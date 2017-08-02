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Гинер: «Еременко прекрасный парень, мне очень жаль»

02 августа 2017, 00:53

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с бывшим игроком «армейцев» Романом Еременко, который в ноябре был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина.

«Никто же специально не толкает взрослого человека на какие-то поступки, за ухо не тянет. Он – очень хороший парень, приятный. Был рад, что Рома у нас раскрылся. Но у каждого свои недостатки. Мне очень жаль. Он прекрасный парень.

Слежу ли за футболистами вне поля? Мы же живем в 2017 году. Или надо возвращаться в шестидесятые и закрывать их на неделю на базе? А они будут перелезать через забор и бежать к девочкам. Ну, это же бред! Сейчас все футболисты всё знают и понимают, у них есть контракт. Ведь помимо чести они играют еще и за деньги».

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2017 в 12:39, ред.
кто скорбит? нечего скорбить, я слушал Линкин парк до этого поступка, щас мне даже их включать не хочется. Не знаю теперь когда снова смогу их слушать. А вообще это был бы отличный пиар ход, так как обычно после таких новостей о любом музыканте поднимает ажиотаж и все бегут покупать их пластинки и потом слушают, так как новых уже не будет. Не удивлюсь если это именно так. Я это говорю к тому что, Тур по миру не отменился из-за "смерти" солиста группы.
Beekeeper
Beekeeper ответ Kosmotoga (раскрыть)
02 августа 2017 в 12:36
Ага, взял пример с Марадонны
SHMEL
SHMEL
02 августа 2017 в 11:23
Жаль,хороший игрок,но сам испортил себе карьеру.Может по окончании дисквы где-нибудь еще поиграет.
Kosmotoga
Kosmotoga
02 августа 2017 в 11:12
Классический баран
starche
starche
02 августа 2017 в 09:49
Неумный он.
Zayac_65
Zayac_65
02 августа 2017 в 08:19
Хороший, приятный парень, не профессия..
sir_Alex
sir_Alex
02 августа 2017 в 07:10
"А они будут перелезать через забор и бежать к девочкам." – это они бы в 60-х делали! А сейчас за коксом побегут))
самуил кац
самуил кац ответ Питерский Пивасик (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2017 в 06:57
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    02 августа 2017 в 06:41
    Всем жаль
    mat73
    mat73
    02 августа 2017 в 05:49
    Кто-то за девкой, кто-то за травкой!
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    02 августа 2017 в 05:30
    "Был". Всё погасли свечи. "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?" Кто видел этот фильм-поймёт.
    НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
    НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
    02 августа 2017 в 02:54
    они играют за деньги и ни о какой чести понятия не имеют
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    02 августа 2017 в 02:42
    Есть такое, Леннорович...Как то это слишком неожиданно все произошло! Никогда бы не подумал, что Ерема будет к этому прибегать. Но что есть, то есть....
    шлем
    шлем
    02 августа 2017 в 01:18
      EAGinLE
      EAGinLE
      02 августа 2017 в 01:13
        Dominators
        Dominators
        02 августа 2017 в 01:01
          Миша Вилков
          Миша Вилков
          02 августа 2017 в 00:55
          Конечно сам Рома виноват!
          Гость
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