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Ахмат - Спартак
Уфа - Урал
Зенит - Сочи
Локомотив - Ростов

Протокол матча Ахмат против Спартак

Ахмат Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) 0:1 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Ахмат
0 : 1
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 13.3 - 78.1
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 1.4
Средний возраст: 27 - 24.9
Средний рост: 185.1 - 183.8
Легионеров: 3 - 5
Схемы: 4-4-1-1 - 3-4-3
Серия побед: 2 - 2
Спартак
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 10 тур
Стадион Ахмат-Арена (Грозный) +11 +13, Небольшой дождь
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.253.442.33
Фонбет 3.10 3.25 2.40
Мелбет 3.35 3.33 2.31
BetBoom 2.93 3.38 2.49
    Еще
     
    38' Тимофеев Артем (94)
     
    55' Коновалов Игорь (11)
     
    2
    65' Уциев Ризван (40) уходит с поля, Нижич Зоран (20) вышел на поле
    65' Уткин Даниил (47) уходит с поля, Себаи Сенин (18) вышел на поле
     
    66' Полярус Артем (14) уходит с поля, Карапузов Владислав (77) вышел на поле
     
    84' Коновалов Игорь (11) уходит с поля, Иналкаев Абубакар (92) вышел на поле
     
    39' Литвинов Руслан (68)
     
    41' (0:1) Соболев Александр (7) (Литвинов Руслан (68))
     
    68' (0:1) Нереализованный пенальти Бакаев Зелимхан (10)
     
    71' Мозес Виктор (8)
     
    77' Промес Квинси (24) уходит с поля, Ломовицкий Александр (17) вышел на поле
     
    84' Айртон (6)
     
