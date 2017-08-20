Вагнер: «Сохранение прописки в Премьер-Лиге будет успехом для „Хаддерсфилда“»

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20 августа 2017, 10:29

Главный тренер «Хаддерсфилда» будет рад, если команда не вылетит в Чемпионшип по итогам сезона. Напомним, что «терьеры» крайне резво стартовали в розыгрыше чемпионата Англии, разгромив в 1-м туре АПЛ «Кристал Пэлас»:

«Буду ли я счастлив, если мы закончим сезон на 17-м месте в турнирной таблице? Нет, ведь, может быть, мы сможем финишировать 14-ми или 12-ми. Думаю, мы не должны ставить себе никаких рамок.

Но если вы спрашиваете о том, будет ли сохранение прописки в элите являться успехом для нас, то да, это точно будет успехом».