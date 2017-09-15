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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Фурсенко: «Я молился, чтобы Ригони забил»

сегодня, 04:42
ВардарВардар0 : 5ЗенитЗенитМатч завершен

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после победы над «Вардаром» (5:0) в поединке группового раунда Лиги Европы поделился мнением о полузащитнике команды Эмилиано Ригони, который отличился голом в ворота македонцев:

«Я молился, чтобы Ригони забил. После этого гола у него появится уверенность в себе. Вообще, команда сыграла хорошо, это та игра, о которой нам говорил Манчини. Болельщики часто задаются вопросом: „Зачем купили того или иного игрока, почему?“, но в игре с „Вардаром“ они увидели зачем был куплен Ригони».

Фурсенко также прокомментировал дебют защитника Михи Мевли в составе «Зенита»:

«Миха Мевля провёл первый матч за нашу команду, это хороший игрок, высокий, с приличной скоростью, нам повезло, что мы смогли в последний день трансферного окна взять его у „Ростова“».

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Все комментарии
Дракон1988 ответил Дед Мазая
сегодня в 08:40
Дед Мазая:
Все верно. Только уж очень дорого народу обходятся такие молящиеся дети...(
В любой купле-продаже,главное всё бы окупалось не только деньгами кстати.Так что судить пока рано)Но привет)Помню тебя)
Дед Мазая ответил Дракон1988
сегодня в 08:37
Дракон1988:
Ну молятся же люди на что то...Не буду тут разводить атеизм)) Про Фурсенко я написал уже,это до сих пор ребёнок иногда в словах вот честно,настолько он искренен))Ну как такого маленького обижать Сань))Уж извини что так по отечески назвал))
Все верно. Только уж очень дорого народу обходятся такие молящиеся дети...(
Alexashka
сегодня в 08:37
Минус один. Последнии два тура РФПЛ и игра с Вардаром показала, что играть с Зенитом в открытый футбол это самоубийство.
Посему дальше будут сплошные автобусы. Нужно прибавлять в позиционной атаке.
Алексей Буренин
сегодня в 08:32
зенит будет с каждой игрой только прибавлять
Gunslinger ответил Alexashka
сегодня в 08:30
Alexashka:
А он футбол не смотрит. Только комменты читает.
Чукча не читатель, чукча ПИСАТЕЛЬ!!!! :))))))))
rawer
сегодня в 08:30
судя по реформам твоего брата вы этого и добиваетесь чтобы людям только молится и оставалось
Alexashka ответил Gunslinger
сегодня в 08:29
Gunslinger:
Молитва распространяется только на стартовый состав и 3 замены! Вот так вот! :)
А он футбол не смотрит. Только комменты читает.
КОНЦЕНТРАТ ЛАЗУРНОГО
сегодня в 08:28
Ригони вроде симпатичный стильный. Я когда смотрел на него думал что в ТОП-3 в Зените он входит
Gunslinger ответил LOpp
сегодня в 08:22
LOpp:
А Дриусси по прежнему не забивает. Плохо Фурсенко молиться.
Молитва распространяется только на стартовый состав и 3 замены! Вот так вот! :)
LOpp
сегодня в 08:16
А Дриусси по прежнему не забивает. Плохо Фурсенко молиться.
Дракон1988 ответил Alexashka
сегодня в 08:07
Alexashka:
Кокорин вчера удивил. Как человек. Хет трик пехерил ради поддержки Артёма.
В этом молодец парень,сразу видно,что с атмосферой в команде всё в порядке.
Spartak_Rulit
сегодня в 07:57
не удивлюсь если он на крестный ход ходил с его фоткой)))
Alexashka
сегодня в 07:51
Кокорин вчера удивил. Как человек.
Хет трик пехерил ради поддержки Артёма.
Дракон1988 ответил sir_Alex
сегодня в 07:07
sir_Alex:
Эх, где мои 29!
Вот поверь Александр,твои 29 моим рознь))Я к тому,что не очень я проживаю свои 29 и обстоятельства в жизни на самом деле очень плохие.Думаю в твои 29 всё было лучше)
sir_Alex ответил Дракон1988
сегодня в 07:05
Дракон1988:
Хе-хе)Подколол)Но я там в шутку ясное дело)Само то молодой ещё вроде)29 лет))
Эх, где мои 29!
starche
сегодня в 07:02
Скорость и техника у парня есть, надо вписываться в игровую схему команды.
Дракон1988 ответил sir_Alex
сегодня в 07:00
sir_Alex:
Ну, если тебе хотя бы 65, то можно и по-отечески))
Хе-хе)Подколол)Но я там в шутку ясное дело)Само то молодой ещё вроде)29 лет))
sir_Alex ответил Дракон1988
сегодня в 06:56
Дракон1988:
Ну молятся же люди на что то...Не буду тут разводить атеизм)) Про Фурсенко я написал уже,это до сих пор ребёнок иногда в словах вот честно,настолько он искренен))Ну как такого маленького обижать Сань))Уж извини что так по отечески назвал))
Ну, если тебе хотя бы 65, то можно и по-отечески))
Дракон1988 ответил sir_Alex
сегодня в 06:50
sir_Alex:
Зачем молиться на то, чего не существует??)))
Ну молятся же люди на что то...Не буду тут разводить атеизм))
Про Фурсенко я написал уже,это до сих пор ребёнок иногда в словах вот честно,настолько он искренен))Ну как такого маленького обижать Сань))Уж извини что так по отечески назвал))
sir_Alex ответил Дракон1988
сегодня в 06:48
Дракон1988:
Сейчас молятся на рубль,ну Александр)Пора бы и запомнить)))
Зачем молиться на то, чего не существует??)))
Аксинья
сегодня в 06:48
Ого...Фурсенко оказывается верующий...
Дракон1988 ответил sir_Alex
сегодня в 06:47
sir_Alex:
На газпром молился? Или на альфа-баклана Албина?
Сейчас молятся на рубль,ну Александр)Пора бы и запомнить)))
Дракон1988
сегодня в 06:46
Фурсенко это наш главный кадр...Он молодец,но поменьше бы он говорил,ну ведь вечно чепуху какую то ляпнет по типу этой...)))
Salihamidjic
сегодня в 06:42
Повезло конечно что все можно купить
sir_Alex
сегодня в 06:24
На газпром молился? Или на альфа-баклана Албина?
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