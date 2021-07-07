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Протокол матча Англия против Дания

Англия Логотип футбольный клуб Англия 2:1 Логотип футбольный клуб Дания Дания
Англия
2 : 1
завершен в доп. время
07 июля 2021, 22:00
среда
Дания
Евро-2020, 1/2 финала
Стадион Уэмбли
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.635.76
Лига Ставок 1.75 3.45 5.60
Фонбет Live! 11.00 1.09 32.00
Мелбет 1.72 3.55 5.94
1XBET 1.80 3.52 5.55
BetBoom 1.75 3.39 5.66
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    49' Магуайр Харри (6)
     
    69' Сака Бакайо (25) уходит с поля, Грилиш Джек (7) вышел на поле
     
    5
    95' Райс Деклан (4) уходит с поля, Хендерсон Джордан (8) вышел на поле
    95' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Фоден Фил (20) вышел на поле
    104' (1:1) Нереализованный пенальти Кейн Харри (9)
    104' (2:1) Кейн Харри (9)
    106' Грилиш Джек (7) уходит с поля, Триппьер Киран (12) вышел на поле
     
    30' (0:1) Дамсгорд Миккел (14)
     
    39' (1:1) Автогол Кьер Симон (4)
     
    3
    67' Ларсен Йенс Стрюгер (17) уходит с поля, Васс Даниэль (18) вышел на поле
    67' Дамсгорд Миккел (14) уходит с поля, Поульсен Юссуф (20) вышел на поле
    67' Дольберг Каспер (12) уходит с поля, Норгор Кристиан (15) вышел на поле
     
    72' Васс Даниэль (18)
     
