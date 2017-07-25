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Марадона: «При нынешней системе видеоповторов „руки бога“ не случилось бы»

25 июля 2017, 16:14

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона уверен, что его знаменитый гол рукой сегодня бы не засчитали, ведь в моду входит использование системы видеоповторов:

«Говорили, что на просмотр спорных моментов будет уходить уйма времени. Это, дескать, нарушит нормальное течение матча, но такого не произошло. Болельщики возмущаются, когда арбитр принимает неверное решение или когда ошибочно отменяется забитый гол. Технология повышает прозрачность и качество принятия решений и пойдет во благо командам, исповедующим атакующий и открытый футбол.

„Рука бога“? Конечно же, я вспоминаю об этом всякий раз, когда высказываюсь в поддержку этой системы. Я думал об этом и, уверен, тот гол просто не засчитали бы, имей арбитр в своем распоряжении систему видеопомощи. Я вам больше скажу, на чемпионате мира 1990 года я рукой выгреб мяч из-за линии ворот в матче против сборной СССР. Нам повезло, что судья этого не заметил, тогда таких технических возможностей не было, а сегодня совсем другая ситуация.

С такой системой не было бы не только „руки бога“. Давайте вспомним, что Англия победила на ЧМ-1966 благодаря удару, после которого мяч, на мой взгляд, не пересек линию ворот, та несправедливость вернулась бумерангом в 2010-м, когда не был засчитан гол, правильно забитый Фрэнком Лэмпардом в игре с немцами. Англичане владели преимуществом и заслужили гол, но после судейской ошибки немцы воспрянули духом, соотношение сил на поле полностью изменилось. Можно вспомнить кучу примеров, когда история чемпионата мира могла оказаться совершенно иной, если бы существовала данная система. Настало время положить конец ошибкам».

Напомним, что Марадона пытался воссоздать знаменитый гол в товарищеском матче, прошедшем в марте этого года.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
25 июля 2017 в 21:35
    nulll
    nulll ответ янеттонаполевидел (раскрыть)
    25 июля 2017 в 19:50, ред.
    могу ещё добавить, что ДоброВольский с румынами играл на левом фланге, это странно
    янеттонаполевидел
    янеттонаполевидел ответ Vadik (раскрыть)
    25 июля 2017 в 18:27
    Вот в тот момент счет был 0:0. Хотя команда бежала не очень. Готовы были бежать только в третьем матче.
    янеттонаполевидел
    янеттонаполевидел ответ nulll (раскрыть)
    25 июля 2017 в 18:25
    Я не могу этого исключить: Лобановский не всегда рассчитывал "пик", вот на ЧЕ-1988 сборная ужасно играла против Голландии, хотя и выиграла в группе, потом ужасно против Северной Ирландии и блестяще - против англичан и итальянцев. Ну а в финале у голландцев был лишний день, а у нас не было Олега Кузнецова из-за второй желтой, а Хидиятуллин и тогда уже был недостаточно резвым...
    Против Румынии в первом тайме упустили шансы, а потом не хватило свежести. Избрал ошибочную тактику... Так мы и на финальную часть ЧЕ-1984 не попали: команда в Португалии побежать не смогла, а пенальти дали за нарушение не в штрафной... Арбитр Вотро потом признал, да что толку?
    Vadik
    Vadik
    25 июля 2017 в 18:04
    Это точно! Кто знает, как сложился бы матч с Англиец в 1986. В 1990 Диего ввнес мяч с линии после удара Кузнецова, после этого его болелы освистывали. Может и нашим бы подфсртило тогда, если бы судья заметил игру рукой, во всяком случае был шанс свести матч в ничью
    nulll
    nulll ответ янеттонаполевидел (раскрыть)
    25 июля 2017 в 17:55
    а СССР в 90-м добралась бы? сборная была никакущая, бездарнейший матч с румынами это подтверждает
    Deville
    Deville
    25 июля 2017 в 17:50
    только что это дало видео повторы вспомните матч на КК за 3 место Мексика Португалия как же судья косячил. там не только рука но и нырок бога был на пенку.
    311
    311
    25 июля 2017 в 17:49
    У нас в России своя "рука бога", Комбарик играет, судья моргает!)
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ янеттонаполевидел (раскрыть)
    25 июля 2017 в 17:42
    Так я и не спорю! Помню смотрели этот матч всем двором, пацанами ещё были. Так обидно было! К Марадоне претензий не было, а вот к судье........
    mihaluch
    mihaluch
    25 июля 2017 в 17:33
    Если бы Марадона признался в своей божественной руке не сейчас, а во время матча, то общепризнанным королём был бы он, а не какой-то Пеле.
    cannongun
    cannongun
    25 июля 2017 в 17:28
    вот и спалился бог футбола
    juchok
    juchok
    25 июля 2017 в 17:26

