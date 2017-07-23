Месси удалил практически все совместные фотографии с Неймаром из своего Instagram

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси удалил из своего Instagram почти все совместные фотографии с форвардом каталонцев Неймаром. Остался лишь снимок, датированный еще 2013 годом. На нем Месси запечатлен вместе с Неймаром, Дани Алвесом, Адриано и Пинто. Последние трое по разным причинам уже не являются игроками «Барсы».
Напомним, что бразилец, по слухам, близок к переходу в ПСЖ за 222 млн евро.
Потому как двое из трёх вынуждены играть на мелкого балеруна,чтобы тот набивал себе стату.
Потому как двое из трёх вынуждены играть на мелкого балеруна,чтобы тот набивал себе стату.
МСН - 3 сезона, 1 ЛЧ
Данило - 2 сезона, 2 ЛЧ
МСН - 3 сезона, 1 ЛЧ
Данило - 2 сезона, 2 ЛЧ
Фейк, на этом сайте хорошо видно, что как минимум за последние 9 дней никакие фотки из его профиля не удалялись
Фейк, на этом сайте хорошо видно, что как минимум за последние 9 дней никакие фотки из его профиля не удалялись
Предатели прокляты все времена,как Фигу,Неймар,Дзюба
Предатели прокляты все времена,как Фигу,Неймар,Дзюба