Бубнов: «Пожалуй, нужно говорить не о силе „Зенита“, а о слабости „Вардара“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал матч группового этапа Лиги Европы «Вардар» - «Зенит» (0:5):

«Пожалуй, нужно говорить не о силе петербуржцев, а о слабости македонцев. В то же время „Зенит“ играл очень легко, перешёл на новую модель 4-3-3 с тремя нападающими и смотрелся неплохо. Думаю, эта перестановка связана с последними результатами команды – Манчини выбрал максимально атакующий вариант. В итоге получалась скорее хорошая тренировка, чем полноценный матч.

Что касается Дзюбы, то он появился как раз из-за смены тактического рисунка. При такой схеме впереди нужен был фактурный нападающий, которого с флангов обслуживали бы быстроногие и техничные Кокорин с Полозом. Артём был неплох, но ближе к концу встречи явно устал, а значит, на сто процентов он пока не готов, чего не скажешь о его партнёрах по атаке. Сложно сказать, убедил ли Дзюба Манчини, но форму через игры набрать ещё предстоит.

Такой разгром случился благодаря быстрым голам, так что в первом тайме всё уже было решено. „Зенит“ играл легко и явно думал уже о предстоящем матче, но всё равно забил ещё дважды, а мог и больше. Думаю, судьба первого места в группе решится в очном противостоянии петербуржцев с „Реалом Сосьедад“».

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