опять немного не хватило для того чтобы можно было назвать его превосходно проведённым, как в целом так и в отдельных аспектах. Но Дании не хватило ещё больше, датчане в целом сыграли немного хуже англичан, так что счёт, количество голов, а также то кто в итоге вышел в финал - это всё более чем логично. Но хотелось бы увидеть более яркую атакующую игру, а также больше качества и количества в атакующих действиях Дании, тут немного не хватило, а так вообще играли две очень достойные сборные, играли очень даже хорошо, в итоге дальше прошла та сборная которая в целом является немного более сильной, а также получше сыграла в конкретно этом матче.
Лучшим игроком матча считаю Каспера Шмейхеля.
Италию ждёт тяжёлый финал, но и про Англию можно сказать то же самое. Думаю что у итальянцев чуть больше шансов взять золото, но эти сборные обе являются топ сборными находящимися в очень хорошей форме, надеюсь на очень красивую игру с интригой сохраняющейся до конца матча, а также на то что никаких скандалов какого-либо рода не будет, что обе сборные покажут свой максимум и будут биться до последнего.
Не могу сказать что с судейством не было проблем. На мой взгляд пенальти не следовало назначать, хотя там и неочевидный момент, но склоняюсь к тому что пенальти был несправедлив. При этом до пенальти был неоднозначный момент когда можно было и назначить пенальти. В общем судейство откровенно подпортило в целом очень хороший матч.
От Дании я ждал большего, к сожалению в атаке им удалось не так уж много, главным образом с этим были проблемы во втором тайме и в дополнительное время.
Острота атак в среднем была одинаковой у обеих сборных, но у Англии атак было, как и ударов, больше.
Возможно это и лучший или как минимум один из лучших матчей сборной Англии в финальной стадии этого турнира, но опять немного не хватило для того чтобы можно было назвать его превосходно проведённым, как в целом так и в отдельных аспектах. Но Дании не хватило ещё больше, датчане в целом сыграли немного хуже англичан, так что счёт, количество голов, а также то кто в итоге вышел в финал - это всё более чем логично. Но хотелось бы увидеть более яркую атакующую игру, а также больше качества и количества в атакующих действиях Дании, тут немного не хватило, а так вообще играли две очень достойные сборные, играли очень даже хорошо, в итоге дальше прошла та сборная которая в целом является немного более сильной, а также получше сыграла в конкретно этом матче.
Лучшим игроком матча считаю Каспера Шмейхеля.
Италию ждёт тяжёлый финал, но и про Англию можно сказать то же самое. Думаю что у итальянцев чуть больше шансов взять золото, но эти сборные обе являются топ сборными находящимися в очень хорошей форме, надеюсь на очень красивую игру с интригой сохраняющейся до конца матча, а также на то что никаких скандалов какого-либо рода не будет, что обе сборные покажут свой максимум и будут биться до последнего.