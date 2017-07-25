Марадона: «При нынешней системе видеоповторов „руки бога“ не случилось бы»

1500988470

25 июля 2017, 16:14

Легендарный аргентинский нападающий уверен, что его знаменитый гол рукой сегодня бы не засчитали, ведь в моду входит использование системы видеоповторов:

«Говорили, что на просмотр спорных моментов будет уходить уйма времени. Это, дескать, нарушит нормальное течение матча, но такого не произошло. Болельщики возмущаются, когда арбитр принимает неверное решение или когда ошибочно отменяется забитый гол. Технология повышает прозрачность и качество принятия решений и пойдет во благо командам, исповедующим атакующий и открытый футбол.

„Рука бога“? Конечно же, я вспоминаю об этом всякий раз, когда высказываюсь в поддержку этой системы. Я думал об этом и, уверен, тот гол просто не засчитали бы, имей арбитр в своем распоряжении систему видеопомощи. Я вам больше скажу, на чемпионате мира 1990 года я рукой выгреб мяч из-за линии ворот в матче против сборной СССР. Нам повезло, что судья этого не заметил, тогда таких технических возможностей не было, а сегодня совсем другая ситуация.

С такой системой не было бы не только „руки бога“. Давайте вспомним, что Англия победила на ЧМ-1966 благодаря удару, после которого мяч, на мой взгляд, не пересек линию ворот, та несправедливость вернулась бумерангом в 2010-м, когда не был засчитан гол, правильно забитый Фрэнком Лэмпардом в игре с немцами. Англичане владели преимуществом и заслужили гол, но после судейской ошибки немцы воспрянули духом, соотношение сил на поле полностью изменилось. Можно вспомнить кучу примеров, когда история чемпионата мира могла оказаться совершенно иной, если бы существовала данная система. Настало время положить конец ошибкам».

Напомним, что Марадона пытался воссоздать знаменитый гол в товарищеском матче, прошедшем в марте этого года.