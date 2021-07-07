В 1 Пикфорд Джордан Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 120

З 6 Магуайр Харри Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 5 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 120

З 5 Стоунз Джон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 81 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 120

З 2 Уокер Кайл Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 120

З 3 Шоу Люк Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 120

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 95

П 4 Райс Деклан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 95

П 25 Сака Бакайо Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 69

П 14 Филлипс Кельвин Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 120

Н 9 Кейн Харри Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 120

П 10 Стерлинг Рахим Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 120

Запасные игроки

В 23 Джонстон Сэм

В 13 Рамсдейл Аарон

З 24 Джеймс Рис

З 16 Коуди Конор

З 15 Мингс Тайрон

З 12 Триппьер Киран Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 15

П 26 Беллингхэм Джуд

П 7 Грилиш Джек Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 36

П 17 Санчо Джейдон

П 20 Фоден Фил Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 25

П 8 Хендерсон Джордан Всего навесов: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 25