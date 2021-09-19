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Валенсия - Реал
Мальорка - Вильярреал
Реал Сосьедад - Севилья
Бетис - Эспаньол

Протокол матча Валенсия против Реал

Валенсия Логотип футбольный клуб Валенсия 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Валенсия
1 : 2
завершен
19 сентября 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 139.3 - 445
Очков за игру в нац. чемп.: 2.5 - 2.5
Средний возраст: 24.7 - 28.5
Легионеров: 8 - 9
Схемы: 4-4-2 - 4-4-1-1
Серия побед: 2 - 3
Реал
Испания. Примера 2021/2022, 5 тур
Стадион Месталья, зрителей: 26689
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.854.021.94
Мелбет 4.96 3.90 1.74
1XBET 4.50 4.00 1.84
    Еще
     
    15' Солер Карлос (10) уходит с поля, Муса Юнус (4) вышел на поле
     
    23' Коррея Тьерри (2) уходит с поля, Тони Лато (3) вышел на поле
     
    39' Паулиста Габриэль (5)
     
    66' (1:0) Дуро Хьюго (19)
     
    2
    79' Гедеш Гонсалу (7) уходит с поля, Кошта Элдер (11) вышел на поле
    79' Дуро Хьюго (19) уходит с поля, Маркос Андре (22) вышел на поле
     
    80' Гомес Максимилиано (9) уходит с поля, Рачич Урош (8) вышел на поле
     
    26' Карвахаль Даниэль (2) уходит с поля, Васкес Лукас (17) вышел на поле
     
    45+4' Каземиро (14)
     
    56' Начо (6)
     
    67' Каземиро (14) уходит с поля, Камавинга Эдуардо (25) вышел на поле
     
    68' Модрич Лука (10) уходит с поля, Родриго (21) вышел на поле
     
    2
    78' Азар Эден (7) уходит с поля, Йович Лука (16) вышел на поле
    78' Вальверде Федерико (15) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
     
    81' Родриго (21)
     
    86' (1:1) Винисиус Жуниор (20) (Бензема Карим (9))
     
    88' (1:2) Бензема Карим (9) (Винисиус Жуниор (20))
     
    2
    90+2' Винисиус Жуниор (20)
    90+3' Камавинга Эдуардо (25)
    Голы
    Дуро Хьюго 1:0 66’
    86’ 1:1 Винисиус Жуниор
    ассистент Бензема Карим
    88’ 1:2 Бензема Карим
    ассистент Винисиус Жуниор
    Наказания
    Паулиста Габриэль 39’
    45+4’ Каземиро
    56’ Начо
    81’ Родриго
    90+2’ Винисиус Жуниор
    90+3’ Камавинга Эдуардо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Муса Юнус Солер Карлос 15’
    Тони Лато Коррея Тьерри 23’
    26’ Васкес Лукас Карвахаль Даниэль
    67’ Камавинга Эдуардо Каземиро
    68’ Родриго Модрич Лука
    78’ Йович Лука Азар Эден
    78’ Иско Вальверде Федерико
    Кошта Элдер Гедеш Гонсалу 79’
    Маркос Андре Дуро Хьюго 79’
    Рачич Урош Гомес Максимилиано 80’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 18
    		4 Удары в створ 10
    		14 Фолы 14
    		2 Угловые 5
    		0 Офсайды 1
    		39% Владение мячом 61%
    		8 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    20 сентября в 16:22
    Ну тогда не отрицай что Расист ,ибо белыми белых ты не называешь .Тоже мне называетель своими именами
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    20 сентября в 15:23
    Что хочу то и делаю, кого хочу того и отмечаю.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    20 сентября в 11:18, ред.
    А почему ты белых белыми не называешь ? Где ты писал белые игроки валенсии или реала ? Тебе не надо отмечать цвет кожи ,можно просто писать игроки той или иной команды ,но ты акцентирует внимание на цвете у определенной расы.
    протон
    протон
    20 сентября в 10:47
    Реал забил 15 голов в Ла Лиге.У карима 11 результативных действий по системе гол+пас.бешеный уровень показывает пока что
    протон
    протон
    20 сентября в 10:05
    МЮ и Реал, спасибо за сегодняшние матчи, обе игры - огонь, в частности последние минуты. Бенз обязан какие-то индивидуальные трофеи взять в конце карьеры, заслужил мужик.
    Связка Вини-Бензема выглядит весьма достойно,рад прогрессу Жуниора,не сглазить бы,парень играет с огнем!С победой,сливочные!!
    NOVA
    NOVA
    20 сентября в 09:24
    браво конечно!!! но реализация опять хромает!!!
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ Рауль-Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
    20 сентября в 08:35
    Я называю вещи своими именами. Негры есть негры. Цвет кожи у них чёрный. Мне их белыми называть? А что, соккер должен брать пример с запада и за океана где совсем уже отупели со своей толерантностью?
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    20 сентября в 07:03
    А Реал все отскакивает и отскакивает. ))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    20 сентября в 02:55
    Отскочили 57 !
    allemz
    allemz ответ Incredulous (раскрыть)
    20 сентября в 02:17
    Правильно описал Реал при Анчи, аналогичное впечатление от его работы
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    20 сентября в 01:24
    Барселона тоже с баварией играла отлично не попав ни разу в створ ворот,Реал должен пример брать с них.
    Недавно Реал тоже играл отлично проиграв у себя ЦСКА 0-3.
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    20 сентября в 00:59
    Нельзя назвать хорошим то ,что великолепно!)
    Incredulous
    Incredulous
    20 сентября в 00:51
    Вот что нравится при Анчи, так это характер, и то, что команда до последней минуты играет, даже если уже сделала результат.
    амурец
    амурец
    20 сентября в 00:30
    Ох Реал сначала потрепит нервы, а потом сделает игру, с победой
    Zhgoon
    Zhgoon
    20 сентября в 00:10
    «Реал», конечно, это команда высшего класса. Могут 90 минут валять страдать, мучаться, умирать, но в конце все равно вытащат свою победу.
    Это все-таки показатель.
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    20 сентября в 00:08
    Обычно не очень верю, когда говорят, что один тренер обыграл другого, как в шахматы, но что с Интером, что сегодня с Валенсией такое ощущение не покидает.
    Безусловно, подыграли две ранние замены у Валенсии, но выглядело далее все так, что Реал вымотал Валенсию, а затем выходом группы атакующих игроков, решил исход матча