    87' Бакаев Зелимхан (10) уходит с поля, Игнатов Михаил (22) вышел на поле
     
    2
    90+5' Литвинов Руслан (68) уходит с поля, Денисов Даниил (97) вышел на поле
    90+6' Ломовицкий Александр (17)
    Голы
    41’ 0:1 Соболев Александр
    ассистент Литвинов Руслан
    Наказания
    Тимофеев Артем 38’
    39’ Литвинов Руслан
    Коновалов Игорь 55’
    71’ Мозес Виктор
    84’ Айртон
    90+6’ Ломовицкий Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Нижич Зоран Уциев Ризван 65’
    Себаи Сенин Уткин Даниил 65’
    Карапузов Владислав Полярус Артем 66’
    77’ Ломовицкий Александр Промес Квинси
    Иналкаев Абубакар Коновалов Игорь 84’
    87’ Игнатов Михаил Бакаев Зелимхан
    90+5’ Денисов Даниил Литвинов Руслан
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 11
    		1 Удары в створ 5
    		14 Фолы 15
    		6 Угловые 3
    		11 Офсайды 0
    		46% Владение мячом 54%
    		4 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    stasil
    stasil
    сегодня в 11:52
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 09:18
      Такое чувство, что Ахмат позволил себя победить, на голе Соболева и перед ним все расступились
      гяур2
      гяур2
      сегодня в 07:34
      Спартак с победой конечно же. Но все же игра далась тяжеловато.А это и понятно- перелеты разные, игра в кубе Европы и так далее. Но одна особенность бросается в глаза- затяжка времени. Конечно же почти все команды используют, как их называют, маленькие футбольные хитрости, когда ведут в счете. У Спартака этот элемент, затяжка времени, отработан очень хорошо. Если бы были призы за затяжку времени, то безусловно Спартак чемпион! И игроки хорошие артисты- при незначительном соприкосновении падали как подкошенные, ну и так далее. Мне нравятся падения Аэртона, который меньше 5 раз не переваричивается, катясь по полю ( Аэртон 5 раз- неплохое прозвище). А в остальном конечно же все ок, заслужили, дотерпели.
      протон
      протон
      сегодня в 00:41
      То змеи то лягушки или птицы. В следующем матче нильского крокодила поймают на этом газоне
      протон
      протон
      сегодня в 00:39
      Боже,храни Зарему!
      протон
      протон
      вчера в 23:25
      Как бы по делу, Спартак наиграл на Победу!!!!
      Три победы Спартака подряд - очень хорошо !
      Жаль Бакаева. Какой невезучий парень. И ведь вроде всё есть - техника, удар. А то ли лениться, то ли что-то мешает...
      Сегодня не день хозяев...все 4 матча проиграли
      По матчу складывалось такое ощущение, что это Терек пару дней назад возил первую команду чемпионата Италии.. скорости нет, вообще, и самым быстрым был Талалаев на бровке :)
      steelhead
      steelhead ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
      вчера в 23:06
      Чутка вступлюсь за Бакаева, хоть и не игрок моей мечты. Он драйв дает, это важно в болоте. А пеналь не забил - не его это дело. Куман должен пенали бить. Нет его в КБ? Ну, .....
      TEREK_FOREVER
      TEREK_FOREVER ответ протон (раскрыть)
      вчера в 22:52, ред.
      Надеюсь ты пошутил.
      TEREK_FOREVER
      TEREK_FOREVER ответ протон (раскрыть)
      вчера в 22:50
      Если с него понты убрать, то останется только шляпа.
      TEREK_FOREVER
      TEREK_FOREVER ответ Kolenok (раскрыть)
      вчера в 22:49
      Он хотел забить и доказать Вам свою преданность, но не срослось . Работай парень, рано тебе еще тягаться с уровнем игроков Спартака, в дубле самое то место для тебя.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 22:46, ред.
      Всех нас болельщиков Спартака с Победой !!!
      👏👏👏
      А по составу...ничего страшного , что Зобнина нет. Есть Литвинов , Умяров молодые ребята вот их и надо наигрывать. А Бакаев это правый край , а не свободный художник. Игнатова под напами надо наигрывать .
      А Бакаев взялся за пеналь , что бы покрасоваться перед родней , сорока человек, которым он купил билеты на этот матч . Конечно Соболю надо было бить
      TEREK_FOREVER
      TEREK_FOREVER
      вчера в 22:45
      Бакаев лохонулся от усердия, парень так хотел забить в Грозном. 🤣🤣🤣
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      вчера в 21:51
      Если Соболеву не давать времени,как это было до травмы Понсе,российский футбол потеряет перспективного нападающего.Да,сегодня он ,,тяжеловат,,и в прямом и переносном смысле,но всё в его руках(ногах),надо пахать,пахать,пахать самоотверженно и целеустремлённо,и результат непременно придёт.
      Kolenok
      Kolenok
      вчера в 21:49
      Соболев бьет пенальти уверенно всегда,че Бакаев влез непонятно!По разбегу было ясно,что не забьет! Все равно победили,молодцы,но в магазин я из за него побежал!
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 21:39