    79' Кристенсен Андреас (6) уходит с поля, Андерсен Йоаким (2) вышел на поле
     
    88' Дилейни Томас (8) уходит с поля, Йенсен Матиас (24) вышел на поле
     
    105' Вестергор Янник (3) уходит с поля, Винд Йонас (19) вышел на поле
    Голы
    30’ 0:1 Дамсгорд Миккел
    Кьер Симон
    ассистент Сака Бакайо     		1:1(А) 39’
    Кейн Харри 2:1 104’
    Наказания
    Магуайр Харри 49’
    72’ Васс Даниэль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    67’ Васс Даниэль Ларсен Йенс Стрюгер
    67’ Поульсен Юссуф Дамсгорд Миккел
    67’ Норгор Кристиан Дольберг Каспер
    Грилиш Джек Сака Бакайо 69’
    79’ Андерсен Йоаким Кристенсен Андреас
    88’ Йенсен Матиас Дилейни Томас
    Хендерсон Джордан Райс Деклан 95’
    Фоден Фил Маунт Мэйсон 95’
    105’ Винд Йонас Вестергор Янник
    Триппьер Киран Грилиш Джек 106’
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 6
    		10 Удары в створ 4
    		10 Фолы 21
    		6 Угловые 5
    		0 Офсайды 1
    		58% Владение мячом 42%
    		3 Cэйвы 9
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Промах Саутгейта
    Промах Саутгейта
    08 июля в 21:47
    Какая же мерзкая эта англия и какой грязный проход(((
    Не вижу пользователя "Литл Каприс", я писал ему что англию протащат в финал, а он не верил.
    juvenale
    juvenale
    08 июля в 18:55
    juvenale
    juvenale
    08 июля в 18:54
    juvenale
    juvenale ответ Igo0rek (раскрыть)
    08 июля в 18:17
    да ты что))те 1 проход в плове,который был отыгран в 2016 году на евро ты говоришь традиция))так узнай историю личных встреч
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    08 июля в 14:55
    Не было там никого пенальти! Стерлинг самый настоящий дайвер)Тем более он начал падать еще до штрафной! А если учесть, что до того момента на поле было два мяча, то победа сборной Англии выглядит просто подарком от главного судьи матча....Датчанам огромным респект за борьбу и за отлично проведенный турнир! И это после потери своего лидера в лице Эриксена.
    Chivas1
    Chivas1
    08 июля в 13:32
    В финале итальянцы устроят англичанам немецкое кино за датчан
    League1
    League1
    08 июля в 12:52
    Отличную игру выдала сборная Англии!
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    08 июля в 11:31, ред.
    Англия - ПОЗОР!!!!!!! Они украли победу,англичане не признаются в этом никогда,Стерлинг не мужик,а банан,надеюсь Италия отомстит им. Пенальти левый и так позорно выиграть
    azkan
    azkan ответ Ravshan878 (раскрыть)
    08 июля в 11:14
    Вы хорошо пишите. Главное понятно сразу и эмоции и суть.
    Обязательно встретимся. Пусть эта зараза ковид угомонится немного.
    galem72
    galem72
    08 июля в 11:13
    Болел за скандинавов, но чуда не произошло. Датчанам спасибо за выдержку и настрой. Колоссальную работу проделали со своей сборной. Англичане ожидаемо перебегали на физике. Свежести уже в конце первого тайма у Викингов не было, а бриты, как обычно, на своей волне, без особой тактики, выжимали соки из соперника. Даже в доп.таймах у большинства полевых англов были силы на спурт.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    08 июля в 10:38
    Пожалуй это был матч достойный ФИНАЛА.По большому счёту мне было всё равно кто из них выйдет,лишь бы эта сборная стала чемпионом. На протяжении всего чемпионата.мне очень и очень понравились датчане и если честно,то в какой то степени я радовался,когда они забили гол ворота львов. Но анализируя матч в целом.скажу так,что англичане всё же играли с запасом,а их соперник уже к 75 минуте,еле ноги волочил,но даже в таком полуживом состоянии эти славные парни держали удар до конца,точнее в целостности свои ворота,после автогола.Видно было,что после 80-той минуты,силы совсем заканчивались,а давление возрастало,вот-вот и мяч влетит,но прозвучал свисток.
    Дополнительное время тоже было не обнадёживающим и отстоять 30- минут,безусловно было не из лёгких.
    Насчёт пенальти... Если с Кейном рефери разобрался моментально и безошибочно,хотя ведь момент был очень сложным,то со Стерлингом вышло всё наоборот. Учитывая.какую "планку" задрали рефери в отношении пенальти.то тут Рахиму надо выдавать жёлтую за симуляцию.Ну да ладно ошибся главный,мог не полностью рассмотреть,чего же ВАР просто молчал,да в принципе и сам главный мог пойти к экрану и лишний раз убедиться,прав ли он или нет,ведь это всё же пенальти. И самое интересное,что дело даже не в самой Англии,а в том,что датчан уже дважды засуживают пенальтями,вспомните не менее липовый.когда Дзюба отличился,благо там счёт был 2-0. Да при 2-1 , можно было сыграть вничью и отправить этих симпатичных футболистов домой. Вот такой вам судейский произвол в отношении одной команды. Победа досталась львам с "душком". Конечно могли бы они дожать - могли бы и шансов на это было гораздо больше,чем пропустили контратаку,но и были шансы выстоять и дотянуть до пенальти,учитывая великолепную игру Каспера,который на мгновение спас датчан,парировал пенальти.
