В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Спасений: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 4 Алаба Давид Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 7 Пасы: 48 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 2 Карвахаль Даниэль Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 26

З 3 Милитао Эдер Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 6 Начо Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 15 Вальверде Федерико Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 78

П 14 Каземиро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 67

П 10 Модрич Лука Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 67

П 7 Азар Эден Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 78

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Лунин Андрей

В 40 Фуидиас Тони

З 5 Вальехо Хесус

З 35 Гутьеррес Мигель

П 27 Бланко Антонио

П 17 Васкес Лукас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 45 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 64

П 22 Иско Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 12

П 25 Камавинга Эдуардо Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 23

Н 11 Асенсио Марко

Н 16 Йович Лука Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 12

Н 21 Родриго Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 23

Пропускают

(Н) - Травма бедра

Не играл с 08.09.21 , с ним 7 из 17 очков в нац. чемпионате Бэйл Гарет (Н) - Травма бедра