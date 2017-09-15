Фурсенко: «Я молился, чтобы Ригони забил»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после победы над «Вардаром» (5:0) в поединке группового раунда Лиги Европы поделился мнением о полузащитнике команды Эмилиано Ригони, который отличился голом в ворота македонцев:

«Я молился, чтобы Ригони забил. После этого гола у него появится уверенность в себе. Вообще, команда сыграла хорошо, это та игра, о которой нам говорил Манчини. Болельщики часто задаются вопросом: „Зачем купили того или иного игрока, почему?“, но в игре с „Вардаром“ они увидели зачем был куплен Ригони».

Фурсенко также прокомментировал дебют защитника Михи Мевли в составе «Зенита»:

«Миха Мевля провёл первый матч за нашу команду, это хороший игрок, высокий, с приличной скоростью, нам повезло, что мы смогли в последний день трансферного окна взять его у „Ростова“».

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