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Безусловно, подыграли две ранние замены у Валенсии, но выглядело далее все так, что Реал вымотал Валенсию, а затем выходом группы атакующих игроков, решил исход матча
Честно, не ожидал таких результатов на старте от Анчелотти. Матёрый и мастистый тренер, что ни говори.
Удачи Реалу!
П.С. Нужен, как кажется на данный момент, все же правый защитник и центральный защитник. Карвахаль травмируется, а Начо не производит впечатление игрока основы, увы. Но, впереди весь сезон, возможно Начо нужно время.
Безусловно, подыграли две ранние замены у Валенсии, но выглядело далее все так, что Реал вымотал Валенсию, а затем выходом группы атакующих игроков, решил исход матча
Честно, не ожидал таких результатов на старте от Анчелотти. Матёрый и мастистый тренер, что ни говори.
Удачи Реалу!
П.С. Нужен, как кажется на данный момент, все же правый защитник и центральный защитник. Карвахаль травмируется, а Начо не производит впечатление игрока основы, увы. Но, впереди весь сезон, возможно Начо нужно время.