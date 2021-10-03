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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Мы ожидали, что после перелетов, отсутствия шансов на качественную подготовку, и возможным эмоциональным опустошением, матч будет сложным и многие полагали, что соперник этим воспользуется. Вдвойне рада этой победе, дотерпели, дожали и забрали заслуженные три очка.
Этот матч я смотрела с большим напряжением, чем матч в с Наполи.
Мы ожидали, что после перелетов, отсутствия шансов на качественную подготовку, и возможным эмоциональным опустошением, матч будет сложным и многие полагали, что соперник этим воспользуется. Вдвойне рада этой победе, дотерпели, дожали и забрали заслуженные три очка.
Этот матч я смотрела с большим напряжением, чем матч в с Наполи.