Гинер: «Еременко прекрасный парень, мне очень жаль»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с бывшим игроком «армейцев» Романом Еременко, который в ноябре был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина.
«Никто же специально не толкает взрослого человека на какие-то поступки, за ухо не тянет. Он – очень хороший парень, приятный. Был рад, что Рома у нас раскрылся. Но у каждого свои недостатки. Мне очень жаль. Он прекрасный парень.
Слежу ли за футболистами вне поля? Мы же живем в 2017 году. Или надо возвращаться в шестидесятые и закрывать их на неделю на базе? А они будут перелезать через забор и бежать к девочкам. Ну, это же бред! Сейчас все футболисты всё знают и понимают, у них есть контракт. Ведь помимо чести они играют еще и за деньги».
Вор в тюрьме, а нарк-вне общества!!!
Пока, ущербный...
Вор в тюрьме, а нарк-вне общества!!!
Пока, ущербный...