Месси удалил практически все совместные фотографии с Неймаром из своего Instagram

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23 июля 2017, 15:03

Нападающий «Барселоны» удалил из своего Instagram почти все совместные фотографии с форвардом каталонцев . Остался лишь снимок, датированный еще 2013 годом. На нем Месси запечатлен вместе с Неймаром, Дани Алвесом, Адриано и Пинто. Последние трое по разным причинам уже не являются игроками «Барсы».

Напомним, что бразилец, по слухам, близок к переходу в ПСЖ за 222 млн евро.