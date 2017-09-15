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19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Бубнов: «Пожалуй, нужно говорить не о силе „Зенита“, а о слабости „Вардара“»

сегодня, 02:56
ВардарВардар0 : 5ЗенитЗенитМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал матч группового этапа Лиги Европы «Вардар» - «Зенит» (0:5):

«Пожалуй, нужно говорить не о силе петербуржцев, а о слабости македонцев. В то же время „Зенит“ играл очень легко, перешёл на новую модель 4-3-3 с тремя нападающими и смотрелся неплохо. Думаю, эта перестановка связана с последними результатами команды – Манчини выбрал максимально атакующий вариант. В итоге получалась скорее хорошая тренировка, чем полноценный матч.

Что касается Дзюбы, то он появился как раз из-за смены тактического рисунка. При такой схеме впереди нужен был фактурный нападающий, которого с флангов обслуживали бы быстроногие и техничные Кокорин с Полозом. Артём был неплох, но ближе к концу встречи явно устал, а значит, на сто процентов он пока не готов, чего не скажешь о его партнёрах по атаке. Сложно сказать, убедил ли Дзюба Манчини, но форму через игры набрать ещё предстоит.

Такой разгром случился благодаря быстрым голам, так что в первом тайме всё уже было решено. „Зенит“ играл легко и явно думал уже о предстоящем матче, но всё равно забил ещё дважды, а мог и больше. Думаю, судьба первого места в группе решится в очном противостоянии петербуржцев с „Реалом Сосьедад“».

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Все комментарии
альсато
сегодня в 08:33
Саша (Бубнов), зависть-есть наивысшая жестокость...в про чем как и безразличие!
mensk
сегодня в 08:27
Была бы слабость Зенита, счет был бы другой.
Stormtrooper-26
сегодня в 08:26
Вардар конечно сам провалил игру, имхо )
Gunslinger
сегодня в 08:20
Если кому нужна ложка дёгтя к бочке мёда,-милости просим к Бубнову!!! :)))
Slepowron
сегодня в 08:12
Звени бубенчик мой звени...
OLS
сегодня в 08:00
Не звени так своими бубенчиками
Alexander Smakhtin
сегодня в 07:52
Думаю, в данном случае надо говорить не о силе питерцев или слабости македонцев, а о маразме этого всем надоевшего старика. Какая слабость у команды выбившей Фенербахче, победившей их и дома и на выезде. Саша, уйди на покой не делай из себя клоуна!
kastites
сегодня в 07:35
Нужно говорить о том и другом
starche
сегодня в 07:29
Бубен прав.
ДСА
сегодня в 06:57
Это Кокорин сделал матч легкой прогулкой.
Levadia
сегодня в 06:46
Всё верно,с испанцами будет решаться судьба первого места в группе.
andre_can
сегодня в 06:33
Бубнову опять не угодили...
Дракон1988
сегодня в 06:16
Пиерсман))Ты наверное на премодерации)У меня стоял ответ с ночи,сейчас вроде появился в оповещениях,но до сих пор ничего не видно))Ты хоть лайкни,что ты тут есть))Кошмар в общем)
амурец
сегодня в 05:58
чего то с головой у Бубнова
Байкал Иркутск
сегодня в 05:04
Бубнов иди найди Ренегольда и оба идите в ..... .... спартак!
Дракон1988
сегодня в 03:39
Даже модераторы спят?А кто за мной следить будет?)Я же тут один,не знаю чего и писать))
Дракон1988
сегодня в 03:37
Как же глухо на сайте...Мне в такое время кажется,что я на необитаемом острове...Только на сайте...Никого...
Дракон1988
сегодня в 03:05
Всё по делу,с Реалом Сосьедадом будет очень сложно конечно,но надеюсь всё будет хорошо.
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