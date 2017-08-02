Гинер: «Еременко прекрасный парень, мне очень жаль»

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02 августа 2017, 00:53

Президент ЦСКА прокомментировал ситуацию с бывшим игроком «армейцев» , который в ноябре был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина.

«Никто же специально не толкает взрослого человека на какие-то поступки, за ухо не тянет. Он – очень хороший парень, приятный. Был рад, что Рома у нас раскрылся. Но у каждого свои недостатки. Мне очень жаль. Он прекрасный парень.

Слежу ли за футболистами вне поля? Мы же живем в 2017 году. Или надо возвращаться в шестидесятые и закрывать их на неделю на базе? А они будут перелезать через забор и бежать к девочкам. Ну, это же бред! Сейчас все футболисты всё знают и понимают, у них есть контракт. Ведь помимо чести они играют еще и за деньги».