    Санчо Панса
    Сегодня 18:46
    Верно мыслишь, Диего! Правда не факт, что в итоге кто-то кроме Аргентины стал бы чемпионом мира) На том турнире Альбиселеста действительно была лучшей командой!
    ======================
    расскажи еще, что ты смотрел тот ЧМ!!! в прямом эфире!!! со стадика!)!)!)!) аахахахах, алессиос, такой алессиос!
    Аксинья
    Аксинья ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    25 июля 2017 в 17:24
    Да кто же его поставит на колени - он же Марадона, первый после Бога и его правая рука по совместительству...
    янеттонаполевидел
    янеттонаполевидел ответ Байкал-38. (раскрыть)
    25 июля 2017 в 17:24
    Все он заметил, судья занимал такое положение, что не видеть этого просто не мог. А на ЧМ-1986 г. этот же судья "не заметил" двух офсайдов в основное время матча Бельгия-СССР, про что впоследствии даже Кулманс в своей книге написал ("мы остановили русских, пусть и с помощью судьи").
    compka
    compka
    25 июля 2017 в 17:23
    а при нынешней системе проверки допинга не случилось бы золотого мальчика
    Аксинья
    Аксинья ответ Байкал-38. (раскрыть)
    25 июля 2017 в 17:22
    А я родился и вырос в Донских степях, и хотя три с половиной десятка живу далеко от Родины как и в детстве продолжаю болеть за Ростовские клубы ((вначале СКА, потом Сельмаш)...Посмотрим что будет с нашим клубом в этом сезоне...
    янеттонаполевидел
    янеттонаполевидел
    25 июля 2017 в 17:21
    И до финала на ЧМ-1990 вы не добрались бы. Когда Колосков спросил у членов исполкома ФИФА, "что это было" (в тача СССР-Аргентина, никто ему не ответил.-)
    starche
    starche
    25 июля 2017 в 17:19
    Жаль, что повторы назначает СУДЬЯ, не захочет - и повтора не будет!
    grafff
    grafff
    25 июля 2017 в 17:17
    Было бы глупо
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Аксинья (раскрыть)
    25 июля 2017 в 17:17
    У нас в Иркутске был Локомотив по хоккею с мячом, переименован потом в 1992 году в Сибскану, а в 2004 году в Байкал Энергию! Раньше болел за Динамо (Киев) и с симпатией к Локомотиву (Москва), с развалом СССР стал болеть уже окончательно за Локомотив (Москва)!
    Alleksys
    Alleksys
    25 июля 2017 в 17:14
    Зато возможен бог-атейкин
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    25 июля 2017 в 17:13, ред.
    Сколько лет прошло а совесть мучит. Надо встретиться с игроками сборной СССР и попросить прощения на коленях.)
    Аксинья
    Аксинья ответ Байкал-38. (раскрыть)
    25 июля 2017 в 17:02
    Я топлю за Локо, но только хоккейный...Бывает езжу в Ярославль на игры (соседский регион)
    Воин666
    Воин666
    25 июля 2017 в 17:00
    И чемпионства спартака бы тоже не случилось.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Аксинья (раскрыть)
    25 июля 2017 в 16:56
    Спасибо!
    Аксинья
    Аксинья ответ Байкал-38. (раскрыть)
    25 июля 2017 в 16:55
    Ну тогда мои поздравления по поводу того что кобыла попала под поезд...
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Аксинья (раскрыть)
    25 июля 2017 в 16:51
    Я тебя не проверял! Как написано так и обращаюсь!
    Аксинья
    Аксинья ответ Байкал-38. (раскрыть)
    25 июля 2017 в 16:50
    Вообще то я Мужик, а погоняло взято в память о моей пробабке Аксиньи Астаховой...
    Аксинья
    Аксинья ответ LOpp (раскрыть)
    25 июля 2017 в 16:47
    Забыл упамянуть про самое главное божество Гинера - Бог Метан...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    25 июля 2017 в 16:46
    Верно мыслишь, Диего! Правда не факт, что в итоге кто-то кроме Аргентины стал бы чемпионом мира) На том турнире Альбиселеста действительно была лучшей командой!
    Гость
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