      Спартак,молодцы!!! Так и дальше держать.
      tesch
      tesch ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 21:35
      Соглашусь. С каждым матчем набирает, несмотря на ошибки, которые комментаторы педалируют.
      протон
      протон
      вчера в 21:34
      Ингуш простил Терек
      протон
      протон
      вчера в 21:33
      всяким гениталичем, пономоревам и еже с ними, которые хоронили Спартак до матча, размотали на изи, но из-зи Бакаева чуть чуть в концовке был валидол
      Евгений Перфильев
      Евгений Перфильев
      вчера в 21:32
      Спартак с победой. Хотя игра добавила седых волос. Тур просто великолепный.
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      вчера в 21:32
      Бакаев чтобы никогда больше не подходил к мячу на одинадцатиметровой отметке.Как только он начал поправлять,устанавливать мяч,всем стало ясно,что не забьёт,у него тряслись руки и ноги,а в таком состоянии лучше уступить партнёру,но он настырный,хотя тупой во многих аспектах игры.Я поражаюсь,как его Карпин приглашает в сборную.Ведь он потеря всё,ни мышления,ни обводки,ни удара...не говоря уже про физику.Его хватает максимум на 30-45 минут.
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      вчера в 21:31
      Рыжий молодцом! Кто нибудь замечает потерю Крала?)
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      вчера в 21:31
      всех КБ с победой! хорошая для нас неделя выдалась, выйграли в гостях у наполи и ахмата. забил сегодня Соболев после грубой ошибки игрока терека, Литвинов отдал голевую передачу ( играл сегодня хуже чем обычно) выделялся Антифриз своими увереными действиями в обороне, с ржавым в защите мы приобрели физическую мощь и второй этаж. Кофрие ещё может прибавить, а так похоже он заменит Жиго после ухода француза летом. Мозес отыграл на своём уровне, заработал пенальти, который не реализовал Бакаев. Зелимхан хорошо провёл второй матч подряд, особенно в Неаполе, сегодня в начале матча полезно действовал, потом куда-то пропал. если пенальтист Соболев не стоит выпрашивать пробить пенку! Зелимхан начал нервничать когда не смог установить круглого на точке с нескольки попыток подряд...Гудиев не тот вратарь, который должен выручать с пенки, Бакаев пробил в левый от вратаря угол, а на повторе было видно, что правый был совсем пустой и просто нужно было в него попасть. Гудиев теряет ворота и нужно хладнакровно использовать штрафной удар с 11ти метров. Зелимхан же хотел порадовать всю свою родню, что приехала в Грозный и едва не растроил всех красно - белых поклоников клуба по всей стране! Ломовицкий конечно у нас тот ещё кадр, с ахматом вышел получше чем с наполи и тем более с легией. Джикия, Жиго и Аиртон с Умяровым молодцом, Промес не оправдал на него надежд болельщиков клуба, ждём от Антохи голов в дерби с динамо...а так отличный тур, все конкуренты потеряли очки, вперёд Спартак!!!
      протон
      протон
      вчера в 21:31
      Всех с победой. Конкуренты проиграли , Спартак играл за шесть очков. Можно выдохнуть.
      Брулин
      Брулин
      вчера в 21:29
      Все молодцы сегодня. В гостях, при не очень комфортной погоде, после Лиги Европпы, достойно.
      протон
      протон
      вчера в 21:27
      интересно почему Бакаев бил пенальти.Ведь Соболев штатный пенальтист.а так как всегда без нервов нормально выигрывать нам не интересно.ну и состав-не дай бог еще пара игроков вылетит-дубль будет играть?
      протон
      протон
      вчера в 21:26
      Бакаева и Хвичу отправить первым багажным вагоном в Милан. Слишком талантливы для РПЛ.
      VIC2
      VIC2
      вчера в 21:25
      Бакаев выпросил у Соболева этот пенальти -
      было видно, но оператор перевёл камеру
      на других игроков Жаль, что не 2 : 0
      протон
      протон
      вчера в 21:25
      Ну как бы и кто говорил, что Руй, не тренер, хоть много и проиграли, но без состава же вытаскиваем матчи и игра есть. Руй начал давать результат вопреки всему.
      Вязкая игра, как и предполагалось. Спартак тяжелый, Промес и Мозес словно ватные. Бакаев хорош, был бы лучшим, но пенку забивать нужно. КБ с победой, такие матчи через немогу и ужасную погоду особенно закаляют.
      протон
      протон
      вчера в 21:24
      Не думал что скажу такое, но! Зульфия Салихова, скажи хоть ты Рую, что хватит оставлять команду в меньшинстве, выпуская мертвого Ломовицкого! Сколько ему можно давать шансов?Он еще хуже Мирзова!
      Какой же безхребетный Ахмат Талалаева. Он его в фнл наверное хочет вывести.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
      вчера в 21:24
      жму руку, Кофрие ещё многие рты заткнет, как когда то это сделал Феннандо
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