    Ну и безусловно,англичанам дома будет легче играть против итальянцев,там если и рефери помогут,то я буду им аплодировать, итальянцы достойны,что бы их засудили,учитывая арбитражный произвол,который творился в конце 90-тых и практически на протяжении 2000-ных.В воскресение Карма должна будет публично с ними расправиться.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ azkan (раскрыть)
    08 июля в 10:32
    Если честно я статистику не очень отношусь.Ну да видно у хозяева адреналин без границы. Играет дома перед своими болельщиками.На счёт автобусов я чуть не согласен. Иногда для восстановление силы нужно сбивать темп игры.Да Azkan у меня с литературными речи есть проблемы.Есть у меня куча мнение но я затрудняюсь. Думаю ты понимаешь о чём идёт речь.Давай чуть погода нормализуется я приглашаю Шашлыков.Братишка буду здорово.☝️.
    NYJ
    NYJ
    08 июля в 10:20, ред.
    Если бы не более чем сомнительный пенальти, то Дания потерпела бы и в серии 11-метровых скорее всего обыграла англичан
    Правда тут
    Правда тут ответ Знатог (раскрыть)
    08 июля в 10:19
    Ты еще вспомни как Марадонна гол рукой забил...не забывай тогда не было системы ВАР...а тут все увидели что пенальти не было но ВАР не увидел...мне это чемп. России напомнило с его судейством. Для всех ВАР равный но для кого то ровнее.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    08 июля в 10:18
    вот они настоящие Герои.а не те,что пропускают по ЧЕТЫРЕ мяча.
    Знатог
    Знатог ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    08 июля в 10:13
    А зато в плей-офф забили 8 голов! Кто ещё столько забил? И это ещё не пердел!
    azkan
    azkan ответ Ravshan878 (раскрыть)
    08 июля в 09:59
    Может быть судья попал)
    Но посмотрите на статистику 21 ударов против 6 ти. Разве такой автобус, играющий только один тайм заслуживал выход в финал?
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    08 июля в 09:42
    Теперь за Италию.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ azkan (раскрыть)
    08 июля в 09:40
    Зёма как англичане бушовали когда Russia выиграла лицензи провести ЧМ 2018.Я ещё помню этих отпущены козлов.Был у них защитник Фердинанд чуть сумасшедший от природы.Как он рыдал ё маё.Так что я финале строго буду болеть за ITALY.😎.
    Знатог
    Знатог
    08 июля в 09:14
    Англия играла лучше это факт. А ещё был случай... Немцы за счёт сомнительного пенальти вообще стали чемпионами мира. 1990 г. финал ФРГ-Аргентина. Немцы всю игру имели преимущество, но не могли забить гол. За 6 мин. до конца аргентинский защитник выбил мяч в подкате, потом немец споткнулся о ногу аргентинца и упал. Судья назначил пенальти. Почему? Ведь защитник сначала сыграл в мяч. Пенальти забили. Вот так, имели преимущество, а победили за счёт сомнительного пенальти.
    Ravshan878
    Ravshan878
    08 июля в 09:13
    Вес планета будут болеть за ITALY. 🇮🇹.)Судья🐐отпущены не справедливо поставил пенальти. Трансстерлинг явно заблудился с мячом.Короче судья попал.)
    Андрей Медведев 1
    Андрей Медведев 1
    08 июля в 09:05
    Что зделала Дания, ничего! Удар со штрафного и все! Англия заслужила финал, даже на сомнительный пенальти! Хотя момент посмотрел, игрок Дании зацепил ногу Стерлинга, а в футболе чуть зацепить соперника и упасть это ничего не стоит! Англия упкскала шикарные моменты, тока Стерлинг мог с убойный позиции делать 1:1! Магваейр с головы бил, Шмнцхель вытащил! Так чтош хрен вам это не Дания в финале!
    h8you
    h8you ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    08 июля в 08:37
    с чего бы это Италия фаворит?быстрые фланги(стерлинг-сака)это просто убийственно против медленных и возрастных защитников Италии.Ну и плюс стандарты с магуайером,против которого только Кьеллини может сыграть,но персоналки нет вроде.Так что явный фаворит регбисты
    h8you
    h8you
    08 июля в 08:35
    мда какой позор....мало того,что все матчи дома,так еще и в финал протащили....конечно было бы замечательно,чтобы итальянцы их наказали,но шансов не много
    Fahrenheit_66
    Fahrenheit_66
    08 июля в 08:07
    Никакой не спорный пенальти. Датчанин если бы не фолил, то не стал бы резко правую ногу демонстративно назад убирать. Не хватало озвучки "а я что, я ничего, я тут просто помидоры ел".
    khingan
    khingan
    08 июля в 07:44
    Победа ещё ,как пахнет. Теперь даже в Англии настоящие болелы будут за Италию.
    khingan
    khingan
    08 июля в 07:42
    С таким судейством преимущество и тем более победа Англии обесценились. "За уши вытащил" судья Вас, мистер Харри Кейн.
    Знатог
    Знатог ответ 112910415 (раскрыть)
    08 июля в 07:02
    Победа не пахнет)
    112910415
    112910415
    08 июля в 06:41
    скверный запах у такой победы
    sir_Alex
    sir_Alex
    08 июля в 06:36
    Родоначальники проползли в финал)))
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