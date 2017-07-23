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Месси удалил практически все совместные фотографии с Неймаром из своего Instagram

23 июля 2017, 15:03

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси удалил из своего Instagram почти все совместные фотографии с форвардом каталонцев Неймаром. Остался лишь снимок, датированный еще 2013 годом. На нем Месси запечатлен вместе с Неймаром, Дани Алвесом, Адриано и Пинто. Последние трое по разным причинам уже не являются игроками «Барсы».

Напомним, что бразилец, по слухам, близок к переходу в ПСЖ за 222 млн евро.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
23 июля 2017 в 23:32
Гном обиделся. Срочно дайте ему сотню-другую миллионов иначе опять из сборной уйдёт и начнёт пальцы к уху прикладывать да ложку в рот совать.
maliw
maliw ответ FERIS (раскрыть)
23 июля 2017 в 22:36
гном , в отличии от симулянта , не пасётся на постоянной основе в штрафной соперника, а разыгрывает стеночки и благодаря своей и напарников технике выходит на ударные позиции, откуда и ложит свои мячи .
memphis
memphis
23 июля 2017 в 17:32
Не любовь...
JamesR
JamesR ответ Санчо Панса (раскрыть)
23 июля 2017 в 17:23
Я бы сказал барса верна месси
Kamol Mamadov
Kamol Mamadov
23 июля 2017 в 17:18
НЕЙМАР: Я ТАК И ЗНАЛ ЧТО ОН ЖАДНЫЙ!!!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
23 июля 2017 в 17:09
Ахаха)))
FERIS
FERIS ответ ПАПАЖМЕНИ (комментарий удален) (раскрыть)
23 июля 2017 в 17:07
Последние годы это трио себя изжило.
Потому как двое из трёх вынуждены играть на мелкого балеруна,чтобы тот набивал себе стату.
DimaBarca
DimaBarca ответ Red_team (раскрыть)
23 июля 2017 в 16:53
    Nazi
    Nazi ответ ПАПАЖМЕНИ (комментарий удален) (раскрыть)
    23 июля 2017 в 16:52
    Ну если на то пошло, то каталонцам будет сниться два подряд кубка ЛЧ всю оставшуюся жизнь :)
    Red_team
    Red_team ответ ПАПАЖМЕНИ (комментарий удален) (раскрыть)
    23 июля 2017 в 16:43
      Ахад
      Ахад
      23 июля 2017 в 16:38
      большой футболист и мелкий человечишка с гнильцой в душе
      Chuhanesburg
      Chuhanesburg
      23 июля 2017 в 16:26
      А если бы это было в девяностых годах, он бы все фотки из фотоальбома прорвал бы!
      Apsny
      Apsny
      23 июля 2017 в 16:26
      Проблема большая прям).
      Zeychba
      Zeychba
      23 июля 2017 в 16:25
      мда, 30 лет - ума нет.
      Casey Ryback
      Casey Ryback
      23 июля 2017 в 16:22
      Позорище, а не игрок!
      marvel777
      marvel777
      23 июля 2017 в 16:21
      удаляй меня отовсюду,все равно по ночам плакать будешь)
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      23 июля 2017 в 16:12
      Значит точно уйдёт. Странно, что с Месси поругались. Месси сам тоже деньги любит и выбил себе от клуба контракт крутой.
      4ever Ars
      4ever Ars ответ Санчо Панса (раскрыть)
      23 июля 2017 в 16:09
      ты забыл добавить: верным за 50 миллионов))))
      Viskas el Babselona
      Viskas el Babselona ответ ПАПАЖМЕНИ (комментарий удален) (раскрыть)
      23 июля 2017 в 16:06
      Ага, как самое распиаренное трио в мире :D

      МСН - 3 сезона, 1 ЛЧ
      Данило - 2 сезона, 2 ЛЧ
      Lazio-Kiev
      Lazio-Kiev
      23 июля 2017 в 15:59
      Вот, если бы он удалил все фотки, а с Неймаром оставил- это бы насторожило! Но Лео тем и отличается от КриРо, что он и футболист мире лучший и семьянин отменный!)
      Владимip.
      Владимip.
      23 июля 2017 в 15:55
      Расстались что ли ? Пусть каре себе еще сделает.
      nulll
      nulll
      23 июля 2017 в 15:54
      Лео обиделся как девочка )
      LOpp
      LOpp
      23 июля 2017 в 15:53
      Психанул
      Бутер Бродский
      Бутер Бродский ответ ronaldo743 (комментарий удален) (раскрыть)
      23 июля 2017 в 15:51
        witynchik
        witynchik
        23 июля 2017 в 15:47
        Гном бунтует
        Бутер Бродский
        Бутер Бродский
        23 июля 2017 в 15:45
        https://socialblade.com/instagram/user/leomessi

        Фейк, на этом сайте хорошо видно, что как минимум за последние 9 дней никакие фотки из его профиля не удалялись
        DevilsMilan
        DevilsMilan
        23 июля 2017 в 15:40
        Лео как баба после расставания,все совместные фотки из инстаграма удалил,осталось только Неймара заблокировать везде ))
        ALBA BARCELONA 21
        ALBA BARCELONA 21
        23 июля 2017 в 15:38
        Предателей надо гнать в шею иинельзя покупать таких даже если будет мега супер звездой.
        Предатели прокляты все времена,как Фигу,Неймар,Дзюба
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        23 июля 2017 в 15:34, ред.
        Да, было время...С тех пор уже многое изменилось в Барселоне! Один Лео, похоже, останется верен цветам блаугранас.
        ДСА
        ДСА
        23 июля 2017 в 15:30
        Не будет Неймара, будет Мбаппе или кто-то другой
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