    Честно, не ожидал таких результатов на старте от Анчелотти. Матёрый и мастистый тренер, что ни говори.

    Удачи Реалу!

    П.С. Нужен, как кажется на данный момент, все же правый защитник и центральный защитник. Карвахаль травмируется, а Начо не производит впечатление игрока основы, увы. Но, впереди весь сезон, возможно Начо нужно время.
    Hamman
    Hamman
    20 сентября в 00:07
    Молодцы! Проявили характер!
    Такой футбол приятно смотреть. Новенький, Камавинга который, решил без раскачки влиться в основу...
    TOR громовержец
    TOR громовержец
    20 сентября в 00:06
    Не плохо наш черныш при Анчи разыгрался)давай Вини,жги.
    eleven LC
    eleven LC
    20 сентября в 00:03, ред.
    Есть характер у команды!
    Хорошая и многообещающая победа,Реал теперь единоличный лидер!
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    19 сентября в 23:58
    Всё таки негры мадридские затащили. Ну ладно.
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    19 сентября в 23:58
    Реал Мадрид с победой,всех с победой ,с важной победой!! Азар сегодня заиграл в первом тайме это радует !! Спасибо за такой матч Анчи ,верим ,вперёд Реал Мадрид!!!
    Brooklyn888
    Brooklyn888 ответ Gelious (раскрыть)
    19 сентября в 23:55
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      19 сентября в 23:54
      Реал давиии ,3й давайтееее)))))
      Gelious
      Gelious
      19 сентября в 23:53
      На классе, конечно. Только чуть включили скорость - сразу повалилась Валенсия. Но все равно билась Валенсия, как могла. Молодцы.
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      19 сентября в 23:51
      Бензееемааааа)))))) молодец
      88_DEIVID
      88_DEIVID
      19 сентября в 23:44
      Эти чёрные из Реала надоели уже в ноги прыгать.
      88_DEIVID
      88_DEIVID
      19 сентября в 23:41
      Додержаться бы.
      88_DEIVID
      88_DEIVID
      19 сентября в 22:50
      Там на красную бы стоило проверить. Не ... негру шипами прыгать в ноги.
      88_DEIVID
      88_DEIVID
      19 сентября в 22:41
        Gelious
        Gelious
        19 сентября в 22:31
        Да как игроки Валенсии надоели симулировать. Вернее, кто-то впереди у них только. Валенсия - это очень примерная в поведении команда. Очень гостеприимная и порядочная. Интеллигентная. Такие игроки не достойны играть в такой великой команде.
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