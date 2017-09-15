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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Фурсенко: «Команда „Зенита“ играет, летит и будет прибавлять с каждым матчем»

сегодня, 02:38
ВардарВардар0 : 5ЗенитЗенитМатч завершен

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после победы над «Вардаром» (5:0) в рамках группового этапа Лиги Европы прокомментировал игру российской команды:

«Вы сами видите, что команда играет, летит. Замены никак не ослабили игру, поэтому, как мне кажется, курс выбран правильный. Есть люди, которые могут завершить. Защищались очень организованно. Мне кажется, мы на сто процентов выполнили всё, что хотел тренер.

Слова Манчини о том, что команда недоукомплектована? Нет предела совершенству. Он тренировал „Манчестер Сити“, и, конечно, у него были классные исполнители. Логика была такова, что надо брать молодых и квалифицированных, и это получилось. Сейчас у нас молодая, мощная, быстрая команда, которая будет прибавлять с каждым матчем».

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Все комментарии
Gunslinger
сегодня в 08:19
Кто бы сомневался!!!
kokshareal
сегодня в 06:41
слышим каждый год
самуил кац
сегодня в 06:30
Параметры " полета" будут видны после Сосьедада , не раньше.
Дракон1988
сегодня в 02:45
Надеюсь на это.Просто две последних игры были походу не очень выразительными и сухими.Я не видел правда матч с Динамо.Ну а Вардар громить с такими амбициями,иногда завышенными,честно от руководства,мы обязаны.Иначе зачем вообще играть в ЛЕ.
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